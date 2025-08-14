urgente24
Cumbre en Alaska: Donald Trump verá si Vladimir Putin tiene ganas de cambiar algo

Trump dijo que "si todo marcha bien, habrá otra reunión". Milei que está dispuesto a "colaborar por la paz" y Zelenski que "Ucrania necesita una paz justa".

14 de agosto de 2025 - 18:49
Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin&nbsp;

El presidente Javier Milei mantuvo el jueves (14/08) una charla por videoconferencia con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, un día antes de las negociaciones que iniciará el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con el ruso Vladimir Putin en Alaska, con el objetivo de que ambos países europeos alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico.

Milei Zelenski P.jpg
Diálogo abierto entre ambos mandatarios

Qué comentó Zelenski en X

Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables

Luego agregó: "Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo", según le habría trasmitido el libertario en la charla que mantuvieron.

En redes el jefe de gobierno Ucraniano remarcó que habló con Milei de economía

También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo

El líder ucraniano señaló

En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial

Finalmente, Zelenski dio a entender que hizo una invitación a su par argentino para que visite su país: "Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sostuvo al respecto en el último párrafo de su mensaje.

Cumbre en Alaska

Este viernes y en medio de una fuerte expectativa, Trump y Putin tendrán una reunión cara a cara en Alaska, en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, seguida de un almuerzo ampliado entre las delegaciones de ambos países.

Objetivo de la reunión

Fuentes relacionadas con la cuestión señalaron que el objetivo del encuentro es llegar a un "arreglo" para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump se mostró más conservador al respecto, consideró que servirá para "poner los mimbres para una segunda reunión" si todo marcha bien.

