Cumbre en Alaska: Donald Trump verá si Vladimir Putin tiene ganas de cambiar algo

También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo

El líder ucraniano señaló

En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial

Finalmente, Zelenski dio a entender que hizo una invitación a su par argentino para que visite su país: "Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sostuvo al respecto en el último párrafo de su mensaje.

Cumbre en Alaska

Este viernes y en medio de una fuerte expectativa, Trump y Putin tendrán una reunión cara a cara en Alaska, en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, seguida de un almuerzo ampliado entre las delegaciones de ambos países.

Objetivo de la reunión

Fuentes relacionadas con la cuestión señalaron que el objetivo del encuentro es llegar a un "arreglo" para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump se mostró más conservador al respecto, consideró que servirá para "poner los mimbres para una segunda reunión" si todo marcha bien.

