El presidente Javier Milei mantuvo el jueves (14/08) una charla por videoconferencia con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, un día antes de las negociaciones que iniciará el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con el ruso Vladimir Putin en Alaska, con el objetivo de que ambos países europeos alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico.
EL PODER Y LA PASIÓN
Cumbre en Alaska: Donald Trump verá si Vladimir Putin tiene ganas de cambiar algo
Trump dijo que "si todo marcha bien, habrá otra reunión". Milei que está dispuesto a "colaborar por la paz" y Zelenski que "Ucrania necesita una paz justa".
Qué comentó Zelenski en X
Luego agregó: "Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo", según le habría trasmitido el libertario en la charla que mantuvieron.
En redes el jefe de gobierno Ucraniano remarcó que habló con Milei de economía
El líder ucraniano señaló
Finalmente, Zelenski dio a entender que hizo una invitación a su par argentino para que visite su país: "Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sostuvo al respecto en el último párrafo de su mensaje.
Cumbre en Alaska
Este viernes y en medio de una fuerte expectativa, Trump y Putin tendrán una reunión cara a cara en Alaska, en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, seguida de un almuerzo ampliado entre las delegaciones de ambos países.
Objetivo de la reunión
Fuentes relacionadas con la cuestión señalaron que el objetivo del encuentro es llegar a un "arreglo" para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Trump se mostró más conservador al respecto, consideró que servirá para "poner los mimbres para una segunda reunión" si todo marcha bien.
Más contenido en Urgente24
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias
Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez
"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".