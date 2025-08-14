urgente24
DINERO Luis Caputo > pesos > Santiago Bausili

LOS BANCOS ARDEN

Luis Caputo sugirió que no dejarán pesos sueltos por falta de crédito y consumo

Luis Caputo sugirió que no dejarán que haya, ni un peso de más en la economía, porque el dinero no va al consumo ni la inversión.

14 de agosto de 2025 - 20:33
Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno estuvieron en Tres Anclas.

Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno estuvieron en Tres Anclas.

NA

Este jueves 14/08 el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el director de Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, volvieron a presentarse en el streaming Tres Anclas, del canal de youtube Carajo para explicar, nuevamente una de sus medidas económicas. Esta vez se presentaron junto al Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Luego de la licitación que realizó el Tesoro el miércoles 13/08, en la que solo se pudo rollear el 61% de los vencimientos, el gobierno decidió meter otra licitación para bancos el lunes siguiente, 18/08. Esto generó malestar y descontento en el sector bancario, que lucha por tener un poco de liquidez. Desde el gobierno plantearon subir los encajes remunerados para obligar a las entidades financieras a darles los pesos que hay en el mercado.

La palabra de Luis Caputo

El ministro Caputo comenzó el stream explicando el movimiento del dólar en los últimos días de julio y principios de agosto, mes que le tuvieron que recordar quienes estaban sentados al lado del visiblemente cansado ministro, que dijo que estábamos en marzo.

Seguir leyendo

Caputo aclaró otra vez que el gobierno no va a dejar que vaya un peso más al mercado, porque si hay excedente de pesos que no se puede confirmar que “va a crédito o una demanda ‘legitima’”, puede presionar sobre el equilibrio de oferta y demanda (o sea, una depreciación del peso).

Dicho de otra manera, el gobierno sabe que el dinero excedente no sería por mayor consumo, transacciones ni inversión (crédito), y por eso lo quieren absorber.

Definió que tampoco comprarán dólares (reservas), porque eso tendría el mismo resultado que lo anterior.

image
Luis Caputo y Santiago Bausili denotan la preocupación del gobierno.

Luis Caputo y Santiago Bausili denotan la preocupación del gobierno.

La palabra de Santiago Bausili

Santiago Bausili aprovechó para explicar el motivo por el que se decidió sacar una nueva licitación de la galera para el próximo lunes 18/08. "Mientras no estemos seguro para qué son los pesos", se tomará el excedente.

Ayudado por Quirno, el presidente del BCRA dijo que el aumento del encaje ya estaba previsto para este mes, con la diferencia de que el encaje se debe hacer día a día y no como promedio mensual.

Bausili alertó:

Esto representa un desafío para los bancos porque no van a conocer su liquidez día a día. Van a tener que cumplir todos los días con sus encajes y van a tener que ´colchonearse´. Esto representa un desafío para los bancos porque no van a conocer su liquidez día a día. Van a tener que cumplir todos los días con sus encajes y van a tener que ´colchonearse´.

Colchonearse es guardar dinero reservado por si necesitan utilizarlo.

Ese colchón que los bancos necesitarán tener guardados por las dudas que los depositantes retiren sus activos, es una de las formas en las que el gobierno busca dejar dinero "sin mover".

¿El costo? Lo pagan los bancos que deberán tener dinero sin trabajarlo. Esto puede afectar a las tasas de los créditos y a la actividad económica en general.

El resto del excedente de pesos se tomará con los títulos de la licitación del lunes, que es solo para bancos.

El gobierno quiere disminuir la liquidez lo máximo posible para que no presione sobre el precio del dólar. Pero el costo puede ser alto, las altas tasas de interés pueden perjudicar la actividad económica en un país en el que el consumo ya está demasiado apretado.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Banco Santander cierra sucursales y despide empleados en varias provincias

"Karina Milei tenía un tarifario: un posteo de Javier costaba US$ 500.000".

Festeja Luciana Rubinska (ESPN) la decisión de TyC Sports con Ariel Rodríguez

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES