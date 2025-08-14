Luis Caputo sugirió que no dejarán pesos sueltos por falta de crédito y consumo

Definió que tampoco comprarán dólares (reservas), porque eso tendría el mismo resultado que lo anterior.

image Luis Caputo y Santiago Bausili denotan la preocupación del gobierno.

La palabra de Santiago Bausili

Santiago Bausili aprovechó para explicar el motivo por el que se decidió sacar una nueva licitación de la galera para el próximo lunes 18/08. "Mientras no estemos seguro para qué son los pesos", se tomará el excedente.

Ayudado por Quirno, el presidente del BCRA dijo que el aumento del encaje ya estaba previsto para este mes, con la diferencia de que el encaje se debe hacer día a día y no como promedio mensual.

Bausili alertó:

Esto representa un desafío para los bancos porque no van a conocer su liquidez día a día. Van a tener que cumplir todos los días con sus encajes y van a tener que ´colchonearse´. Esto representa un desafío para los bancos porque no van a conocer su liquidez día a día. Van a tener que cumplir todos los días con sus encajes y van a tener que ´colchonearse´.

Colchonearse es guardar dinero reservado por si necesitan utilizarlo.

Ese colchón que los bancos necesitarán tener guardados por las dudas que los depositantes retiren sus activos, es una de las formas en las que el gobierno busca dejar dinero "sin mover".

¿El costo? Lo pagan los bancos que deberán tener dinero sin trabajarlo. Esto puede afectar a las tasas de los créditos y a la actividad económica en general.

El resto del excedente de pesos se tomará con los títulos de la licitación del lunes, que es solo para bancos.

El gobierno quiere disminuir la liquidez lo máximo posible para que no presione sobre el precio del dólar. Pero el costo puede ser alto, las altas tasas de interés pueden perjudicar la actividad económica en un país en el que el consumo ya está demasiado apretado.

