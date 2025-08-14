Desde 'Carajo' (¡Otra vez!), Caputo / Bausili explican la agonía de su plan económico

Pero en este contexto, lo que está provocando Milei es el ausentismo en las urnas: Quien lo votó decide no volver a votarlo pero tampoco a 'los Kukas' u otros.

En tanto, hay una ruptura de la credibilidad del equipo económico y sus iniciativas, en parte por los cambios permanentes que están ejecutando; y un novedoso choque con la banca comercial.

La denuncia

Economista de verdad y con conocimiento del mercado -fue director ejecutivo del MAE o Mercado Abierto Electrónico-, Diego Estévez ofreció una opinión sobre los acontecimientos, que incluye una denuncia sobre algo que muchos sospechan de los mesadineristas encumbrados por Milei:

"Que desastre el manejo del @BancoCentral_AR…. Estos tipos son unos improvisados total…. Eso sí… están ganando mucho dinero con data interna o 'inside information'. Ahora 50 % los encajes de cumplimiento diario. A este ritmo de suba efectivo mínimo o encajes bancarios se va a llevar el sistema financiero argentino a un modelo “cuasi banca Simons”.

En junio de 1977 cuando el presidente del #BCRA de aquel momento Dr. Adolfo Diz (PDd University of Chicago, hizo la transición del modelo peronista heredado de centralización de depósitos, el efectivo mínimo se determinó en el 45% a la par que se creó la famosa CUENTA DE REGULACIÓN MONETARIA para compensar la rentabilidad bancaria por efectivos mínimos tan altos frente a una tasa de inflación muy elevada. Este caso fue analizado muy bien por el expresidente del BCRA, Pedro Pou, en varios artículos y documentos académicos. O sea una bruta expansión monetaria derivada de un encaje o bono compulsivo ante la asimetría entre depósitos a la vista y depósitos a plazo. En junio de 1977 cuando el presidente del #BCRA de aquel momento Dr. Adolfo Diz (PDd University of Chicago, hizo la transición del modelo peronista heredado de centralización de depósitos, el efectivo mínimo se determinó en el 45% a la par que se creó la famosa CUENTA DE REGULACIÓN MONETARIA para compensar la rentabilidad bancaria por efectivos mínimos tan altos frente a una tasa de inflación muy elevada. Este caso fue analizado muy bien por el expresidente del BCRA, Pedro Pou, en varios artículos y documentos académicos. O sea una bruta expansión monetaria derivada de un encaje o bono compulsivo ante la asimetría entre depósitos a la vista y depósitos a plazo.

O sea 48 años después volvemos a la misma esquizofrenia financiera….quien va a venir a invertir en Argentina con constantes cambios en la política financiera, bancaria, cambiaria y regulatoria."

"Volvamos sobre 'banca Simons'. Javier Milei dijo alguna vez: “Propongo ir a una banca financiera llamada Banca Simons, que tiene 100% de encaje. Esto quiere decir que funciona como una enorme caja fuerte. Si querés sacar tu dinero, lo podés hacer pagando una comisión, siempre la plata está… Si [a] vos te gusta ganar interés vas a tener que ir a la banca de inversión… Si vos invertís en un fondo que pierde o quiebre, perdés vos pero no pierde el resto de la sociedad, no se socializa la pérdida. En ese contexto vos creaste un sistema anti-corrida, se llama banca Simons… A partir que vos tenés esta situación la segunda reforma es eliminar la superintendencia de entidades financiera, es decir, la banca libre. Vos te lanzás a una competencia de monedas, podés elegir la moneda que vos quieras”.

La defensa de Caputo

En el programa 'Las 3 Anclas', de 'Carajo', Caputo dijo: "En el esquema nuestro el dólar puede subir y puede bajar. Esta fue una prueba más. En los primeros días de agosto el dólar ya cayó en términos nominales $85 y si le agregamos la tasa son otros $40. Cayó más de todo lo que subió en julio".

El ministro sigue sin considerar el costo de su estrategia en términos de tasa en pesos, su impacto en la estructura de costos, en la actividad y el consumo.

Todo pasa por llegar al 26/10 afirmando que la inflación bajó pero en estas condiciones no le suma votos a La Libertad Avanza, tal como lo están demostrando las encuestas de opinión pública.

Pero en LLA se ha instalado que tienen el triunfo asegurado en octubre. Falso.

El malestar en la banca convencional verificable el jueves 14/08 debería llevar a la reflexión a los Caputo Boys.

Las contradicciones

Ex socio cultural y político de Javier Milei, Diego Giacomini aprovecha para pasar facturas al 'modelo' aunque con factura al 'careta' de turno, Federico Furiase (Miguel Boggiano es más vivo porque habla lo justo y necesario para minimizar el riesgo personal):

"La estafa y mentira electoral económica + grande de la historia es de @JMilei: te prometió dinamitar el BCRA, pero como lo maneja discrecionalmente como un K, termina remunerando los encajes; es decir, pagándole a los Bancos por dejar los pesos (que te prometió abolir) “adentro”.

Y además, @JMilei les paga una tasa “gigante” a los bancos. En última instancia, toda tasa pagada por el Estado es más gasto público y por ende, más impuestos futuros. Javier Milei está agrandando el Estado y yendo contra la propiedad privada a futuro.

TMAP dice @LuisCaputoAR y como decía Sampaoli en Rusia 2018; mientras pone a @FedericoFuriase de arquero en el primer partido y le dice: “Vos hace política monetaria como manejas la pelota con los pies; que sos un crack”.

Luego, Giacomini insiste en lo que afirma desde hace semanas: Caputo / Bausili siguen emitiendo, y la inflación es un fenómeno monetario. Por eso es inflación en U.

Embed Hace 13 meses que los motores de la emisión están prendidos a pleno (chart 1 y 2). Todavía lo está subsidiando un poco los primeros 6 meses de licuación (chart 3 y 4). Lo pagaremos más adelante con dólar más caro y aceleración inflacionaria. La emisión no impacta “en seguida”… pic.twitter.com/9acoUugOPZ — Diego Giacomini (@GiacoDiego) August 5, 2025

Una advertencia

Muy interesante el tsunami que advierte @MemeMinistro en su posteo:

2Baja la tasa de caución en argentina, compañeros inversores del caos financiero. Esto es una señal inequívoca de que el mercado se prepara para una enjuagada doble, no, triple, con extra de detergente y centrifugado máximo.

Aquellos apalancados hasta el infinito con 20x de leverage en bonos soberanos y acciones blue chip que parecen más blue que chip en estos días, entienden perfectamente que las quiebras de cuentas comitentes son un proceso natural, como la fotosíntesis en las plantas o el ciclo del agua en la naturaleza financiera.

No hay que llorar por las cuentas que se evaporan, es la selección darwiniana del inversor: los débiles se enjuagan, los fuertes emergen con más apalancamiento y ganas de pedalear! hablando de pedaleros y palanqueros, esos pobres ilusos que pedalean en bicicletas estáticas creyendo que avanzan, mientras el mercado les pasa por encima con un camión de enjuagadas. Los pedaleros son los que entran con margen mínimo, pensando que la tasa de caución alta los protege, pero ahora que baja, ¡bum! se les viene la triple enjuagada maslatoniana, con doble giro y triple salto mortal!!!

Miren, la tasa de caución bajando es como un tsunami en cámara lenta. es natural, es bello, es el renacimiento financiero!!! los que quiebran hoy, mañana reinvierten con el aprendizaje de la enjuagada cuádruple.

Proceda compañero Furiase a subir los encajes

ATTe. Saludos Sr, Ministro."

