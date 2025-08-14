Finde en AMBA: Día del Niño con pista de hielo gratis y Festival de Parrillas

Embed - Buenos Aires Market en Instagram: " UNA FERIA PARA FANÁTICOS DE LA PARRILLA Y EL ASADO SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE AGOSTO EN EL HIPÓDROMO DE PALERMO (con entrada libre) Llega “Carne!”, el festival exclusivo para fanáticos de la parrilla y el asado. Sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20 horas. Entrada sin cargo. En el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego, Ciudad de Buenos Aires) 35 stands y food trucks, con todo tipo de carnes & formas de cocción, y los mejores asadores. Para almorzar, picar algo a media tarde o cenar. Asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales, jaulas. Carne vacuna, cerdo, cordero, achuras, chorizos, con la mayor variedad de cortes que puedas imaginar. Y también picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres. ¡Te esperamos!" View this post on Instagram A post shared by Buenos Aires Market (@bsasmarket)

Campeonato Mundial del Alfajor

Viernes 15 al domingo 17, de 12 a 20 horas.

Costa Salguero, Palermo.

Más de 120 expositores de todas las regiones de Argentina y algunos del exterior son la garantía de una diversidad de tipos de alfajores que nunca imaginaste.

image

Patagotitan mayorum, el gigante de la Patagonia

Hasta el 31 de agosto, de 8 a 22 horas.

Parque Thays Av. del Libertador 2048, Palermo.

El dinosaurio más grande del mundo: esta es una imponente réplica del esqueleto del Patagotitan, descubierto en 2014 en Chubut. Fue desarrollada por el equipo científico y técnico del MEF en Trelew, con escaneo e impresión 3D y técnicas artesanales de altísima precisión. Habrá espacios para fotos, sorteos, talleres infantiles y juegos.

Los gestos bárbaros - teatro gratis

Domingo 17 de agosto, 19 h.

Entrada gratuita.

Centro Cultural Borges Viamonte 525, San Nicolás.

"Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será motor para que pueda volver o quedarse". Un intento de entender el amor y el horror de ser familia.

Luxury Outlet

Hasta el 17 de agosto, de 12 a 20 horas.

Entrada libre y gratuita.

Tribuna Plaza Av. del Libertador 4401, Palermo.

Más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos. Dos datos más: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.

¡ÚLTIMA SEMANA! hasta el 17 de agosto tienen tiempo para seguir aprovechando promos y precios imperdibles. No se van a arrepentir. Hasta 35%OFF con tu credencial de @clubln (en marcas adheridas). el finde largo - ESTAMOS ABIERTOS. Martes a domingos de 12 a 20hs | Tribuna Plaza.

