Este domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño y hay muchas actividades y paseos para hacer y divertirse grandes y chicos en Buenos Aires. Además, otros planes para aprovechar el fin de semana largo, que será desde este viernes al domingo.
ENTRADA LIBRE
Finde en AMBA: Día del Niño con pista de hielo gratis y Festival de Parrillas
Este finde largo llega el Día del Niño y hay muchos paseos gratuitos: desde una pista de hielo hasta vuelta al mundo y camas elásticas gigantes.
Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires: Juegos gratis
- Domingo 17, 12 a 17 horas.
- Parque Los Andes Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery, Chacarita.
- Libre y gratuito.
Día del niño para disfrutar de pista de hielo gratis, camas elásticas, vuelta al mundo, calesitas y foodtrucks para una tarde en familia o con amigos.
Festival de Parrillas
- Sábado 16 y domingo 17, de 12 a 20 horas.
- Libre y gratuito.
- Hipódromo de Palermo.
35 stands y food trucks que ofrecerán carnes en todas sus variedades. Vas a encontrar asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. También habrá empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.
Campeonato Mundial del Alfajor
- Viernes 15 al domingo 17, de 12 a 20 horas.
- Costa Salguero, Palermo.
Más de 120 expositores de todas las regiones de Argentina y algunos del exterior son la garantía de una diversidad de tipos de alfajores que nunca imaginaste.
Patagotitan mayorum, el gigante de la Patagonia
Hasta el 31 de agosto, de 8 a 22 horas.
Parque Thays Av. del Libertador 2048, Palermo.
El dinosaurio más grande del mundo: esta es una imponente réplica del esqueleto del Patagotitan, descubierto en 2014 en Chubut. Fue desarrollada por el equipo científico y técnico del MEF en Trelew, con escaneo e impresión 3D y técnicas artesanales de altísima precisión. Habrá espacios para fotos, sorteos, talleres infantiles y juegos.
Los gestos bárbaros - teatro gratis
- Domingo 17 de agosto, 19 h.
- Entrada gratuita.
- Centro Cultural Borges Viamonte 525, San Nicolás.
"Emilia vuelve a su casa familiar después de muchos años a partir de un inexplicable accidente que le dejó algunas secuelas. No puede recordar. Sus propios recuerdos se mezclan con la muerte del padre. El reencuentro con su familia será motor para que pueda volver o quedarse". Un intento de entender el amor y el horror de ser familia.
Luxury Outlet
- Hasta el 17 de agosto, de 12 a 20 horas.
- Entrada libre y gratuita.
- Tribuna Plaza Av. del Libertador 4401, Palermo.
Más de 30 primeras marcas presentan sus ofertas de outlet. Hay pagos en cuotas con tarjeta sin interés y prendas de todo tipo con grandes descuentos. Dos datos más: el lugar es pet friendly y hay estacionamiento dentro del predio, aunque es pago.
