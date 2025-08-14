Desde las 21.30, Libertad y River se miden por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario y el Albinegro se enfrentan en el Estadio La Huerta, en Asunción, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.
Libertad 0 - River 0: un Millonario incómodo sufre la intensidad rival y hace agua
River sufre el partido. El equipo de Marcelo Gallardo no hace pie en Paraguay y es Libertad quien domina ampliamente.
22:19
Final del 1T
22:24
VIDEO: ¡Qué cara, Muñeco! El entrenador argentino menea la cabeza y se muestra muy disconforme con su equipo
22:17
A River le escasean recursos: poco juego interno, sin profundidad por las bandas e incómodo con el juego en largo
22:03
VIDEO: ¡Una zurda espectacular de Armani! El arquero Millonario sacó un remate muy difícil y sostiene la igualdad
21:53
El Millonario la pasa mal: no está acostumbrado a que los rivales le jueguen como lo hace Libertad
21:38
Por qué Borja puede ser clave para adaptarse al tipo de partido que se está dando
21:31
River se encuentra con un rival que lo presiona alto y le disputa el protagonismo
21:30
Comienza el partido
21:04
Las dos cartas que tendrá Gallardo en el banco de suplentes: ¿las usará?
20:58
Gallardo tuvo que improvisar: así definió a la defensa tras las lesiones de Martínez Quarta y Pezzella
20:55
Cómo terminaron la fase de grupos River y Libertad
20:53
Equipo confirmado en River
