urgente24
en vivo ENTRETIEMPO

Libertad 0 - River 0: un Millonario incómodo sufre la intensidad rival y hace agua

Libertad vs. River

Libertad vs. River

@RiverPlate
Libertad vs. River

Libertad vs. River

@RiverPlate

River sufre el partido. El equipo de Marcelo Gallardo no hace pie en Paraguay y es Libertad quien domina ampliamente.

14 de agosto de 2025 - 21:09

EN VIVO

Desde las 21.30, Libertad y River se miden por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario y el Albinegro se enfrentan en el Estadio La Huerta, en Asunción, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

Embed

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

VIDEO: ¡Qué cara, Muñeco! El entrenador argentino menea la cabeza y se muestra muy disconforme con su equipo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956161818654593529&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

A River le escasean recursos: poco juego interno, sin profundidad por las bandas e incómodo con el juego en largo

Live Blog Post

VIDEO: ¡Una zurda espectacular de Armani! El arquero Millonario sacó un remate muy difícil y sostiene la igualdad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956160159945838598&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Millonario la pasa mal: no está acostumbrado a que los rivales le jueguen como lo hace Libertad

La presión del conjunto paraguayo es buena. Recupera la pelota rápido y le maneja el encuentro. Los de Gallardo no hacen pie; le cuesta avanzar en el campo a través de los pases y debe recurrir a un juego largo con el que no se siente cómodo.

Live Blog Post

Por qué Borja puede ser clave para adaptarse al tipo de partido que se está dando

Libertad es intenso, presiona alto y, cada vez que puede, asfixia al Millonario. El conjunto argentino tiene que aprovechar las transiciones para encontrar los espacios que el equipo paraguayo deje a sus espaldas; para eso es fundamental hacerlo en velocidad, y a pesar de que Borja no sea un jugador rápido, es fundamental que esté fino para colaborar con apoyos y posteos, dándole fluidez a esos ataques en transición.

Live Blog Post

River se encuentra con un rival que lo presiona alto y le disputa el protagonismo

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Las dos cartas que tendrá Gallardo en el banco de suplentes: ¿las usará?

En el banco esperan Juan Portillo, último refuerzo del club que llegó desde Talleres, y Sebastián Driussi, que recibió el alta médica y vuelve a estar disponible para el DT.

Live Blog Post

Gallardo tuvo que improvisar: así definió a la defensa tras las lesiones de Martínez Quarta y Pezzella

En el equipo argentino vuelve Paulo Díaz a la zaga, y estará acompañado por Sebastián Boselli. El Muñeco reconfigura su última línea por razones de fuerza mayor.

Live Blog Post

Cómo terminaron la fase de grupos River y Libertad

El Millonario finalizó primero del Grupo B con 12 puntos. Ganó dos partidos y empató los otros tres.

Por su parte, el Albinegro terminó segundo del Grupo D con 9 puntos. Sumó tres empates, una victoria y una derrota.

Live Blog Post

Equipo confirmado en River

Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Castaño, Enzo Pérez, Galarza; Lencina, Borja, Colidio

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES