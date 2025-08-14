Franco Mastantuono celebra sus 18 años de vida con su nueva piel, la del Real Madrid. El atacante nacido en Azul fue presentado de manera oficial en el Merengue en el mediodía español junto al presidente de la institución, Florentino Pérez. Además, brindó una conferencia de prensa en la que dejó una declaración que enojó a los hinchas de River.
¿QUÉ DIJO?
Franco Mastantuono y una declaración que enfureció a los hinchas de River
En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid. El joven dejó una declaración que fastidió a los hinchas de River.
"Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Sabrán que es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia", indicó el futbolista en su discurso durante la presentación en la ciudad deportiva del club, luego de que Florentino le haya cedido la palabra.
La operación entre el Millonario y La Casa Blanca se cerró por 45 millones de euros netos. Sin embargo, el monto total asciende a 60 millones de euros incluyendo impuestos nacionales (13%) y el recargo por territorialidad (20%) que se aplica en España para jugadores que se mudan desde Argentina y Brasil.
Por el pase de Mastantuono, River cobrará la primera cuota -de las tres que componen al acuerdo-, de 20 millones de euros, este viernes 15 de agosto. El último pago será en septiembre de 2027.
Su dorsal, su debut y más: todo sobre Franco Mastantuono
Franco Mastantuono podría tener sus primeros minutos como jugador del Real Madrid el próximo 24 de agosto, cuando el Merengue visite al Real Oviedo por la segunda fecha de La Liga de España.
El Madrid debutará por el torneo local el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna. Habrá que esperar si el delantero concentrará o no, pero de seguro no será titular.
Las alarmas se encendieron en las últimas horas porque Mastan fue inscripto en el Real Madrid Castilla, el equipo filial el Real Madrid, ante la posibilidad de que el Merengue sume un último refuerzo en el mercado de pases europeo, que tiene fecha de finalización el próximo domingo 31 de agosto.
El alistamiento del pibe de Azul en el Castilla deslizó la chance de que el ex River no sea tenido en cuenta por el entrenador del primer equipo, Xabi Alonso, y termine yéndose cedido a otros clubes.
Con eso dicho, y luego de bastantes rumores, se conoció que el bueno de Franco usará el dorsal 30, el mismo que utilizaba en el Millonario. ¿El motivo? El 25, último número del primer equipo que está libre, quedará reservado para una hipotética última incorporación y el 9 se lo terminó quedando el brasileño Endrick.
La frase de Franco Mastantuono que enfureció a los hinchas de River
Luego de posar frente a los reporteros gráficos con su camiseta que lleva la número 30 y su apellido inscripto en la parte superior y de la firma de contrato, Franco Mastantuono brindó sus primera palabras como madridista.
"A la afición y los fans, les agradezco mucho, me brindaron mucho cariño. Cuando empezaron las charlas y se hizo oficial, estaba en River y mi cabeza estaba ahí. Cuando llegué a Madrid, mi enfoque fue para el club", dijo, visiblemente feliz en el día de su cumpleaños.
Acerca de la exposición mediática que le depara su estadía en Europa, sostuvo: "Me manejo con tranquilidad y sinceridad, como me manejo en la vida. Acá no se tiene que mentir. Me manejo así. Entiendo la exposición de un jugador de fútbol y más el Real Madrid. Vengo de un club con mucha exposición y lo voy a tomar con tranquilidad".
Sin embargo, previo a todas las declaraciones que dejó en el mano a mano con los periodistas acreditados, Mastantuono deslizó una declaración que causó enojo en River, que fue la siguiente.
La frase reabrió la herida de los fanáticos millonarios, que están muy dolidos con la salida de un Mastantuono que prometió quedarse a disputar la Copa Libertadores de América. A todo esto, esta noche (14/8), el conjunto de Marcelo Gallardo visita a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de torneo más prestigioso del continente.
Por otra parte, caló hondo -entre los simpatizantes del Real Madrid- que Mastan haya elegido a Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo.
