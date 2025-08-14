Franco Mastantuono y una declaración que enfureció a los hinchas de River

El Madrid debutará por el torneo local el próximo martes 19 de agosto frente a Osasuna. Habrá que esperar si el delantero concentrará o no, pero de seguro no será titular.

image Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

Las alarmas se encendieron en las últimas horas porque Mastan fue inscripto en el Real Madrid Castilla, el equipo filial el Real Madrid, ante la posibilidad de que el Merengue sume un último refuerzo en el mercado de pases europeo, que tiene fecha de finalización el próximo domingo 31 de agosto.

El alistamiento del pibe de Azul en el Castilla deslizó la chance de que el ex River no sea tenido en cuenta por el entrenador del primer equipo, Xabi Alonso, y termine yéndose cedido a otros clubes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1955715692948271131&partner=&hide_thread=false Real Madrid INSCRIBIRÁ a Franco Mastantuono en el CASTILLA, su EQUIPO FILIAL.



La idea es dejar una plaza libre en el PLANTEL PRINCIPAL en caso de que haya un FICHAJE DE ÚLTIMA HORA.



[@marca] https://t.co/KEszrLKYUK pic.twitter.com/hSWtd0MKoO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 13, 2025

Con eso dicho, y luego de bastantes rumores, se conoció que el bueno de Franco usará el dorsal 30, el mismo que utilizaba en el Millonario. ¿El motivo? El 25, último número del primer equipo que está libre, quedará reservado para una hipotética última incorporación y el 9 se lo terminó quedando el brasileño Endrick.

La frase de Franco Mastantuono que enfureció a los hinchas de River

Luego de posar frente a los reporteros gráficos con su camiseta que lleva la número 30 y su apellido inscripto en la parte superior y de la firma de contrato, Franco Mastantuono brindó sus primera palabras como madridista.

"A la afición y los fans, les agradezco mucho, me brindaron mucho cariño. Cuando empezaron las charlas y se hizo oficial, estaba en River y mi cabeza estaba ahí. Cuando llegué a Madrid, mi enfoque fue para el club", dijo, visiblemente feliz en el día de su cumpleaños.

Acerca de la exposición mediática que le depara su estadía en Europa, sostuvo: "Me manejo con tranquilidad y sinceridad, como me manejo en la vida. Acá no se tiene que mentir. Me manejo así. Entiendo la exposición de un jugador de fútbol y más el Real Madrid. Vengo de un club con mucha exposición y lo voy a tomar con tranquilidad".

image Franco Mastantuono.

Sin embargo, previo a todas las declaraciones que dejó en el mano a mano con los periodistas acreditados, Mastantuono deslizó una declaración que causó enojo en River, que fue la siguiente.

Van a estar con un hincha dentro de la cancha Van a estar con un hincha dentro de la cancha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1955964871981281478&partner=&hide_thread=false “VAN A ESTAR CON UN HINCHA DENTRO DE LA CANCHA… HALA MADRID”.



La presentación de Franco Mastantuono. pic.twitter.com/bkUAyajs4z — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 14, 2025

La frase reabrió la herida de los fanáticos millonarios, que están muy dolidos con la salida de un Mastantuono que prometió quedarse a disputar la Copa Libertadores de América. A todo esto, esta noche (14/8), el conjunto de Marcelo Gallardo visita a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de torneo más prestigioso del continente.

Por otra parte, caló hondo -entre los simpatizantes del Real Madrid- que Mastan haya elegido a Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1955971742955901338&partner=&hide_thread=false “¿Quién es el mejor jugador del mundo? Para mí, Leo Messi es el mejor del mundo. Soy argentino y creo que el mejor es él, y no tengo nada más que decir”.



Franco Mastantuono, en su primera entrevista como jugador del REAL MADRID. pic.twitter.com/sZaTlNyLdg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 14, 2025

Seguí leyendo en Golazo24

Riquelme y Russo a 'contra reloj' pero Saracchi y Lema se quedan hasta fin de año

Las lesiones y el estadio: los talones de aquiles de River para enfrentar a Libertad

Tremendo lío en Boca con Raúl Cascini: Tato Aguilera contradice a Pablo Carrozza

U. de Chile 1 - Independiente 0: la U. fue más efectiva en un duelo electrizante

Fuerte: En Racing tratan de mentiroso a Diego Milito por Marcos Rojo