Las lesiones y el estadio: los talones de aquiles de River para enfrentar a Libertad

A qué hora se juega Libertad vs. River

El partido está pautado para las 21:30 horas. Será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+.

Las cinco bajas que afectan a River, un dolor de cabeza para Marcelo Gallardo

El Millonario tendrá cinco ausencias para esta noche (14/8) en Asunción. El mayor problema radica en la zaga central, en la que Gallardo deberá improvisar a raíz de las lesiones de Pezzella y Martínez Quarta y de la no inclusión de Rivero, repescado desde Central Córdoba este último mercado de pases.

Germán Pezzella : sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ante Independiente y se perderá el resto de la temporada.

: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ante Independiente y se perderá el resto de la temporada. Lucas Martínez Quarta : se encuentra recuperándose de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y apunta a estar disponible para la vuelta.

se encuentra recuperándose de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y apunta a estar disponible para la vuelta. Lautaro Rivero: no fue inscripto en la lista de buena fe de River para los octavos de final de la Copa Libertadores.

no fue inscripto en la lista de buena fe de River para los octavos de final de la Copa Libertadores. Maximiliano Meza: fue operado de una tendinopatía rotuliana y todavía continúa con la rehabilitación.

fue operado de una tendinopatía rotuliana y todavía continúa con la rehabilitación. Maximiliano Salas: padece un esguince distal del ligamentos colateral medial de la rodilla izquierda y la intención es que pueda jugar la revancha en el Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalicciardi/status/1955678966402121792&partner=&hide_thread=false #River | Los convocados para viajar a Paraguay



Portillo , Gimenez , Driussi , Beltran



Dadin , J.C. Meza , Rivero ( Fuera de Lista) - Salas

Martinez Quarta , Pezella , Meza , Ruberto ( Lesionados)

Lanzini . Rojas , Gattoni , Kranevitter pic.twitter.com/XSIBBvv64J — Cata (@catalicciardi) August 13, 2025

Cuándo se disputa la revancha entre River y Libertad

El partido de vuelta será el próximo jueves 21 de agosto en el Mâs Monumental de Núñez, desde las 21:30 horas.