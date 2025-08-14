Partido molesto el de esta noche para River. El conjunto de Marcelo Gallardo enfrentará a Libertad de Paraguay en el Estadio La Huerta, recinto que admite poco más de 10.000 espectadores, y no el Defensores del Chaco, campo que tiene mayores dimensiones y que le permite desplegar mejor su juego. No será menor, además, la cantidad de lesionados del Millonario.
COPA LIBERTADORES
Las lesiones y el estadio: los talones de aquiles de River para enfrentar a Libertad
River visita este jueves (14/8) a Libertad por la ida de los octavos de final de la Libertadores. Panorama incómodo para el Millonario por tantos lesionados.
Conmebol habilitó de manera excepcional la cancha donde el Gumarelo hace las veces de local habitualmente en el ámbito local. Pese a no cumplir con algunos ítems reglamentarios, entre ellos, la capacidad, el club guaraní realizó la solicitud y el ente sudamericano dio luz verde para que el encuentro se disputara en La Huerta y no en el Defensores del Chaco, algo que no cayó bien en Núñez.
El Defensores es un estadio que no solo admite mayor aforo, sino que cuenta con mayores y mejores dimensiones para que un equipo como River Plate despliegue su intensidad, su vértigo y su apertura por las bandas. Sin duda, la Banda tendrá una gran desventeja frente a Libertad este jueves 14 de agosto en ese aspecto.
La probable formación de Libertad vs. River
Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.
La probable formación de River vs. Libertad
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.
A qué hora se juega Libertad vs. River
El partido está pautado para las 21:30 horas. Será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+.
Las cinco bajas que afectan a River, un dolor de cabeza para Marcelo Gallardo
El Millonario tendrá cinco ausencias para esta noche (14/8) en Asunción. El mayor problema radica en la zaga central, en la que Gallardo deberá improvisar a raíz de las lesiones de Pezzella y Martínez Quarta y de la no inclusión de Rivero, repescado desde Central Córdoba este último mercado de pases.
- Germán Pezzella: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ante Independiente y se perderá el resto de la temporada.
- Lucas Martínez Quarta: se encuentra recuperándose de un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha y apunta a estar disponible para la vuelta.
- Lautaro Rivero: no fue inscripto en la lista de buena fe de River para los octavos de final de la Copa Libertadores.
- Maximiliano Meza: fue operado de una tendinopatía rotuliana y todavía continúa con la rehabilitación.
- Maximiliano Salas: padece un esguince distal del ligamentos colateral medial de la rodilla izquierda y la intención es que pueda jugar la revancha en el Monumental.
Cuándo se disputa la revancha entre River y Libertad
El partido de vuelta será el próximo jueves 21 de agosto en el Mâs Monumental de Núñez, desde las 21:30 horas.