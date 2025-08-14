Lejos de fabricar aviones, Fadea busca mantenerse con vida en Córdoba

FAdeA 3P.jpg Fadea quedó lejos de fabricar aviones.

Fadea busca recursos privados

El contrato con Deutsche Aircraft se sumó a una escueta lista de compromisos privados que la empresa estatal logró concretar en los últimos meses. Con la necesidad de generar recursos genuinos y la negativa del Ministerio de Defensa a la inyección de mayores recursos públicos, la fábrica recurrió a la experiencia técnica de su personal para convencer a inversores externos.

Entre ellos, se encuentran servicios de mantenimiento para aeronaves civiles pertenecientes a flotas de aerolíneas low cost, además de la fabricación de piezas para la brasileña Embraer. Además, Fadea avanzaría en el mantenimiento de aeronaves privadas de la mano de un contrato reciente con Hangar Uno y Alta Aviación SRL.

La alianza permitirá desarrollar nuevos servicios de mantenimiento (MRO) para aeronaves ejecutivas y helicópteros, y trabajar en conjunto en la gestión de oportunidades dentro de la aviación general, expresaron desde Fadea. La alianza permitirá desarrollar nuevos servicios de mantenimiento (MRO) para aeronaves ejecutivas y helicópteros, y trabajar en conjunto en la gestión de oportunidades dentro de la aviación general, expresaron desde Fadea.

En el plano público, Fadea habría concretado la renovación de algunos acuerdos con las Fuerzas Armadas. Se trata del principal cliente histórico de la compañía y cuyas definiciones dilatadas llevaron a la planta de empleados a una protesta que impactó de lleno en las operaciones a mediados de mayo.

Según trascendidos periodísticos, la inestabilidad financiera de Fadea en los últimos años generó una deuda por 19 millones de dólares con proveedores.

FAdeA 6P.jpg El mantenimiento sostiene a la empresa en Córdoba.

Privatización o venta

Si bien la empresa se mantiene en la esfera del Ministerio de Defensa, el Gobierno nacional la incluyó en la lista de compañías privatizables. En ese sentido, y por las dificultades ya mencionadas, Fadea no tendría un atractivo directo para inversiones privadas que puedan hacerse del mando total.

No obstante, su traspaso no tendría que ser exclusivamente a un privado. De hecho, se hizo público el interés del Gobierno de Córdoba para generar un traspaso a cambio de deuda nacional. La intención de las autoridades cordobesas sería sumar a Fadea a su conglomerado de empresas públicas y hacerla funcionar bajo un esquema de inversión mixta, manteniendo su existencia y su aporte de valor a la cadena industrial cordobesa.

Esa posibilidad, todavía remota, dependería exclusivamente de la voluntad política de ambos niveles del Estado.

