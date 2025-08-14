MANTENIMIENTO
Lejos de fabricar aviones, Fadea busca mantenerse con vida en Córdoba
La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) intenta hacer pie con contratos de mantenimiento y provisión de piezas a otros mercados mientras se define su futuro.
En ese sentido, la realidad de Fadea está lejos de la construcción de aviones. Lo que alguna vez supo ver el nacimiento de aeronaves para instrucción y defensa, actualmente está abocado al alcance de contratos de mantenimiento para privados y la provisión de piezas y repuestos para proyectos en otros mercados.
Al respecto, Fadea celebró en las últimas horas el inicio de un proyecto en Brasil sobre la construcción del avión regional D328eco. En ese país, la compañía Deutsche Aircraft decidió instalar líneas de montaje para comenzar a darle vida a la aeronave turbohélice para 40 pasajeros.
La inversión en tierras brasileñas incluyó un contrato con Fadea, que se comprometió a proveer piezas y dar servicio de mantenimiento como parte de la integración regional que tendrá el modelo.
Fadea busca recursos privados
El contrato con Deutsche Aircraft se sumó a una escueta lista de compromisos privados que la empresa estatal logró concretar en los últimos meses. Con la necesidad de generar recursos genuinos y la negativa del Ministerio de Defensa a la inyección de mayores recursos públicos, la fábrica recurrió a la experiencia técnica de su personal para convencer a inversores externos.
Entre ellos, se encuentran servicios de mantenimiento para aeronaves civiles pertenecientes a flotas de aerolíneas low cost, además de la fabricación de piezas para la brasileña Embraer. Además, Fadea avanzaría en el mantenimiento de aeronaves privadas de la mano de un contrato reciente con Hangar Uno y Alta Aviación SRL.
En el plano público, Fadea habría concretado la renovación de algunos acuerdos con las Fuerzas Armadas. Se trata del principal cliente histórico de la compañía y cuyas definiciones dilatadas llevaron a la planta de empleados a una protesta que impactó de lleno en las operaciones a mediados de mayo.
Según trascendidos periodísticos, la inestabilidad financiera de Fadea en los últimos años generó una deuda por 19 millones de dólares con proveedores.
Privatización o venta
Si bien la empresa se mantiene en la esfera del Ministerio de Defensa, el Gobierno nacional la incluyó en la lista de compañías privatizables. En ese sentido, y por las dificultades ya mencionadas, Fadea no tendría un atractivo directo para inversiones privadas que puedan hacerse del mando total.
No obstante, su traspaso no tendría que ser exclusivamente a un privado. De hecho, se hizo público el interés del Gobierno de Córdoba para generar un traspaso a cambio de deuda nacional. La intención de las autoridades cordobesas sería sumar a Fadea a su conglomerado de empresas públicas y hacerla funcionar bajo un esquema de inversión mixta, manteniendo su existencia y su aporte de valor a la cadena industrial cordobesa.
Esa posibilidad, todavía remota, dependería exclusivamente de la voluntad política de ambos niveles del Estado.
Más noticias en Urgente24:
Los candidatos que intentaron ser electos recurriendo a falsear la identidad de los famosos
Preocupante el discurso de Maximiliano Pullaro sobre la seguridad en Rosario
Fentanilo mortal: HLB Pharma se lava las manos, hablan de sabotaje y apuntan a un ex socio