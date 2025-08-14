En medio de la grave crisis que atraviesa la industria y a muy poco de que Dass Eldorado, fabricante de Adidas, Nik y Asics, despidiera a más de un centenar de trabajadores en esa localidad de Misiones, ahora es la industria maderera la que trae el golpe con el parate y las suspensiones en Industria Montecarlo SACI.
Eldorado sufre ahora la crisis en la industria maderera: Nuevo parate y más suspensiones
Por 30 días, desde el próximo lunes, parará Industria Montecarlo, ubicada en la misma localidad misionera donde Dass, fabricante de Adidas, Nike y Asics despidió a más de un centenar de trabajadores
Según dio a conocer la empresa al personal, la decisión es suspender la actividad por 30 días a partir del próximo lunes 18/08 debido a la "disminución significativa del volumen de ventas en los últimos 2 años". La empresa en consecuencia resuelve apelar al ultimo recursos, antes de una medida aún más drástica, al informar a su personal que "se viene registrando una baja importante en el nivel de actividad en el último año".
En consecuencia, según publicó el medio local 'El Territorio', suspenderá actividad de alrededor de 12 empleados, desde el próximo lunes 18 hasta el 21 de septiembre, por lo que el personal deberá reintegrarse el lunes 22 del próximo mes.
Los factores
Industria Montecarlo tiene sede en Eldorado y se encarga de la fabricación de productos de madera. Los responsables de la empresa dan cuenta que entre los motivos de la suspensión también se encuentra el "aumento de más del 100% de costos fijos directos e indirectos en el último año. Incrementos salariales del 300% en los últimos 2 años".
También indican que hasta ahora lograron sostenerse a costa de un "incremento importante del endeudamiento bancario para sostener la empresa en marcha" y que ahora transitan por la "falta de recursos para comprar la materia prima necesaria".
Forestadora Tapebicuá, en Corrientes, paralizada por 30 días
Y todo ello sumado a la situación crítica del mercado y del país. En efecto esta misma semana se conoció que la Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas de la localidad de Virasoro, en la provincia de Corrientes, también paralizó por completo por 30 días la actividad en su planta.
Solo que allí el impacto fue mayor dado que afectó con suspensiones a 520 trabajadores personal, al que además, adeudan salarios y el medio aguinaldo.
La decisión que trascendió esta semana, pero que comenzó a regir el 8 de agosto también afectó a proveedores y comercios de la zona que dependen de este aserradero que es uno de los 10 más grandes del país.
Una crisis general
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) resolvió por consenso la creación de un Comité de Crisis para la foresto industria.
"En nuestro relevamiento, el 90% de los empresarios adelantó vacaciones, casi el 50% redujo turnos y un 40% aplicó suspensiones. Se van agotando instancias y, si esto no mejora, los despidos serán inevitables", sostuvo Fernando Couto, director ejecutivo de Faima ante una situación que es el reflejo de lo que está sucediendo con muchas empresas del sector.
La semana pasada, al igual que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), FAIMA expresó a través de un comunicado su profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Economía de eliminar la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.
Según FAIMA, la disolución de la Secretaría Pyme es un "retroceso en la institucionalidad que, durante años, permitió a las pymes —verdadero motor de la economía nacional— contar con un canal específico de articulación con el Estado. Su eliminación genera un vacío que debilita las capacidades de gestión y acompañamiento a miles de empresas que sostienen el empleo, la producción y la innovación en todo el país".
La industria de la transformación mecánica de la madera está conformada, en su gran mayoría, por pequeñas y medianas empresas que cumplen un rol central en las economías regionales. No solo son generadoras de empleo, sino también impulsoras del desarrollo local en territorios muchas veces postergados.
