Eldorado sufre ahora la crisis en la industria maderera: Nuevo parate y más suspensiones

Forestadora Tapebicuá, en Corrientes, paralizada por 30 días

Y todo ello sumado a la situación crítica del mercado y del país. En efecto esta misma semana se conoció que la Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas de la localidad de Virasoro, en la provincia de Corrientes, también paralizó por completo por 30 días la actividad en su planta.

Solo que allí el impacto fue mayor dado que afectó con suspensiones a 520 trabajadores personal, al que además, adeudan salarios y el medio aguinaldo.

La decisión que trascendió esta semana, pero que comenzó a regir el 8 de agosto también afectó a proveedores y comercios de la zona que dependen de este aserradero que es uno de los 10 más grandes del país.

Una crisis general

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) resolvió por consenso la creación de un Comité de Crisis para la foresto industria.

"En nuestro relevamiento, el 90% de los empresarios adelantó vacaciones, casi el 50% redujo turnos y un 40% aplicó suspensiones. Se van agotando instancias y, si esto no mejora, los despidos serán inevitables", sostuvo Fernando Couto, director ejecutivo de Faima ante una situación que es el reflejo de lo que está sucediendo con muchas empresas del sector.

La semana pasada, al igual que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), FAIMA expresó a través de un comunicado su profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Economía de eliminar la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento.

image

Según FAIMA, la disolución de la Secretaría Pyme es un "retroceso en la institucionalidad que, durante años, permitió a las pymes —verdadero motor de la economía nacional— contar con un canal específico de articulación con el Estado. Su eliminación genera un vacío que debilita las capacidades de gestión y acompañamiento a miles de empresas que sostienen el empleo, la producción y la innovación en todo el país".

La industria de la transformación mecánica de la madera está conformada, en su gran mayoría, por pequeñas y medianas empresas que cumplen un rol central en las economías regionales. No solo son generadoras de empleo, sino también impulsoras del desarrollo local en territorios muchas veces postergados.

