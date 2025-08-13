River: Fuerte lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño

El problema es que, hasta el momento, en este segundo semestre de 2025, el colombiano ha demostrado poco y nada.

Por eso mismo, el periodista Gustavo Yarroch aseguró en uno de sus videos de YouTube: "Tendrá que levantar el nivel Kevin Castaño, porque si no lo hace, corre riesgo de perder la titularidad. Ha ido de mayor a menor y hace bastante que no juega un partido que convenza".

Todo indica que ante Libertad saldrá desde el arranque pero habrá que estar atentos en lo que sigue del semestre.

Gallardo es un DT que no se casa con ningún jugador y si el rendimiento de un futbolista no funciona, no tiene inconveniente en sacarlo salvo que haya alguno mejor.

Libertad vs River Plate por Copa Libertadores

River Plate jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, mañana jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas de Argentina.

La vuelta de la serie, será el próximo jueves 21 de agosto, en ese mismo horario, pero en el estadio Monumental.

El árbitro que impartirá justicia en el Estadio La Huerta, es Wilton Sampaio, lo que generó el disgusto de Marcelo Gallardo ya que es quien dirigió Boca vs River en 2019 por semifinales de Libertadores.

El historial marca que se enfrentaron en 14 ocasiones. 9 triunfos para el Millonario, 4 para Libertad y un empate.

La posible formación del Millonario para el partido de ida es:

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina/ Giuliano Galoppo/Juanfer Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio

