Se viven momentos decisivos en River Plate, especialmente porque el equipo de Marcelo Gallardo se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Gustavo Yarroch filtró una información sobre Kevin Castaño que seguramente dará que hablar.
¿EN SERIO?
River: Fuerte lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño
Habrá que estar atentos a lo que cuenta Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño en River Plate de Marcelo Gallardo.
El colombiano no viene teniendo los mejores rendimientos y todo hace indicar que en el Cuerpo Técnico del Muñeco, no son ajenos al momento futbolístico del ex Cruz Azul.
Gustavo Yarroch sobre Kevin Castaño
No hay que pasar por alto que Kevin Castaño es una de las incorporaciones más caras en la historia de River Plate.
El colombiano llegó proveniente del Krasnodar de Rusia por una cifra de 12.860.000 euros netos, a pagar en cuatro cuotas iguales hasta principios de 2028. Además, el mediocampista firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 30.000.000 de euros.
A poco de su llegada, el volante comenzó a mostrar credenciales. Si bien aún no justificó plenamente su precio, ha dejado señales de que, si mantiene este nivel, podría hacerlo sin problemas
El problema es que, hasta el momento, en este segundo semestre de 2025, el colombiano ha demostrado poco y nada.
Por eso mismo, el periodista Gustavo Yarroch aseguró en uno de sus videos de YouTube: "Tendrá que levantar el nivel Kevin Castaño, porque si no lo hace, corre riesgo de perder la titularidad. Ha ido de mayor a menor y hace bastante que no juega un partido que convenza".
Todo indica que ante Libertad saldrá desde el arranque pero habrá que estar atentos en lo que sigue del semestre.
Gallardo es un DT que no se casa con ningún jugador y si el rendimiento de un futbolista no funciona, no tiene inconveniente en sacarlo salvo que haya alguno mejor.
Libertad vs River Plate por Copa Libertadores
River Plate jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, mañana jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas de Argentina.
La vuelta de la serie, será el próximo jueves 21 de agosto, en ese mismo horario, pero en el estadio Monumental.
El árbitro que impartirá justicia en el Estadio La Huerta, es Wilton Sampaio, lo que generó el disgusto de Marcelo Gallardo ya que es quien dirigió Boca vs River en 2019 por semifinales de Libertadores.
El historial marca que se enfrentaron en 14 ocasiones. 9 triunfos para el Millonario, 4 para Libertad y un empate.
La posible formación del Millonario para el partido de ida es:
Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina/ Giuliano Galoppo/Juanfer Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio
+ EN GOLAZO 24
Abuso sexual: Alexis Zárate recuperó la libertad y quiere volver al fútbol
Gianluigi Donnarumma dio el portazo en PSG, cargó contra Luis Enrique: ¿al City?
Fortaleza 0 - Vélez 0: el Fortín podría haberlo ganado, pero sacó buen resultado
Peñarol 1 - Racing 0: el Manya fue pícaro en un duelo de alto voltaje y fricción