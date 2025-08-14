Hace algunos días en el programa radial Perros de la Calle, del que participa Sofía Martínez en Urbana Play, decidieron llamar a Diego Leuco en medio de un juego que plantearon al aire sobre la teoría de que en agosto las parejas que terminaron vuelven a darse una oportunidad y la periodista deportiva aprovechó para abrir su corazón frente a su expareja.
"LO QUIERO HACER"
¿Lo espera a Diego Leuco?: Sofía Martínez habló de sus ganas de ser madre
Sofía Martínez, quien hace algunos días hizo abrió su corazón al hablar de su exnovio, contó que planea congelar óvulos para cuando decida quedar embarazada.
"Diego para mí es una persona muy importante, lo es al día de hoy, no es que hablo en pasado en cuanto a eso. Porque no sé, es la persona de la que me enamoré más fuerte. La única en realidad, para ser sincera, entonces termina siendo algo que a mí me, qué sé yo, me moviliza. Siempre me moviliza a pesar de que haya pasado el tiempo", agregó emocionada.
El hecho no pasó desapercibo y posteriormente en una entrevista para Resumido la comunicadora se refirió sus ganas de convertirse en madre aunque más adelante. "Es una experiencia que no me gustaría no tenerla. Toda entera. Desde estar embarazada y sentir a una persona cómo crece adentro tuyo", confesó al mismo tiempo que aseguró que le gustaría tener más de uno al destacar el vínculo de los hermanos.
Sin embargo, como en la actualidad está soltera y asimismo enfocada en su carrera profesional indicó que el hecho de congelar óvulos le parece "una gran herramienta". "Lo tengo que hacer, lo quiero hacer", añadió determinante.
¿Será Diego Leuco el padre de los hijos de Sofía Martínez?
Es preciso recordar que que el noviazgo entre ambos periodistas terminara quedó en buenos términos.
En más de una ocasión cada uno confesó que sigue manteniendo un cariño especial hacia la otra persona.
Si bien en un momento se rumureó sobre la posibilidad de que se reconcilien luego de que Diego Leuco sea fotografiado llegando a la casa de Sofía Martínez, revelaron que a pesar de que no sigan de novios mantienen una armoniosa relación y el vínculo sigue activo.
Por el momento ninguno de los dos volvió a oficializar una pareja y es por ese motivo que surge la posibildiad de que en el caso de que den otra oportunidad esta vez sea con el fin de formar una familia juntos.
