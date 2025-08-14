¿Lo espera a Diego Leuco?: Sofía Martínez habló de sus ganas de ser madre

¿Será Diego Leuco el padre de los hijos de Sofía Martínez?

Es preciso recordar que que el noviazgo entre ambos periodistas terminara quedó en buenos términos.

En más de una ocasión cada uno confesó que sigue manteniendo un cariño especial hacia la otra persona.

Si bien en un momento se rumureó sobre la posibilidad de que se reconcilien luego de que Diego Leuco sea fotografiado llegando a la casa de Sofía Martínez, revelaron que a pesar de que no sigan de novios mantienen una armoniosa relación y el vínculo sigue activo.

Por el momento ninguno de los dos volvió a oficializar una pareja y es por ese motivo que surge la posibildiad de que en el caso de que den otra oportunidad esta vez sea con el fin de formar una familia juntos.

