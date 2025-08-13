La ruptura de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se viene gestando desde hace tiempo. Unos meses atrás se habló de ciertas infidelidades por parte de él hacia ella y ahora se confirmó lo que muchos estaban suponiendo. La modelo tomó una decisión tajante.
CRISIS TOTAL
Evangelina Anderson tomó una furiosa decisión tras separarse de Demichelis: "Borrarlo"
Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados y se trata de una ruptura que ya se veía venir hace rato. La modelo ahora tomó una cruda decisión.
Fue en LAM donde se confirmó esta ruptura entre Evangelina Anderson y Demichelis, la cual se suma a una larga lista de parejas que fueron víctimas de Mercurio retrógrado o bien las infidelidades de una de las partes. Ahora salió a la luz una decisión crucial de parte de la modelo.
Evangelina Anderson y Martín Demichelis separados
"Están separados. Eso seguro. Y a mi me contaron que ella tenía un tatuaje de él y lo que quiere hacer es sacárselo, borrárselo. Es un proceso doloroso", dijo Pepe Ochoa en LAM. La realidad es que la famosa querría borrarlo y desaparecer todo rastro de Demichelis.
"¿Qué hice cuando me dijeron eso? Le escribí a Evangelina. Le pregunté si se estaba sacando el tatuaje de Martín y me contestó "jajajaja", añadió Ochoa. "Averigüé muy muy cerca de quien es el tatuador, muy muy cerca, y me contaron que es verdad, que se está haciendo ese trabajo para borrar ese rastro. O sea, me lo confirmaron ellos", soltó.
Evangelina Anderson quiere borrar el recuerdo de Demichelis, aunque sabe muy bien que es el padre de sus hijos y deberá seguir estando en su vida por muchos años más. Aun así, la misma parece estar furiosa con esta ruptura que incluye una supuesta infidelidad con una azafata. Sin embargo, esa no habría sido la única historia.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Viviana Canosa explotó de furia contra Adrián Suar y lo fulminó: "Sucio"
Juan Darthés pidió la nulidad de su condena y Thelma Fardin estalló: Su descargo
Guillermo Francella se defendió tras sus polémicos dichos sobre el cine
Sofía Martínez abrió su corazón frente a Diego Leuco: "Siempre me moviliza"