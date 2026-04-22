Reforma electoral en el Senado: Punto por punto lo que espera ganar el oficialismo

El registro estará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y regirá hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.

Requisitos para los partidos

La reforma endurece las condiciones para la creación y el sostenimiento de partidos políticos. Se elevan los pisos de afiliación y representación, con el objetivo de eliminar los denominados “sellos de goma”.

Puntos clave:

Exigirá un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón distrital.

Para reconocimiento nacional, se requerirá presencia en al menos 10 distritos.

Establecen causales estrictas de caducidad, como no participar en elecciones o no alcanzar umbrales mínimos de votos.

Financiamiento: Más control, menos opacidad

El Gobierno apunta a uno de los núcleos más cuestionados del sistema: el financiamiento de la política. Según el diagnóstico oficial, solo el 10% del dinero de campaña está registrado.

El proyecto:

Habilita aportes privados regulados y trazables.

Prohíbe donaciones anónimas y de actores sensibles (concesionarias, sindicatos, extranjeros).

Establece una única cuenta bancaria por distrito bajo control judicial.

Obliga a detallar gastos, incluyendo publicidad digital.

Cambia el esquema de fondos públicos: 20% se distribuirá de forma igualitaria y el 80% restante según resultados electorales previos.

boleta-unica-2021-concejales-detallejpg.webp Boleta única papel en todas las mesas.

Boleta única (papel) y cambios en campaña

Se incorpora la boleta única en papel para todos los cargos nacionales, una modificación estructural en la mecánica de votación.

Además:

La campaña comenzará 60 días antes de la elección.

Prohíben actos de gobierno con impacto electoral en los 25 días previos.

Establecen sanciones económicas por incumplimientos.

Otros puntos sensibles

El proyecto introduce cambios adicionales:

No será obligatorio el debate presidencial.

Prohíbe la doble candidatura.

Exige paridad de género en listas con sistema de alternancia.

Suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta unificar calendario regional.

Cambio de arquitectura con final abierto

Más allá del contenido técnico, la reforma implica un rediseño integral del sistema electoral argentino. El desafío del oficialismo será político: Conseguir los votos en un Congreso fragmentado y con gobernadores que buscarán garantías propias.

Desde la Casa Rosada sintetizan el espíritu del proyecto en una frase: “abaratar la política, transparentarla y devolverle representación real”. La discusión recién empieza.

Reforma politica

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