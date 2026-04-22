Manuel Adorni no declaró una deuda por US$65.000

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valor del mismo con Morales y, luego, se lo vendió a Manuel Adorni. El testigo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo.

Días atrás, la martillera Natalia Rucci declaró ante la Justicia que dicho inmueble -de la calle Miró- estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía Morales, y que bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en US$345.000.

”Teníamos una compradora pero (Pablo) Feijoo nos dijo que ya tenía un interesado para el departamento y lo hizo todo a nuevo”, señaló el matrimonio dueño de la inmobiliaria Rucci, según Clarín.

Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares: aportó 30.000 dólares en efectivo y el 87% restante se financió a un año, sin intereses. Las obras de refacción no las pagó: lo hizo Feijoo y acordó con el funcionario que se los pague más adelante, sin dejarlo asentado formalmente.

"Gente importante"

Según dijo Feijoo ante el fiscal Pollicita, por su posición en el rubro consiguió a buen precio los materiales y la mano de obra. Su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon el lunes la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Consultado acerca de por qué le vendió el departamento casi al costo a Adorni, explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”.

Las abultadas deudas de Manuel Adorni

Manuel Adorni todavía no le habría devuelto esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre próximo, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

La Justicia busca conocer cómo el matrimonio Adorni afrontó tantos gastos con el patrimonio declarado.

Según Clarín, en poco más de un año, Manuel Adorni erogó US$95.740 en efectivo. La justicia federal busca determinar si esos fondos aplicados a inmuebles y viajes al exterior se encuentran debidamente justificados en contraste con la declaración jurada de bienes que se presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) a mediados de 2025, y que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024.

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