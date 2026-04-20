Acorralado, Manuel Adorni puso en venta uno de sus departamentos

En su declaración jurada del 2024, Adorni informó que obtuvo este departamento como una “donación”, que sería herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también consignó que la propiedad era suya en un 100%.

Avanza la investigación contra Manuel Adorni: Más testimonios

Este lunes (20/04) continuaron las declaraciones testimoniales en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni: hoy fue el turno de los dueños de la inmobiliaria Rucci Propiedades, que participó en las operaciones relacionadas con el departamento de Caballito.

La martillera Natalia Rucci declaró ante la Justicia que dicho inmueble -de la calle Miró- estuvo publicado en 375.000 dólares cuando lo vendía el exfutbolista Hugo Morales, y que bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron al ahora jefe de Gabinete, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La mujer dijo que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en US$345.000.

La seña para comprarle el inmueble a Morales, en mayo de 2025, la pagó Pablo Martín Feijoo. Esa fue la operación donde intervino Natalia Rucci y su marido de Rucci Propiedades. Feijoo es hijo de una de las dos mujeres que registraron a su nombre el departamento de la calle Miró y luego se lo vendieron a Adorni.

”Teníamos una compradora pero (Pablo) Feijoo nos dijo que ya tenía un interesado para el departamento y lo hizo todo a nuevo”, señaló el matrimonio dueño de la inmobiliaria Rucci, según Clarín.

Los testigos declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir detalles de la operación, el valor inicial del inmueble, cómo se gestó la venta, el estado de la propiedad y las refacciones.

La vivienda tiene casi 200 metros cuadrados y fue adquirida por Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores), madre de Feijoo, y Claudia Sbabo, quienes figuraron como vendedoras. Son ellas quienes hicieron la hipoteca en favor de Adorni por 200.000 dólares. Adorni adquirió el inmueble en 230.000 dólares. Es decir, aportó 30.000 dólares en efectivo.

La Justicia analiza la operación, pues en el medio se hicieron refacciones para actualizar el departamento antes de que fuera adquirido por el jefe de Gabinete para su familia.

El fiscal Pollicita analiza los ingresos de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, y los egresos en efectivo que realizaron para comprar las propiedades, tanto la de Caballito como la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Allí se pagó dinero en efectivo además del proveniente de una hipoteca y se pagaron refacciones y el derecho de ingreso al country, que asciende a unos 5000 dólares.

Esta semana declara Feijoo, que es supuestamente allegado a Adorni (sus hijos van al mismo colegio) y quien facilitó la operación y la hipoteca de su madre, sin cobrar intereses. También fue citado el encargado del edificio.

El fis­cal también ras­trea cuánto gastó Adorni en arre­glar la casa en el country. Para reforzar este punto, citó a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor a cargo de los trabajos, quien se deberá presentar el viernes 24 de abril en Comodoro Py.

La ronda de declaraciones testimoniales concluirá el 27 de abril con Juan Cosentino, el responsable de vender la propiedad del barrio privado Indio Cuá al matrimonio Adorni-Angeletti.

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