Manuel Adorni ya sumó 10 escándalos diferentes en 5 semanas.

adorni3 Ficción de Grok: Manuel Adorni playero en Aruba. FOTO: XAI / GROK

6-Qué grande ese Bustillo

Viajó un fin de semana largo al exclusivo Hotel Llao Llao, de Bariloche (obra del mítico arquitecto Alejandro Bustillo). La mitad de la propiedad corresponde al Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, sponsor de Javier Milei.

Llao_Llao_desde_punto_panorámico.jpg Hotel Llao Llao, Bariloche

7-Tecnópolis es mía, mía, mía

Su esposa, Bettina Gentiletti, está contratada por firmas que trabajan con empresas del Estado, que controla Adorni. El proceso licitatorio de Tecnópolis quedó bajo la lupa.

image Manuel Adorni y Bettina Gentiletti

8-Con una rubia en el avión

Pagó para su mujer un viaje en Primera Clase desde Nueva York cuyo costo superaba los US$ 5.000.

Avión Primera clase P.jpg Primera Clase para volver de Nueva York

9-Qué sabe nadie!!!

No colocó aún en su declaración ante la Oficina Anticorrupción los nuevos inmuebles que adquirió en los últimos 2 años.

Manuel Adorni 2P Manuel Adorni y La Libertad Avanza

10-Cirugía plástica a la tarjeta

Junto a su esposa, gastan tantos millones de pesos por mes que las cifras triplican y hasta cuadruplican sus haberes mensuales en blanco.