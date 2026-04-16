Manuel Adorni ya sumó 10 escándalos diferentes en 5 semanas.

1-¿Tango 01 o Uber de lujo?
Los escándalos comenzaron cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa a una comitiva presidencial que viajó a Nueva York
La deriva del Jefe de Gabinete Adorni no tiene fin: el 16/4 se conoció que viajó junto a su familia al exclusivo LLao Llao, propiedad en un 50% del grupo IRSA.
Los escándalos comenzaron cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa a una comitiva presidencial que viajó a Nueva York
Viajó en vuelo privado a Punta del Este, pero pagó un periodista al que Adorni contrata para la TV Pública.
Compró una casa en el barrio vecino a un precio subvaluado y con un argumento inverosímil sobre préstamos de 2 jubiladas.
Compró una casa de country en Exaltación de la Cruz con otra explicación extravagante: el dinero era de 2 mujeres de la Policía Federal.
Dijo que no se había tomado vacaciones pero gastó miles y miles de dólares en Aruba: viajó en clase ejecutiva con toda su familia.
Viajó un fin de semana largo al exclusivo Hotel Llao Llao, de Bariloche (obra del mítico arquitecto Alejandro Bustillo). La mitad de la propiedad corresponde al Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, sponsor de Javier Milei.
Su esposa, Bettina Gentiletti, está contratada por firmas que trabajan con empresas del Estado, que controla Adorni. El proceso licitatorio de Tecnópolis quedó bajo la lupa.
Pagó para su mujer un viaje en Primera Clase desde Nueva York cuyo costo superaba los US$ 5.000.
No colocó aún en su declaración ante la Oficina Anticorrupción los nuevos inmuebles que adquirió en los últimos 2 años.
Junto a su esposa, gastan tantos millones de pesos por mes que las cifras triplican y hasta cuadruplican sus haberes mensuales en blanco.