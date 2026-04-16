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POR EL CASO "LLAO LLAO"

Manuel Adorni ya sumó 10 escándalos diferentes en 5 semanas.

La deriva del Jefe de Gabinete Adorni no tiene fin: el 16/4 se conoció que viajó junto a su familia al exclusivo LLao Llao, propiedad en un 50% del grupo IRSA.

16 de abril de 2026 - 23:38
Adorni y Karina Milei

Adorni y Karina Milei

1-¿Tango 01 o Uber de lujo?

Los escándalos comenzaron cuando se conoció que Manuel Adorni subió a su esposa a una comitiva presidencial que viajó a Nueva York

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Manuel Adorni y esposa, en Nueva York

Manuel Adorni y esposa, en Nueva York

2-Arriba la celeste

Viajó en vuelo privado a Punta del Este, pero pagó un periodista al que Adorni contrata para la TV Pública.

MANUEL ADORNI EN VUELO PRIVADO
Manuel Adorni, su familia y Marcelo Grandio en el momento en el que se embarcaban hacia Punta del Este en el avión privado.

Manuel Adorni, su familia y Marcelo Grandio en el momento en el que se embarcaban hacia Punta del Este en el avión privado.

3-Caballito, el aspiracional de Parque Chacabuco

Compró una casa en el barrio vecino a un precio subvaluado y con un argumento inverosímil sobre préstamos de 2 jubiladas.

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Adriana Nechevenko de Schuster, la escribana que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee a Manuel Adorni

Adriana Nechevenko de Schuster, la escribana que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee a Manuel Adorni

4-Adorni golfista y “nuevo rico”

Compró una casa de country en Exaltación de la Cruz con otra explicación extravagante: el dinero era de 2 mujeres de la Policía Federal.

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Exaltación de la Cruz, country Indio Cuá

Exaltación de la Cruz, country Indio Cuá

5-La joya del Caribe

Dijo que no se había tomado vacaciones pero gastó miles y miles de dólares en Aruba: viajó en clase ejecutiva con toda su familia.

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Ficción de Grok: Manuel Adorni playero en Aruba.

Ficción de Grok: Manuel Adorni playero en Aruba.

6-Qué grande ese Bustillo

Viajó un fin de semana largo al exclusivo Hotel Llao Llao, de Bariloche (obra del mítico arquitecto Alejandro Bustillo). La mitad de la propiedad corresponde al Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, sponsor de Javier Milei.

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Hotel Llao Llao, Bariloche

Hotel Llao Llao, Bariloche

7-Tecnópolis es mía, mía, mía

Su esposa, Bettina Gentiletti, está contratada por firmas que trabajan con empresas del Estado, que controla Adorni. El proceso licitatorio de Tecnópolis quedó bajo la lupa.

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Manuel Adorni y Bettina Gentiletti

Manuel Adorni y Bettina Gentiletti

8-Con una rubia en el avión

Pagó para su mujer un viaje en Primera Clase desde Nueva York cuyo costo superaba los US$ 5.000.

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Primera Clase para volver de Nueva York

Primera Clase para volver de Nueva York

9-Qué sabe nadie!!!

No colocó aún en su declaración ante la Oficina Anticorrupción los nuevos inmuebles que adquirió en los últimos 2 años.

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Manuel Adorni y La Libertad Avanza

Manuel Adorni y La Libertad Avanza

10-Cirugía plástica a la tarjeta

Junto a su esposa, gastan tantos millones de pesos por mes que las cifras triplican y hasta cuadruplican sus haberes mensuales en blanco.

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Milei se tira sobre las granadas que explotan alrededor de Adorni.

Milei se tira sobre las granadas que explotan alrededor de Adorni.

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