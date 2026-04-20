Elena Roger le gana la batalla cultural a Javier Milei

Todo lo que sucede sobre el escenario va a contrapelo del 'relato' de Javier Milei y La Libertad Avanza, en particular su concepción de las relaciones internacionales, su fascinación por las hegemonías y sus limitaciones o ausencia de la defensa de lo nativo.

Un Presidente que llora en el Muro de los Lamentos pero no ante el Monumento a los Caídos en Malvinas lo acerca más a Sobremonte y Núñez que a los referentes de la historia criolla.

Al público le fascina la historia que cantan Roger y sus compañeros, aplauden de pie y en forma sostenida, demostración de que comulgan con un evento fundacional de la historia rioplatense.

Por supuesto que ni la obra ni los presentes se cuestionan la paradoja de que los 2 héroes de la Reconquista -Santiago de Liniers y Martín de Álzaga- terminaron fusilados por aquellos a quienes, en teoría, rescataron del dominio británico.

Santiago de Liniers fue fusilado por la 1ra. Junta, que quería imponer respeto y sobreactuó tanto como años después lo haría Juan Lavalle con Martín Dorrego.

Más oscuro lo del fusilamiento de Martín de Álzaga por el 1er. Triunvirato, que 4 meses después sería derrocado por la Sociedad Patriótica que lideraban José de San Martín y Carlos María de Alvear.

No obstante, no nos vayamos del tema central: la derrota cultural de Milei y sus neolibertarios. La falta de 'argentinidad' en su propuesta es notable y demostrable en la ovación en el San Martín.

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