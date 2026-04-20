Charly, el personaje de Elena Roger en 'Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires', es protagonista de una curiosa batalla cultural que ocurre en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.
'INVASIONES I'
Elena Roger le gana la batalla cultural a Javier Milei
Notable simpatía del público en el Teatro San Martín por 'Invasiones I', que protagoniza Elena Roger, en una batalla cultural que pierde Javier Milei.
La obra es un musical narrado a través de las canciones de Charly García / Carlos García Moreno, con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos, productor argentino que estuvo radicado en USA 30 años, y regresó como director teatral en la calle Corrientes con la comedia 'Jardines Salvajes', en el Multiteatro.
El espectáculo es de una calidad notable -tal como lo fue el 'Astor' que se ofreció en el Teatro Colón durante la temporada estival- pero lo más interesante es que trata acerca de la 1ra. Invasión Inglesa, la de 2006, que concluyó en la Reconquista que lideró el nacido en Francia, Santiago de Liniers, soldado del Reino de España, funcional a los simpatizantes de una futura revolución independista, aún en pañales.
El guión, que abunda en temas musicales, es crítico del Imperio británico, de los propósitos ingleses en el Río de la Plata y de la idea del dominio colonial, rechazo que terminaría prevaleciendo en aquellos tiempos y provocando más tarde una parte de la Revolución de Mayo, no compartida por todos (de lo contrario no se explicarían los 6 años que fueron desde 1810 a 1816 para la declaración de la Independencia, y que sucedió porque José de San Martín se enojó).
El cobarde
El contenido de la obra también ridiculiza al marqués Rafael de Sobremonte y Núñez, oficial de infantería que llegó a jefe colonial pero su huida ante el arribo de los ingleses lo rotuló para siempre como un cobarde que no merecía conducir el Virreynato.
Todo lo que sucede sobre el escenario va a contrapelo del 'relato' de Javier Milei y La Libertad Avanza, en particular su concepción de las relaciones internacionales, su fascinación por las hegemonías y sus limitaciones o ausencia de la defensa de lo nativo.
Un Presidente que llora en el Muro de los Lamentos pero no ante el Monumento a los Caídos en Malvinas lo acerca más a Sobremonte y Núñez que a los referentes de la historia criolla.
Al público le fascina la historia que cantan Roger y sus compañeros, aplauden de pie y en forma sostenida, demostración de que comulgan con un evento fundacional de la historia rioplatense.
Por supuesto que ni la obra ni los presentes se cuestionan la paradoja de que los 2 héroes de la Reconquista -Santiago de Liniers y Martín de Álzaga- terminaron fusilados por aquellos a quienes, en teoría, rescataron del dominio británico.
Santiago de Liniers fue fusilado por la 1ra. Junta, que quería imponer respeto y sobreactuó tanto como años después lo haría Juan Lavalle con Martín Dorrego.
Más oscuro lo del fusilamiento de Martín de Álzaga por el 1er. Triunvirato, que 4 meses después sería derrocado por la Sociedad Patriótica que lideraban José de San Martín y Carlos María de Alvear.
No obstante, no nos vayamos del tema central: la derrota cultural de Milei y sus neolibertarios. La falta de 'argentinidad' en su propuesta es notable y demostrable en la ovación en el San Martín.
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