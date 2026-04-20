Javier Milei, de los rezos en Jerusalén al fuego en la Rosada

El Gobierno de Javier Milei inicia la semana con un frente judicial y legislativo complejo, intentando recuperar la iniciativa tras varios reveses. La jornada está marcada por una reconfiguración de la relación con el FMI, una ofensiva diplomática en Medio Oriente y el recrudecimiento de las internas tanto en el oficialismo como en la oposición.
Crisis en el Gobierno: La "Causa Adorni" frena reformas, y complica a Milei
El escenario político dio un giro inesperado en la Casa Rosada. Lo que hace semanas era un ambicioso plan de reformas, hoy se convirtió en una etapa defensiva marcada por internas y pérdida de apoyo.
El Gobierno de Javier Milei ya no cuenta con los votos necesarios para avanzar en iniciativas clave como la eliminación de las PASO, una de sus principales apuestas políticas.
En el centro de la tormenta aparece Manuel Adorni. El escándalo que lo involucra —ligado a viajes y patrimonio— impactó de lleno en la opinión pública y golpeó el discurso anticasta que él mismo encabezaba.
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