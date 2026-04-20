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en vivo SEMANA INTENSA EN LA CAUSA ADORNI / ESCALADA BÉLICA

Javier Milei, de los rezos en Jerusalén al fuego en la Rosada

Javier Milei en Israel.&nbsp;

Javier Milei en Israel. 

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Javier Milei en Israel. 

Javier Milei busca oxígeno en Jerusalén para compensar las grietas de su núcleo duro y el "riesgo calle". Semana clave para Manuel Adorni.

20 de abril de 2026 - 10:09
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EN VIVO

El Gobierno de Javier Milei inicia la semana con un frente judicial y legislativo complejo, intentando recuperar la iniciativa tras varios reveses. La jornada está marcada por una reconfiguración de la relación con el FMI, una ofensiva diplomática en Medio Oriente y el recrudecimiento de las internas tanto en el oficialismo como en la oposición.

Tras el freno judicial a los recortes previos, el oficialismo reflota en el Congreso una reforma integral a la Ley de Financiamiento Educativo. El objetivo es vincular el presupuesto a indicadores de productividad y egreso, lo que anticipa una semana de alta conflictividad en los campus.

Las figuras de Sandra Pettovello y Luis Caputo se consolidan como el núcleo duro de resistencia ante las propuestas de desregulación extrema de Federico Sturzenegger. La disputa por el control de la ANSES y los fondos sociales es el epicentro de esta interna.

En el peronismo, Axel Kicillof busca proyectarse como líder nacional, pero enfrenta focos de rebelión interna en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Mauricio Macri acelera el "operativo retorno" para reconstruir el poder del PRO, distanciándose quirúrgicamente de algunas medidas de gestión de Milei.

En paralelo, la economía argentina vive un momento de "estabilidad tensa", con metas recalibradas por los organismos internacionales.

En el plano internacional, la política exterior argentina ha dado un giro definitivo hacia un alineamiento estratégico con democracias occidentales y aliados específicos. El Presidente se encuentra en Jerusalén.

El clima de los mercados este lunes es de cautela absoluta. A pesar del aire financiero que dio el FMI, el "riesgo calle" (conflictividad social por educación y transporte) y la volatilidad del petróleo por el conflicto bélico mantienen a los inversores en una postura selectiva. La política argentina ha pasado de la fase de "reforma por shock" a una de "resistencia y administración de la escasez".

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Crisis en el Gobierno: La "Causa Adorni" frena reformas, y complica a Milei

El escenario político dio un giro inesperado en la Casa Rosada. Lo que hace semanas era un ambicioso plan de reformas, hoy se convirtió en una etapa defensiva marcada por internas y pérdida de apoyo.

El Gobierno de Javier Milei ya no cuenta con los votos necesarios para avanzar en iniciativas clave como la eliminación de las PASO, una de sus principales apuestas políticas.

En el centro de la tormenta aparece Manuel Adorni. El escándalo que lo involucra —ligado a viajes y patrimonio— impactó de lleno en la opinión pública y golpeó el discurso anticasta que él mismo encabezaba.

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Alerta: Cierran el Centro de Frontera Cristo Redentor (Mendoza) "hasta próximo aviso"

A través de la cuenta oficial, el Ministerio del Interior informó vía X que "El Centro de Frontera Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, se encuentra cerrado a partir de las 14:00 h del 20 de abril de 2026 (13:00 h de Chile) hasta próximo aviso, debido a condiciones climáticas adversas. Cierre de barrera de Uspallata a partir de las 12:00 h (Argentina) (11:00 hs Chile)".

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Escala la guerra en Medio Oriente

El frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos corre ahora mismo un gran peligro después de que un lanzamisiles estadounidense disparara dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Tousa"– y lo capturara. Esto, en medio de la tregua alcanzada entre el país persa, Washington e Israel, que incluye un cese de bombardeos israelíes en el Líbano (pero no la retirada de las FDI de la zona de amortiguamiento), la reapertura de Ormuz para el tráfico internacional de crudo y la reanudación de una nueva tanda de negociaciones nucleares entre los actores del conflicto desatado el pasado 28 de febrero.

Este lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaeil, ha declarado que el gobierno persa no tiene previsto celebrar una nueva ronda de negociaciones porque, al parecer, Washington no está “tomándose en serio” el alto al fuego, después de que las fuerzas estadounidenses incautaran una embarcación iraní en el estrecho de Ormuz.

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Lluvias persistentes, alerta en el sector agroalimentario y respuesta del Estado

Las recientes inundaciones en la provincia de Santa Fe encendieron una señal de alerta en el sector agroalimentario argentino, al provocar un fuerte deterioro en la producción hortícola y generar presiones alcistas sobre los precios de alimentos frescos. El fenómeno climático, caracterizado por lluvias persistentes y suelos saturados, dejó pérdidas productivas que en algunas zonas alcanzan niveles críticos.

Según estimaciones de productores y del INTA, en el cinturón frutihortícola del Gran Santa Fe —una región clave para el abastecimiento local— se perdió hasta el 90% de la producción, afectando unas 1.200 hectáreas trabajadas mayormente por pequeños productores familiares. Este nivel de daño no solo compromete el ingreso de los horticultores, sino que altera el equilibrio entre oferta y demanda en los mercados regionales, según publicó Ambito.

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Efecto libertario en Santa Fe: Alrededor de 14.000 trabajadores registrados menos

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el empleo formal y el tejido empresarial santafesino exhibe un retroceso en la dinámica laboral entre noviembre de 2023 y enero de 2026.

En términos de empleadores, se perdieron 2.533 empresas con trabajadores registrados, lo que representa una caída del 5%. Este cierre afectó casi exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas: los empleadores de hasta 500 trabajadores concentraron la totalidad de la caída, mientras que las grandes firmas de más de 500 empleados lograron sumar apenas seis casos en el mismo período.

Por otra parte, la cantidad de trabajadores registrados se redujo en 13.676 puestos, una retracción del 2,2% que llevó el total provincial de 632.761 a 619.085 ocupados formales. La vulnerabilidad volvió a centrarse en las pymes, donde se produjo el 96,1% de la pérdida total de empleo.

En cuanto a la situación por rubros, la industria manufacturera aparece como la principal damnificada en términos absolutos, con una destrucción de 8.089 puestos de trabajo. Le sigue el sector de la Enseñanza, que registró una baja de 5.186 empleos.

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¿Qué pasó con Carlos Bianco en Barcelona?

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de Axel Kicillof, debió ser operado de urgencia en Barcelona luego de sufrir un cuadro de apendicitis durante la gira oficial que la comitiva bonaerense realizó en España en los últimos días.

El gobernador bonaerense viajó al país europeo para participar de una serie de encuentros políticos internacionales y de la cumbre progresista celebrada en Barcelona, donde coincidió con dirigentes como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum.

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Nueva medida del Ministerio de Seguridad para poner fin al celular en la cárcel

La era del celular en la cárcel como herramienta de la delincuencia convicta podría haber llegado a su fin. El Gobierno nacional autorizó finalmente un nuevo sistema de bloqueo para cárceles federales que sería el salto necesario para culminar con la red de “call centers tumberos” y otros usos indebidos de esos aparatos.

Mediante un decreto del Ministerio de Seguridad, la administración nacional avanzó con la autorización al bloqueo por IMEI, lo que supondría una evolución a las herramientas actualmente disponibles. Esta medida tendría un impacto más profundo que los bloqueadores utilizados hasta aquí, donde además se afectaban las redes telefónicas colindantes a las instalaciones penitenciarias.

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Lo que tenes que saber a las 11:00 en el país

A continuación los detalles de lo que ocurre en las provincias argentinas:

Panorama Nacional y Buenos Aires

  • Conflicto por el Financiamiento Educativo: Desde la oposición (Unión por la Patria) se impulsa un proyecto de ley para elevar la inversión educativa al 8% del PBI y restituir el FONID, buscando garantizar un piso de 190 días de clase en todo el territorio.

  • Asimetría de Ingresos: Informes recientes de consultoras privadas destacan la brecha económica federal: mientras en CABA se perciben ingresos promedio de 25 dólares diarios, en provincias del norte la cifra no alcanza los 9 dólares.

  • Crisis en el Transporte: Se reportan demoras críticas y reducción de servicios en el AMBA. A nivel ferroviario, informes de prensa advierten sobre el deterioro del sistema y el impacto del ajuste en el mantenimiento de vías.

Santa Fe (Región Rosario y alrededores)

  • Infraestructura Hídrica: La provincia anunció la recuperación del canal Godeken-La Chispa, una obra clave para mejorar el drenaje en el sur santafesino y proteger las zonas productivas.

  • Reclamo por Rutas Nacionales: Continúan las gestiones ante la Justicia para exigir la repavimentación de rutas nacionales que atraviesan la provincia, con pedidos de sentencia definitiva para garantizar la seguridad vial.

  • Agenda Cultural Rosario: Se destaca la presentación del Ensamble Municipal de Vientos en el Cultural Fontanarrosa para el próximo sábado, con un repertorio dedicado a clásicos del cine.

Córdoba

  • Inseguridad y Narcocrimen: La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló un búnker de drogas que operaba las 24 horas, con cuatro detenidos y el secuestro de más de 2.000 dosis de cocaína.

  • Tragedia en el Deporte: Repercusiones tras el grave accidente en el Rally Sudamericano de Mina Clavero. La FIA emitió un comunicado tras el despiste de un vehículo que dejó un joven fallecido y varios heridos de gravedad entre el público.

Mendoza y Cuyo

  • Minería y Finanzas: Se desarrolla el Andean Capital Forum, evento que busca posicionar a Mendoza como el centro financiero de la minería andina en la región.

  • Litigios Estatales: El Gobierno de Mendoza inició una demanda contra un ex policía para intentar anular una indemnización por incapacidad otorgada previamente, marcando un endurecimiento en la política de seguridad y finanzas públicas.

Patagonia y Energía

  • Retiro de Petroleras: Shell y QatarEnergy abandonan el bloque CAN 109 en el Mar Argentino tras confirmar la ausencia de recursos comerciales, lo que enfría las expectativas del "Vaca Muerta offshore".

  • Represas de Santa Cruz: El Gobierno Nacional retomó el control de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, bajo la órbita del Ministerio de Economía, en un movimiento estratégico para garantizar su operatividad.

Breves del Interior

  • La Pampa: Alerta en el ámbito educativo por amenazas de violencia por parte de alumnos en escuelas secundarias.

  • Norte Argentino: Se observa un crecimiento en el desembarco de inversiones chinas para el sector automotriz, específicamente en modelos SUV.

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La batalla cultural que pierde el Presidente

Por Edgar Mainhard en Urgente24:

"(...) Charly, el personaje de Elena Roger en 'Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires', es protagonista de una curiosa batalla cultural que ocurre en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

La obra es un musical narrado a través de las canciones de Charly García / Carlos García Moreno, con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos, productor argentino que estuvo radicado en USA 30 años, y regresó como director teatral en la calle Corrientes con la comedia 'Jardines Salvajes', en el Multiteatro.

Todo lo que sucede sobre el escenario va a contrapelo del 'relato' de Javier Milei y La Libertad Avanza, en particular su concepción de las relaciones internacionales, su fascinación por las hegemonías y sus limitaciones o ausencia de la defensa de lo nativo.

Un Presidente que llora en el Muro de los Lamentos pero no ante el Monumento a los Caídos en Malvinas lo acerca más a Sobremonte y Núñez que a los referentes de la historia criolla (...)".

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Javier Milei ¿Presidente de Argentina... o de Narnia?

En su tercera visita a Israel, el presidente Javier Milei arribó a un territorio marcado por la incertidumbre tras la tregua con Irán. Su presencia busca respaldar a Netanyahu, cuya imagen pública está en declive. La agenda, que incluye una participación en la polémica ceremonia del Día de la Independencia, expone la fragilidad de un gobierno bajo presión constante.

El aterrizaje del presidente argentino no ocurre en un escenario convencional. El país se encuentra en una situación que muchos describen como esquizofrénica: existe una tranquilidad aparente, pero es apenas el silencio que precede a la tormenta. Tras un mes y medio desde el inicio de la operación "Rugido del León", la tregua impuesta por la administración Trump se siente frágil, casi un cristal a punto de quebrarse.

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La semana inicia con avisos vigentes por lluvias y tormentas en 11 provincias

A continuación, una síntesis de la situación térmica y climática por regiones:

Región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa)

El centro del país experimenta un marcado descenso de temperatura respecto a la semana anterior, acompañado de mucha humedad y nubosidad.

  • Santa Fe (Rosario): Temperaturas agradables pero en descenso, con mínimas de 17°C y máximas que alcanzarán los 23°C. Se esperan lluvias aisladas hacia la noche.

  • Buenos Aires / AMBA: Las máximas rondarán los 22°C - 23°C con alta probabilidad de chaparrones.

  • Córdoba y La Pampa: Bajo alerta amarilla por lluvias. Ambiente fresco y húmedo durante todo el día.

Región de Cuyo y NOA

La inestabilidad es protagonista en el oeste y el norte, con alertas por nevadas en zonas cordilleranas.

  • Mendoza: Mañana despejada pero fresca, con temperaturas entre 9°C y 18°C. Hay alerta por lluvias persistentes en sectores de la provincia.

  • Salta y Tucumán: Clima variable. Salta tendrá un día mayormente despejado con máximas de 25°C, mientras que Tucumán estará más nublado con una máxima de 20°C.

San Luis: Jornada fría e inestable, con una máxima que apenas llegará a los 13°C y lluvias intermitentes.

Región Noreste (NEA)

Es la zona con mayor inestabilidad este lunes.

  • Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones: Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes. Se esperan abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Las temperaturas se mantienen templadas pero con mucha humedad.

Región Patagónica

El frío se intensifica en el sur, con fenómenos de viento y nieve.

  • Neuquén: Bajo alerta por lluvias persistentes y nevadas en la zona cordillerana. Los vientos del oeste podrían alcanzar ráfagas de hasta 90 km/h.

  • Resto de la Patagonia: Temperaturas bajas, típicas de otoño avanzado, con presencia de nieve en sectores cordilleranos de Río Negro y Chubut.

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Subte: Algo huele mal bajo el asfalto

Con incrementos acumulados superiores al 1.000%, las tarifas del Subte porteño son unas de las más costosas del mundo por kilómetro. El deterioro del servicio operado por Emova ahuyenta a los pasajeros, marcando una caída del 43% respecto a 2019.

En paralelo, la Línea H cumplió 25 años de estancamiento que refleja la falta de políticas de expansión.

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"Acuerdos de Isaac": En qué consiste lo que firmó Milei con Netanyahu

El Gobierno argentino anunció este domingo el lanzamiento de los denominados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa conjunta con Israel que busca consolidar un nuevo esquema de cooperación internacional en materia de seguridad, diplomacia y desarrollo.

Según informó la Cancillería, el entendimiento fue alcanzado entre el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en el marco de la visita oficial del mandatario argentino a ese país.

De acuerdo al comunicado oficial, los convenios establecen un marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y países aliados del Hemisferio Occidental, con foco en la defensa de la libertad y la democracia. Entre sus principales ejes, se destacan la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

Además, contempla acciones para mejorar el intercambio de información y reforzar la seguridad global.

La iniciativa también apunta a fortalecer el alineamiento en foros internacionales y a ampliar la cooperación en áreas clave como innovación, tecnología, comercio y apertura económica, con la intención de generar nuevas oportunidades de desarrollo.

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¿Baja la inflación en abril?

El IPC (Índice de Precios al Consumidor - Nivel General) es difícil de creer. Alguna vez el INdEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) fue un organismos estatal pero independiente en sus investigaciones y resultados. Esto sucedió pese a la histórica queja de los ministros de Economía por la incidencia del precio de la carne, tal como si todos los argentinos fuesen vegetarianos....

Es curioso que ni el INdEC ni el BCRA sean autárquicos con el economista Javier Milei en la Casa Rosada.

El Ejecutivo Nacional le ordenó al INdEC suspender sin fecha el nuevo índice que actualiza las pautas de consumo de la sociedad argentina urbana en estos tiempos. Y el INdEC lo aceptó.

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La Argentina de tres velocidades: CABA duplica la media nacional y triplica al Norte

Los ingresos de los argentinos experimentan notorias asimetrías según la zona del país donde residen, ya que mientras en la Ciudad de Buenos Aires se perciben US$25 diarios, en provincias del norte no se alcanzan los US$9, según expuso un informe de la consultora Focus Market.

El reporte reflejó que el ingreso individual promedio en Argentina es de US$671,08 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (US$607,81), Paraguay (US$598,40) y Brasil (US$620,00), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de Uruguay (US$1.273,00) y Chile (US$1.518,00).

El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con una suma de US$762,34. El podio lo completan dos provincias patagónicas, ya que en segunda instancia aparece Tierra del Fuego (US$635,52) y en tercera posición se ubica Neuquén (US$610,75).

De manera contraria, La Rioja (US$247,20), Chaco (US$255,74) y Formosa (US$266,65) registran los ingresos más bajos, que representan apenas un tercio de lo percibido en la zona metropolitana.

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ATE amenaza con complicar los vuelos el 21 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó en las últimas horas el paro anunciado para el martes 21 de abril. El epicentro de las protestas estará en el Aeroparque Jorge Newbery y podría afectar seriamente los vuelos programados para la jornada, extendiendo sus efectos a distintos aeropuertos de todo el país.

La medida de fuerza, anunciada al cierre de la semana pasada, fue confirmada por el secretario general Rodolfo Aguiar, quien anticipó la posibilidad de un bloqueo total de la terminal metropolitana como parte de las maniobras de protesta. Todo ello en el marco de un reclamo directo contra el Gobierno nacional por el fuerte apretón salarial a los trabajadores del Estado.

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Alarma total: Fuerte terremoto en Japón

Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el noroeste de Japón este lunes, lo que obliga al gobierno nipón a tener que evacuar zonas costeras ante el riesgo de un inminente tsunami. Hasta el momento, se reportan olas de tsunami frente a las prefecturas Iwate y Aomori en el Océano Pacífico, así como una suba de 80 centímetros del mar en la zona del puerto de Kuji. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emite un alerta ante el riesgo de que hayan olas de 3 metros.

Se han observado olas de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokaido, de acuerdo con el sistema de alertas de la televisión pública japonesa NHK, después de que un sismo de magnitud 7,5 sacudiera la costa de Sanriku en el noreste de Japón a las 16.52, hora local, a una profundidad de 10 km, con una magnitud de 5 en la escala sísmica japonesa de 7 en las zonas más afectadas de la prefectura de Aomori, según la Agencia Meteorológica de Japón.

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Boletín Oficial: Actualización de aranceles sociales, normativas impositivas de ARCA y movimientos de defensa

A continuación, los puntos más destacados analizados por área:

1. Salud y Discapacidad: Aumento de Aranceles

El Gobierno oficializó una actualización en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley 24.901). Se dispuso un incremento del 3,4% en los aranceles para el mes de abril.

El ajuste se basó en la variación del IPC de marzo de 2026. Impacta en centros de día, escolaridad, rehabilitación, hogares y transporte. Se mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para la Patagonia.

2. Economía y Recaudación (ARCA)

La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una serie de Resoluciones Generales clave para el calendario impositivo:

Impuesto a las Ganancias (RG 5836/2026): Establece pautas para la determinación anual e ingreso del gravamen para personas humanas y sucesiones indivisas.

Combustibles (RG 5835/2026): Procedimientos relativos al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

IVA (RG 5837/2026): Actualización de la nómina de sujetos comprendidos en el régimen de retención.

3. Defensa y Seguridad

Se destacan autorizaciones para ejercicios conjuntos y movimientos en las fuerzas:

Tropas Extranjeras: Se autorizó la entrada de tropas de EE. UU. para los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y "PASSEX", a desarrollarse entre abril y junio.

Fuerza Aérea (Decreto 261/2026): Se hicieron efectivas las promociones a grados superiores del personal militar.

Seguridad: Prórrogas de designaciones en áreas críticas como la Dirección Nacional de Migraciones y el Instituto Maiztegui (Virología).

4. Cultura y Educación

Concurso de Guiones (Resolución 121/2026 - INCAA): Se lanzó el "Concurso de Guiones Terminados de Comedia para Largometrajes y Series 2026". El plazo de presentación comienza hoy, 20 de abril, y cierra el 20 de mayo.

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Semana clave para Manuel Adorni

Agencia Noticias Argentinas:

"(...) La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino (...)".

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Javier Milei busca oxígeno en Israel

El presidente, Javier Milei, recibió este lunes un doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, en el marco de su visita oficial a Israel, donde además ratificó su postura sobre la situación internacional y el conflicto en Medio Oriente.

Frente a un auditorio colmado de estudiantes y académicos, el mandatario dejó definiciones contundentes. "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", sostuvo en referencia a la guerra que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

Durante su exposición, Milei también repasó conceptos de su próximo libro académico y elogió las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger. Además, cuestionó al periodismo, criticó al pensamiento de Karl Marx y reivindicó a Adam Smith como figura central del capitalismo.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el embajador Axel Wahnish.

Tras la actividad académica, el mandatario mantendrá un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le entregará una distinción en reconocimiento a su respaldo político e ideológico.

La agenda oficial continuará en Jerusalén con una disertación en la academia talmúdica Yeshiva Hebron, donde Milei también será distinguido por autoridades religiosas. Su visita se da en un contexto de alta tensión internacional y en momentos clave para las negociaciones en la región.

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El Presidente recibi&oacute; un doctorado Honoris Causa en Israel.

El Presidente recibió un doctorado Honoris Causa en Israel.

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