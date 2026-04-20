Atención jubilados: ANSES confirmó quiénes dejan de cobrar el bono

Aquellos que quedan fuera de la posibilidad de cobrar el bono son quienes reciben haberes superiores a $450.319. Todo este grupo cobra el aumento pero sin percibir ningún tipo de refuerzo adicional, ya que tienen una base mucho más sólida que otros jubilados.

Cabe recordar que este refuerzo se comenzó a implementar en 2024 y a partir de ese momento se fijó en $70.000, sin aumentar a lo largo de los años. Actualmente, con la inflación y el aumento de precios en todos los rubros, es muy bajo en relación a los valores que se manejan hoy en Argentina.

Se estima que en mayo este bono seguirá estando pero nuevamente con un monto de $70.000, que si bien ayuda no es demasiado en relación a lo que cuestan hoy en día los servicios, la comida o el alquiler en el país.

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