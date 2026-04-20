ENTERATE
Atención jubilados: ANSES confirmó quiénes dejan de cobrar el bono
Alarma total para los jubilados, ya que ANSES determinó quiénes dejarán de cobrar el bono de $70.000 a partir de abril.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reforzó los haberes de los jubilados otorgando un bono de $70.000. En abril este monto va a continuar, pero la entidad determinó el mínimo para poder obtenerlo y hay muchos que se quedarán sin este extra que, sin duda, sirve y mucho.
Bono a jubilados ANSES: quiénes dejan de cobrar
ANSES tiene un esquema de ingresos que define quiénes cobran el total del bono, los que perciben un proporcional y aquellos que definitivamente están afuera. El mismo se acredita junto con los haberes mensuales y muchos lo esperan con ansias ya que aliviana bastante a los que tienen una jubilación baja. ¿Qué cambia a partir de ahora?
Desde ANSES indicaron que aquellos que seguirán recibiendo el bono de $70.000 son los que perciben haberes mínimos, que en abril de 2026 se fijó en $380.319. En este sentido, si se suma la ayuda de la entidad, el cobro queda en un total de $450.319. Incluye a jubilados del sistema general, también a quienes perciben pensiones no contribuyentes y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
El bono se cobra de manera proporcional si los haberes superan el mínimo pero por debajo del tope establecido. El ingreso total, es decir la jubilación más el bono, no debe superar los $450.319. En ese sentido se va calculando según lo que cobra cada uno y quedará empatado con quien recibe la mínima.
Aquellos que quedan fuera de la posibilidad de cobrar el bono son quienes reciben haberes superiores a $450.319. Todo este grupo cobra el aumento pero sin percibir ningún tipo de refuerzo adicional, ya que tienen una base mucho más sólida que otros jubilados.
Cabe recordar que este refuerzo se comenzó a implementar en 2024 y a partir de ese momento se fijó en $70.000, sin aumentar a lo largo de los años. Actualmente, con la inflación y el aumento de precios en todos los rubros, es muy bajo en relación a los valores que se manejan hoy en Argentina.
Se estima que en mayo este bono seguirá estando pero nuevamente con un monto de $70.000, que si bien ayuda no es demasiado en relación a lo que cuestan hoy en día los servicios, la comida o el alquiler en el país.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Subte: crisis por la alta tarifa y el deficiente servicio de Emova a 25 años del inicio de la línea H
Alerta en las escuelas de Argentina: el dato que preocupa a todos los padres
Alerta en el PAMI: Atrasos en pagos y deuda ponen en riesgo la salud de jubilados
El SMN anunció paro el 24 de abril: Vuelos, barcos y más a ciegas