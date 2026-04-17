Alerta en el PAMI: Atrasos en pagos y deuda ponen en riesgo la salud de jubilados

La dura advertencia de Graciela Ocaña por crisis estructural y recortes en el PAMI

Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI, aseguró que la crisis actual es el resultado de años de desmanejos y decisiones políticas acumuladas. “El PAMI viene con un déficit producto de los desmanejos de muchos años, sobre todo del gobierno de los Fernández”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó el destino de esos recursos extraordinarios: “En lugar de ser volcados a mejorar las prestaciones, se usaron con criterio populista. Se financió la política y a intendentes amigos”. Además, advirtió que los cambios en la modalidad de pago sin control “se convirtieron en una bomba” que profundizó el deterioro financiero.

Asimismo, sobre la gestión actual hizo una crítica puntual: “Cuando en 2025 el impuesto PAÍS desaparece, el PAMI se convierte en superdeficitario”. “Casi el 25% del presupuesto fue cubierto por el Tesoro”, agregó aunque cuestionó que esos fondos actualmente no están llegando.

Finalmente, apuntó contra el Ministerio de Economía y reclamó medidas urgentes: “El ministro Caputo no ha mandado nada del dinero que debió enviarse”. Para la extitular del organismo, la salida es clara y pidió junto a una reestructuración profunda del sistema “que se envíen los fondos que están congelados, porque si no, no hay solución posible”.

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