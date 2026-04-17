En medio de la crisis en el PAMI empiezan a mostrarse efectos concretos en la atención de millones de jubilados, en un contexto marcado por falta de financiamiento y demoras en los pagos a prestadores. Profesionales de la salud advierten sobre un escenario crítico que impacta en el acceso a servicios esenciales y desde Urgente24 dialogamos con especialistas al respecto.
"VA A SER UN PROBLEMA"
Alerta en el PAMI: Atrasos en pagos y deuda ponen en riesgo la salud de jubilados
Desde Urgente24 dialogamos con especiales ante las denuncias por falta de fondos en el PAMI, caída en prestaciones y problemas para acceder a medicamentos.
Desde el sector óptico, Reinaldo Kerschen, presidente de la Cámara Argentina de Óptica, describió un panorama límite: “PAMI no está pagando, a las ópticas le deben hace seis meses aproximadamente”. Y agregó: “La consecuencia concreta es el quiebre de la cadena de comercialización y el probable cierre de muchos locales de óptica”. Según explicó, la deuda afecta prestaciones realizadas desde noviembre del 2025 y obliga a muchos comerciantes a endeudarse o desprenderse de bienes para sostener la actividad.
El impacto sanitario también comienza a ser visible. Por su parte, el gerontólogo José Manuel Viudes advirtió que “se observa un marcado deterioro del acceso a medicamentos, controles y tratamientos”. En ese sentido, vinculó la situación a la crisis del organismo: “Va a ser un problema, por lo menos a corto plazo, para los adultos mayores”. Además, alertó que la reducción de cobertura y los copagos en fármacos esenciales generan interrupciones en tratamientos crónicos.
De cara a los próximos meses, temen un agravamiento del escenario. El médico señaló que “esto va a significar que muchas personas no reciban tratamiento completo” y anticipó un aumento de internaciones evitables. Sin respuestas oficiales claras, crece la incertidumbre en todo el sistema de atención a los adultos mayores.
La dura advertencia de Graciela Ocaña por crisis estructural y recortes en el PAMI
Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI, aseguró que la crisis actual es el resultado de años de desmanejos y decisiones políticas acumuladas. “El PAMI viene con un déficit producto de los desmanejos de muchos años, sobre todo del gobierno de los Fernández”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el destino de esos recursos extraordinarios: “En lugar de ser volcados a mejorar las prestaciones, se usaron con criterio populista. Se financió la política y a intendentes amigos”. Además, advirtió que los cambios en la modalidad de pago sin control “se convirtieron en una bomba” que profundizó el deterioro financiero.
Asimismo, sobre la gestión actual hizo una crítica puntual: “Cuando en 2025 el impuesto PAÍS desaparece, el PAMI se convierte en superdeficitario”. “Casi el 25% del presupuesto fue cubierto por el Tesoro”, agregó aunque cuestionó que esos fondos actualmente no están llegando.
Finalmente, apuntó contra el Ministerio de Economía y reclamó medidas urgentes: “El ministro Caputo no ha mandado nada del dinero que debió enviarse”. Para la extitular del organismo, la salida es clara y pidió junto a una reestructuración profunda del sistema “que se envíen los fondos que están congelados, porque si no, no hay solución posible”.
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