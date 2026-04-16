PAMI en llamas: El grito de los médicos frente a una conducción que niega la crisis

De manera continuada, la funcionaria cuestionó con dureza las condiciones actuales del sistema.

"Nos preocupa y nos parece totalmente injusto el recorte en los honorarios profesionales. Pensar en valores cercanos a los 2000 pesos por afiliado no solo es injusto para los médicos, sino también para los pacientes". "Nos preocupa y nos parece totalmente injusto el recorte en los honorarios profesionales. Pensar en valores cercanos a los 2000 pesos por afiliado no solo es injusto para los médicos, sino también para los pacientes".

Posteriormente, aseguró que el gobierno provincial está "siguiendo de cerca esta situación porque impacta directamente en la calidad de atención".

image Santa Fe se encuentra en alerta debido a que el ajuste en PAMI está sobrecargando los hospitales públicos, los cuales ya operan bajo una alta demanda por la crisis económica general.

Radiografía de un colapso

Este conflicto, que escaló en las últimas semanas, no es solo una disputa por números; es la radiografía de un sistema de seguridad social en tensión que está alterando profundamente la dinámica entre médicos, pacientes y el Estado. La reducción de los honorarios actuó como un catalizador que expone la fragilidad de la atención primaria para los jubilados en Argentina.

El desfasaje financiero ha llegado a un punto crítico donde la práctica médica profesional se vuelve, en muchos casos, deficitaria.

El colapso del valor de la consulta: Percibir, según lo denunciado por profesionales del sector, $2.100 por consulta frente a los $12.000 o $18.000 que abonan otras entidades de medicina prepaga o seguridad social genera una distorsión insostenible. Esta cifra no alcanza siquiera para cubrir los costos fijos de un consultorio (alquiler, secretaría, sistemas informáticos y servicios públicos). De acuerdo a referentes médicos, los ingresos mensuales estimados oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos.

A ello se le suma la "licuación" por el sistema de pago: Al eliminar el pago por prestación individual e implementar un esquema de sumas fijas o capitadas, el médico percibe lo mismo sin importar si ve al paciente una o cuatro veces al mes. En una población como la de adultos mayores, que suele requerir seguimientos frecuentes y recetas mensuales, el valor real de cada encuentro médico se diluye hasta ser simbólico.

La medida habría sido adoptada de forma unilateral, sin acuerdo con los prestadores, lo que derivó en protestas, recortes de atención y tensiones en distintos puntos del país.

En terapia intensiva

Sin embargo, el impacto no es sólo económico. Los profesionales también advierten un deterioro en la relación con los afiliados, en su mayoría adultos mayores con quienes mantienen vínculos de larga data. Si bien muchos médicos manifiestan su voluntad de sostener la atención, reclaman una intervención urgente de las autoridades para evitar el colapso del sistema.

El escenario combina recortes, pérdida de profesionales y mayor presión sobre el sistema público, en una dinámica que —según advierten desde la provincia— podría agravarse si no se revisan de manera urgente las políticas sanitarias a nivel nacional.

El panorama exige no solo una actualización de los valores monetarios, sino una reconfiguración integral del modelo de gestión que devuelva la estabilidad a los trabajadores y la seguridad sanitaria a los adultos mayores.

En Rosario también hay preocupación

La crisis no solo afecta a los consultorios privados, sino también a los centros emblemáticos de Rosario, como el PAMI 1 y PAMI 2.

En ese sentido, se estima que más de 100 trabajadores han renunciado recientemente, asfixiados por salarios que no acompañan la inflación y la falta de incentivos. Por su parte, la existencia de unos 300 contratos que se renuevan trimestralmente impide una planificación sanitaria a largo plazo y genera inestabilidad en la calidad del servicio para el adulto mayor.

PAMI negó la crisis

En medio de la creciente ola de reclamos por parte de médicos de cabecera y el desborde de la demanda en efectores públicos, la dirección ejecutiva de PAMI rompió el silencio para desestimar la existencia de una crisis estructural.

El titular del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que la institución garantiza la continuidad de todas las prestaciones y que los conflictos actuales responden a desajustes financieros transitorios ya en vías de solución.

Frente a las críticas por el nuevo esquema de remuneración, Leguízamo fue tajante al sostener que los profesionales "están al día" y que la institución ha cumplido con sus obligaciones financieras de manera ininterrumpida.

image "La atención está garantizada", replicó el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguizamo.

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