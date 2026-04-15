El ministro de Salud, Mario Lugones, informó ayer que el Gobierno había comenzado a normalizar el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI: " Hoy está pagando, la plata llegó", afirmó. Pero mientras aseguraba que se inició un proceso de normalización de pagos, desde el sector farmacéutico advierten que se detecta falta de medicamentos para afiliados, pero también para consumidores particulares.
INTERMINABLE
PAMI ya comenzó con las transferencias para regularizar su deuda y ahora arden las farmacias
PAMI asegura que ya realizó transferencias para regularizar su deuda, pero ahora arden las farmacias por faltantes para afiliados... y particulares.
El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, explicó al sitio 'El Destape' que los laboratorios no estaban entregando medicamentos porque se registran demoras en la importación de insumos de tipo cardiológico y oncológico.
"Los laboratorios sostienen que como PAMI no les paga en tiempo y forma, no reponen stock hasta terminar de venderlo y el proceso de importación desde Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos demora tiempo", señaló.
Además, afirmó que actualmente se le cobra un sobrepecio de hasta un 30% al PAMI por la excusa de no recibir los pagos tal cual se estipulan desde la obra social.
Según su mirada, la crisis que atraviesa el sector "se emparenta con el 2001", lo cual hace que el sistema se torne "inviable" en su funcionamiento...
PAMI niega atrasos prolongados...
Desde PAMI señalaron que las obligaciones pendientes corresponden, en su mayoría, a deuda corriente generada en las últimas semanas, dentro del funcionamiento habitual. En ese sentido, descartaron la existencia de atrasos prolongados o de una crisis estructural...
Y afirman que se harán pagos hoy y que el jueves podría llegar a completarse "una buena parte" de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.
"Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo", explican desde la obra social.
Por otro lado, pese a las tensiones, remarcaron que la "atención a los afiliados no se vio interrumpida en ningún momento". Las prestaciones médicas, indicaron, continuaron desarrollándose con normalidad en todo el país
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