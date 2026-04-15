PAMI ya comenzó con las transferencias para regularizar su deuda y ahora arden las farmacias

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PAMI niega atrasos prolongados...

Desde PAMI señalaron que las obligaciones pendientes corresponden, en su mayoría, a deuda corriente generada en las últimas semanas, dentro del funcionamiento habitual. En ese sentido, descartaron la existencia de atrasos prolongados o de una crisis estructural...

Y afirman que se harán pagos hoy y que el jueves podría llegar a completarse "una buena parte" de los $500.000 millones que reclaman los prestadores.

"Esos $500.000 millones no son deuda. O al menos no la gran mayoría. Es dinero que en otras gestiones se acostumbró a pagar el primer día del mes y que acá, es cierto, demoramos varios días más en acreditar. Pero mucho de este monto son pagos que todavía nosotros tenemos margen para pagar. Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora. Tenemos margen para hacerlo", explican desde la obra social.

Por otro lado, pese a las tensiones, remarcaron que la "atención a los afiliados no se vio interrumpida en ningún momento". Las prestaciones médicas, indicaron, continuaron desarrollándose con normalidad en todo el país

Además, aclararon que los reclamos vinculados a médicos de cabecera no responden a deudas por parte del Instituto... Además, aclararon que los reclamos vinculados a médicos de cabecera no responden a deudas por parte del Instituto...

mariolugones El sector farmacéutico advierte que faltan medicamentos para afiliados de PAMI, pero también para consumidores particulares. NA

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