Tras 180 despidos, una emblemática empresa de la industria cárnica intenta evitar la quiebra

Al momento actual se llegó a partir de un deterioro progresivo que se dio en los últimos meses y que impactó tanto en sus finanzas como en su estructura laboral.

En ese contexto, ya se advertía sobre la suerte que podrían correr alrededor de 450 trabajadores, en un clima de creciente incertidumbre.

Pasaron las semanas, el conflicto se profundizó y la crisis derivó en despidos masivos, que hasta ahora alcanzaron a más de 180 empleados, agravando la tensión interna y generando preocupación en el sector gremial y en la comunidad vinculada a la actividad frigorífica.

Y a ello se sumó el fracaso de negociaciones con inversores externos que buscaban reactivar la planta Y a ello se sumó el fracaso de negociaciones con inversores externos que buscaban reactivar la planta

Según autoridades del frigorífico, se analizaron propuestas que incluían esquemas de explotación a largo plazo, entre ellas una alternativa cercana a los 40 millones de dólares mediante un leasing a ocho años, además de ofertas de pago al contado, que no prosperaron.

Asamblea de accionistas

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La convocatoria a asamblea para solicitar el concurso preventivo confirma que la empresa atraviesa una instancia decisiva. Este mecanismo judicial le permitiría reestructurar sus deudas bajo supervisión, pero también implica un reconocimiento formal de su incapacidad actual para hacer frente a sus compromisos.

Mientras tanto, el futuro de los trabajadores y de la operatoria del frigorífico permanece en una zona de incertidumbre. El proceso que se abre podría redefinir el destino de una firma histórica del sector alimenticio, cuya crisis ya tiene impacto directo en el empleo y en la cadena productiva.

La asamblea extraordinaria, que definirá cómo se encamina el tema, tendrá lugar el viernes 24 de este mes.

El llamado fue publicado en el último Boletín Oficial de La Pampa (N° 3722, página 165) y fija la reunión a las 11:00 en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda, en la sede social ubicada en calle 24 esquina 47 de General Pico.

Según 'El Diario de La Pampa', el orden del día establece como punto central la "ratificación, en los términos del artículo 6 de la Ley 24.522, de la decisión de la reunión de directorio de fecha 5 de febrero de 2026 de solicitar la formación del concurso preventivo de la Sociedad y consideración de su continuación".

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