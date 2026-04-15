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EL EX FUNCIONARIO LIDERA ENCUESTAS

Guillermo Francos: "Manuel Adorni falló en sus explicaciones"

El ex jefe de gabinete Guillermo Francos opinó sobre su sucesor: “tuvo Manuel Adorni una actitud que a la gente no le gustó. El tema se volvió negativo.”

15 de abril de 2026 - 00:14
El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos.&nbsp;

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

“Claramente, ha sido un golpe para el gobierno la situación de Manuel Adorni pero, por algún motivo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el propio presidente lo apoyan” explicó Guillermo Francos en LN+, entrevistado por el periodista Alfredo Leuco.

Consultado sobre su posible regreso a la Casa Rosada, Francos explicó:

“Siempre estoy a disposición del presidente de la Nación, se lo dije el mismo día de mi renuncia”.

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Cuando Alfredo Leuco en el canal de noticias LN+ le preguntó sobre el hecho de que Adorni haya viajado con un periodista contratado por el Estado, Francos dijo: “Fue una imprudencia.”

Sin embargo, no tuvo la misma opinión sobre la inclusión de la esposa del coordinador de ministros, Bettina Gentiletti, en el vuelo presidencial a Nueva York.

“En un viaje oficial de este tipo es el presidente quien elige su comitiva y en ese caso escogió a la esposa del Jefe de Gabinete. No lo veo mal.”

Es una pena que el caso no deje ver los logros de un gobierno que terminó con un déficit de 15 puntos del PBI, unos US$ 90.000 millones o que logró que las pèrdidas de las empresas del Estado pasaran de menos US$ 6.500 millones de dólares cada 12 meses a US$ 1.500 millones en apenas 2 años. Es una pena que el caso no deje ver los logros de un gobierno que terminó con un déficit de 15 puntos del PBI, unos US$ 90.000 millones o que logró que las pèrdidas de las empresas del Estado pasaran de menos US$ 6.500 millones de dólares cada 12 meses a US$ 1.500 millones en apenas 2 años.

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Guillermo Francos, ex jefe de gabinete de la Naci&oacute;n

Guillermo Francos, ex jefe de gabinete de la Nación

Cae imagen positiva de Milei y sube la de Guillermo Francos

“El presidente ha reconocido que no todos los sectores han crecido de la misma manera en estos 2 años y pico de gobierno. Existen sectores que han sufrido mucho más los grandes cambios en la economía. El Jefe de Estado pidió paciencia porque estamos en camino a convertirnos en un país normal.”

Por su parte, entre los dirigentes oficialistas, Guillermo Francos aparece encabezando un sondeo nacional de la firma D`alessio, IROL y Berensztein.

Supera a Patricia Bullrich y al propio presidente Milei. Como contrapartida, en el decimosegundo y último lugar quedó Manuel Adorni.

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Abierto a candidaturas políticas

Cuando voy al supermercado o cuando viajo recibo el apoyo y aliento de la gente, eso es muy halagador. Me siento en condiciones de competir. Tengo esa idea en mi cabeza. Existen posibilidades enormes y hay que aprovecharlas en las ciudades o en las provincias”.

Su renuncia a la jefatura de gabinete

“Cuando vi que había alguna disputa interna y yo podía ser motivo de algún tipo de incomodidad preferí dar un paso al costado y liberar al presidente de la presión de tenerme como uno de sus colaboradores. Le puse a su disposición mi renuncia. Fueron 22 meses en el gobierno.”

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