Guillermo Francos: "Manuel Adorni falló en sus explicaciones"

“En un viaje oficial de este tipo es el presidente quien elige su comitiva y en ese caso escogió a la esposa del Jefe de Gabinete. No lo veo mal.”

Es una pena que el caso no deje ver los logros de un gobierno que terminó con un déficit de 15 puntos del PBI, unos US$ 90.000 millones o que logró que las pèrdidas de las empresas del Estado pasaran de menos US$ 6.500 millones de dólares cada 12 meses a US$ 1.500 millones en apenas 2 años. Es una pena que el caso no deje ver los logros de un gobierno que terminó con un déficit de 15 puntos del PBI, unos US$ 90.000 millones o que logró que las pèrdidas de las empresas del Estado pasaran de menos US$ 6.500 millones de dólares cada 12 meses a US$ 1.500 millones en apenas 2 años.

guillermo francos fuck you Guillermo Francos, ex jefe de gabinete de la Nación

Cae imagen positiva de Milei y sube la de Guillermo Francos

“El presidente ha reconocido que no todos los sectores han crecido de la misma manera en estos 2 años y pico de gobierno. Existen sectores que han sufrido mucho más los grandes cambios en la economía. El Jefe de Estado pidió paciencia porque estamos en camino a convertirnos en un país normal.”

Por su parte, entre los dirigentes oficialistas, Guillermo Francos aparece encabezando un sondeo nacional de la firma D`alessio, IROL y Berensztein.

Supera a Patricia Bullrich y al propio presidente Milei. Como contrapartida, en el decimosegundo y último lugar quedó Manuel Adorni.

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Abierto a candidaturas políticas

“Cuando voy al supermercado o cuando viajo recibo el apoyo y aliento de la gente, eso es muy halagador. Me siento en condiciones de competir. Tengo esa idea en mi cabeza. Existen posibilidades enormes y hay que aprovecharlas en las ciudades o en las provincias”.

Su renuncia a la jefatura de gabinete

“Cuando vi que había alguna disputa interna y yo podía ser motivo de algún tipo de incomodidad preferí dar un paso al costado y liberar al presidente de la presión de tenerme como uno de sus colaboradores. Le puse a su disposición mi renuncia. Fueron 22 meses en el gobierno.”