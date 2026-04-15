“Claramente, ha sido un golpe para el gobierno la situación de Manuel Adorni pero, por algún motivo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el propio presidente lo apoyan” explicó Guillermo Francos en LN+, entrevistado por el periodista Alfredo Leuco.
EL EX FUNCIONARIO LIDERA ENCUESTAS
Guillermo Francos: "Manuel Adorni falló en sus explicaciones"
El ex jefe de gabinete Guillermo Francos opinó sobre su sucesor: “tuvo Manuel Adorni una actitud que a la gente no le gustó. El tema se volvió negativo.”
Consultado sobre su posible regreso a la Casa Rosada, Francos explicó:
“Siempre estoy a disposición del presidente de la Nación, se lo dije el mismo día de mi renuncia”.
Cuando Alfredo Leuco en el canal de noticias LN+ le preguntó sobre el hecho de que Adorni haya viajado con un periodista contratado por el Estado, Francos dijo: “Fue una imprudencia.”
Sin embargo, no tuvo la misma opinión sobre la inclusión de la esposa del coordinador de ministros, Bettina Gentiletti, en el vuelo presidencial a Nueva York.
“En un viaje oficial de este tipo es el presidente quien elige su comitiva y en ese caso escogió a la esposa del Jefe de Gabinete. No lo veo mal.”
Cae imagen positiva de Milei y sube la de Guillermo Francos
“El presidente ha reconocido que no todos los sectores han crecido de la misma manera en estos 2 años y pico de gobierno. Existen sectores que han sufrido mucho más los grandes cambios en la economía. El Jefe de Estado pidió paciencia porque estamos en camino a convertirnos en un país normal.”
Por su parte, entre los dirigentes oficialistas, Guillermo Francos aparece encabezando un sondeo nacional de la firma D`alessio, IROL y Berensztein.
Supera a Patricia Bullrich y al propio presidente Milei. Como contrapartida, en el decimosegundo y último lugar quedó Manuel Adorni.
Abierto a candidaturas políticas
“Cuando voy al supermercado o cuando viajo recibo el apoyo y aliento de la gente, eso es muy halagador. Me siento en condiciones de competir. Tengo esa idea en mi cabeza. Existen posibilidades enormes y hay que aprovecharlas en las ciudades o en las provincias”.
Su renuncia a la jefatura de gabinete
“Cuando vi que había alguna disputa interna y yo podía ser motivo de algún tipo de incomodidad preferí dar un paso al costado y liberar al presidente de la presión de tenerme como uno de sus colaboradores. Le puse a su disposición mi renuncia. Fueron 22 meses en el gobierno.”