Guillermo Francos, Anticasta con currículum de Casta

francos5 Guillermo Francos, compañero de actividades aeróbicas de Domingo Cavallo.

Del cavallismo al “cansancio moral”

En 1996 fundó junto a Domingo Cavallo el partido Acción por la República, por el que fue diputado nacional y jefe de bloque. En el año 2000 renunció a su banca por “cansancio moral”, luego del escándalo de la “Ley Banelco”. Sin embargo, continuó como asesor político y operador de Cavallo durante su paso por el Ministerio de Economía de Fernando de la Rúa.

Tras un retiro temporal, Francos desembarcó en la Corporación América, convocado por Eduardo Eurnekian, con cargos directivos en Aeropuertos Argentina 2000 y LAPA. Pero su regreso al Estado no demoró: en 2007, Daniel Scioli lo nombró presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde lanzó el programa “Provincia Microempresas”.

francos4 Guillermo Francos, entre Daniel Osvaldo Scioli y Gustavo Marangoni.

Años después, acompañó la campaña presidencial de Scioli pero en 2019 fue designado por Alberto Fernández como representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

francos3 Guillermo Francos con Alberto Fernández, Gustavo Béliz, Felipe Solá y otros.

Del Albertismo al Mileísmo

En 2023, renunció al BID para sumarse a la campaña de Javier Milei, con quien había coincidido en la Fundación Acordar en 2014. Entonces fue ministro del Interior, encargado de negociar con los gobernadores a los que Milei llamó “laCasta política”; y desde la temprana salida de Nicolás Posse, fue Jefe del Gabinete de Ministros.

Francos no contradice el discurso libertario: lo sostiene. Es la pieza que permite que un gobierno sin estructura política funcione.

francos9 Guillermo Francos y Mauricio Macri.

Mientras Milei grita contra la casta, Francos la representa con modales más educados.

Su historia personal muestra que en la Argentina no hay fin de ciclo, solo rotación de sillones.

En el gobierno que prometía dinamitar la vieja política, Guillermo Francos sigue demostrando que la casta nunca se fue: simplemente cambió de logo.

--------------------------

Más contenido de Urgente24

Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei

Líder de ultraderecha embistió contra Milei y suspenden la CPAC México

Reacciones en defensa de Kicillof por carta de CFK calientan previa a reunión con intendentes