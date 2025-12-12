El impactante video que desató polémica sobre la IA: ¿Nos han engañado?

Mientras, @malumatfurusorg, la cuenta de X de “Malumatfuru", descrita como una iniciativa de “desmitificación”, asegura que es una imagen falsa.

Y que, además, no se trata de la plataforma Troll A, sino de la plataforma petrolera Borgholm Dolphin.

"La imagen de la plataforma petrolífera Borgholm Dolphin moviéndose entre las olas durante una tormenta en el Mar del Norte fue registrada el 10 de enero de 2015 por James Eaton, quien trabajaba en una plataforma vecina", indica @malumatfurusorg acerca del video.

Y agregan: "Un vídeo que muestra la plataforma petrolífera bajo la influencia de vientos y una tormenta que supera los 180 km/h ha sido recirculado en una versión que ha sido estirada verticalmente para que la plataforma y las olas parezcan más altas de lo que son en realidad".

La BBC publicó en 2015 el video que Malumatfuru asegura que es el original. En ese entonces, la BBC escribió sobre el material audiovisual:

"Este video podría marearte... Enormes olas chocan contra una plataforma petrolífera oscilante mientras una fuerte tormenta que azotó partes de Escocia llega al Mar del Norte. Las imágenes de la instalación de Borgholm Dolphin fueron captadas el fin de semana por James Eaton, un trabajador de alta mar en la cercana Plataforma Lomond, a unos 233 kilómetros al este de Aberdeen".

Embed - Huge waves crash against swaying North Sea oil rig

No es la primera vez

De hecho, no es la primera vez que se comparte este video.

En 2020, la imagen de la plataforma petrolera siendo sacudida por la fuerza del viento y del mar se compartió miles de veces en redes sociales con la afirmación de que era el efecto del paso del huracán Laura por el Atlántico.

"Esto es falso, la grabación original muestra una tormenta en 2015 en el mar del Norte", afirmó AFP.

Y detallaron: "Una búsqueda de fotogramas con la herramienta InVID-WeVerify* permitió hacer un rastreo de las imágenes en los motores Google y Yandex. Ambos mostraron varios de registros de prensa que revelan que la secuencia había sido publicada en enero de 2015".

Lo que sí es cierto es que la plataforma existe, y aunque es impresionante, su aspecto no es tan estirado como el que se ve en el video viral.

---------

Más noticias en Urgente24

Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?

Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda

Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036