La llegada de Gustavo Scaglione a Telefe abrió una etapa que muchos describen como un reacomodamiento profundo donde nada queda en pie sin revisión. Y mientras la conducción del canal redefine sus reglas, varios conductores empiezan a sentir que el 2026 traerá un mapa completamente distinto, aunque todavía no sepan hasta dónde llega el cambio.
"EL QUE NO TRABAJA, NO COBRA"
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Telefe encara cambios que sacuden su histórica estructura y dejan a varios conductores en alerta. Se viene algo que redefine quién sigue y quién queda afuera.
Un Telefe más crudo: Chau sueldos simbólicos, hola planilla
En Mitre Live (Radio Mitre), Juan Etchegoyen soltó una frase que ya quedó como bandera del nuevo rumbo del canal de las pelotas: "El conductor que no trabaja no cobra". Y si uno habla con gente que circula por malvones y pasillos del canal, es una descripción literal del presente.
Dos conductores de la propia señal se lo confirmaron a Etchegoyen y los ejemplos ya son públicos, como el caso de Marley, que tuvo que coproductir Por el Mundo, salir a buscar publicidad y canjes por su cuenta y hasta cerrar él mismo acuerdos comerciales, incluido el que permitió grabar la nota a Mauro Icardi en el Galatasaray.
No es solo recorte, es un cambio de mentalidad. La era de cobrar por "pertenecer" se terminó, y eso toca incluso a quienes durante décadas parecían vivir en un pedestal permanente.
Una prueba durísima es lo que pasa con Susana Giménez, quien según contó Etchegoyen, ya no cobra sueldo desde hace meses y no tiene un productor ejecutivo asignado, algo que, dentro de Telefe, era tan tradicional como el estudio de Martínez. Por primera vez en treinta años, la diva está en una suerte de stand-by que depende de si encaja en el negocio que viene.
Este giro también repercute en cómo se evalúan las figuras: ahora el peso específico no es la trayectoria ni la mitología del prime time, sino la capacidad de mover la aguja en un ecosistema donde todo está más medido, más auditado y más conectado con ingresos reales. Telefe pasó de ser un canal con estrellas a un canal con planilla.
El final de la realeza televisiva y la era de los conductores útiles
En ese nuevo tablero, Telefe puso dos fichas al frente: Vero Lozano e Iván de Pineda. Según contó Etchegoyen en Mitre Live, serán "las dos figuras de la nueva etapa del canal, los más importantes, tendrán varios programas y serán la cara del canal". El mensaje interno es que se apoya en conductores dúctiles, prolijos, bien vistos y capaces de sostener múltiples formatos sin depender de un gran presupuesto ni de un aparato de producción faraónico.
Lozano se volvió una figura estable, con un público fiel que no suele hacer ruido pero se mantiene ahí, sólido, todos los años. Y lo de Iván de Pineda es todavía más evidente: tiene carisma, cultura, lenguaje moderno y una imagen que funciona en televisión abierta, redes y especiales internacionales. Telefe apuesta a dos conductores que no generan grieta y que suman desde lo profesional, no desde la grandilocuencia.
En el medio, aparece también Maxi López, cuya participación en MasterChef Celebrity lo puso en un lugar inesperado, más cercano a un "chico nuevo en el barrio" que cae bien y demuestra que puede ir por más.
Según contó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, ya tiene contrato con OLGA para la temporada de Mar del Plata y conversaciones con Telefe para proyectos deportivos, mientras que Ángel de Brito también lo tanteó sobre la chance de conducir un streaming, algo que López no descartó.
Todo esto confirma algo que en Telefe muchos venían murmurando: se terminó la aristocracia del prime time. No hay coronitas garantizadas, no hay fueros simbólicos, no hay cheques sin presencia en pantalla. La señal está haciendo su reconversión más profunda desde la década pasada, y esta vez está siendo quirúrgica.
El Telefe que conocimos ya no existe. El Telefe que viene está buscando otra lógica, otra velocidad y otras caras. Y guste o no, el canal ya dejó claro que no piensa volver atrás.
