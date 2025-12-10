Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Este giro también repercute en cómo se evalúan las figuras: ahora el peso específico no es la trayectoria ni la mitología del prime time, sino la capacidad de mover la aguja en un ecosistema donde todo está más medido, más auditado y más conectado con ingresos reales. Telefe pasó de ser un canal con estrellas a un canal con planilla.

El final de la realeza televisiva y la era de los conductores útiles

En ese nuevo tablero, Telefe puso dos fichas al frente: Vero Lozano e Iván de Pineda. Según contó Etchegoyen en Mitre Live, serán "las dos figuras de la nueva etapa del canal, los más importantes, tendrán varios programas y serán la cara del canal". El mensaje interno es que se apoya en conductores dúctiles, prolijos, bien vistos y capaces de sostener múltiples formatos sin depender de un gran presupuesto ni de un aparato de producción faraónico.

Lozano se volvió una figura estable, con un público fiel que no suele hacer ruido pero se mantiene ahí, sólido, todos los años. Y lo de Iván de Pineda es todavía más evidente: tiene carisma, cultura, lenguaje moderno y una imagen que funciona en televisión abierta, redes y especiales internacionales. Telefe apuesta a dos conductores que no generan grieta y que suman desde lo profesional, no desde la grandilocuencia.

image Vero Lozano e Iván de Pineda se convierten en las caras centrales del nuevo Telefe gracias a su versatilidad y su estabilidad. Maxi López emerge como sorpresa mientras se desarma la vieja lógica de privilegios.

En el medio, aparece también Maxi López, cuya participación en MasterChef Celebrity lo puso en un lugar inesperado, más cercano a un "chico nuevo en el barrio" que cae bien y demuestra que puede ir por más.

Según contó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, ya tiene contrato con OLGA para la temporada de Mar del Plata y conversaciones con Telefe para proyectos deportivos, mientras que Ángel de Brito también lo tanteó sobre la chance de conducir un streaming, algo que López no descartó.

Todo esto confirma algo que en Telefe muchos venían murmurando: se terminó la aristocracia del prime time. No hay coronitas garantizadas, no hay fueros simbólicos, no hay cheques sin presencia en pantalla. La señal está haciendo su reconversión más profunda desde la década pasada, y esta vez está siendo quirúrgica.

El Telefe que conocimos ya no existe. El Telefe que viene está buscando otra lógica, otra velocidad y otras caras. Y guste o no, el canal ya dejó claro que no piensa volver atrás.

