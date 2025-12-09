Puja picante: Telefe y OLGA en guerra por la figura más codiciada del año

A ese contexto se suma el dato personal: con Daniela Christiansson embarazada, con fecha probable de parto para fines de diciembre, y con planes de instalarse en Argentina en 2025, su vida familiar también acompaña el movimiento profesional, algo que siempre pesa en este tipo de negociaciones donde la estabilidad cuenta más de lo que se admite públicamente.

OLGA acelera y Telefe se tensa: la disputa por Maxi López en 2025

Del otro lado aparece OLGA, que no tiene la estructura de un canal abierto pero sí una velocidad quirúrgica para detectar figuras que pueden romperla en vivo, y esta vez reaccionaron antes que nadie: Vecchio confirmó en La Posta que Maxi ya firmó contrato para enero en la temporada de Mar del Plata, tres veces por semana con Nati Jota.

En A la tarde (América) ampliaron el dato con que la cifra es millonaria, el horario es matutino y su presencia en la costa lo coloca como una de las caras fuertes de la movida veraniega 2025. Para OLGA, sumarlo es un golpe mediático que los acerca aún más al ecosistema mainstream sin perder su identidad digital.

Ángel de Brito también metió presión cuando le preguntó si se veía conduciendo un streaming, y la respuesta de Maxi, "no lo descarto", encendió las alarmas de Telefe, que teme que la estructura abierta lo termine limitando mientras OLGA le ofrece algo que hoy vale oro: flexibilidad, libertad creativa y un público joven que se suma rápido y sin vueltas.

image Maxi López se convirtió en un fenómeno mediático gracias a MasterChef Celebrity, ganando cariño del público y despertando interés de Telefe. Su regreso a Argentina y planes familiares acompañan las ofertas.

El exfutbolista, que mantiene contrato con Telefe hasta 2026, juega un equilibrio fino entre el streaming, la TV y una agenda personal que en pocas semanas incluirá un recién nacido, viajes a Europa y un retorno fijo al país después de las fiestas.

Mientras tanto, en los pasillos se repite una misma frase que explica todo: Maxi López se volvió el botín más buscado del 2025, por una mezcla rara de carisma inesperado, timing perfecto y una historia personal que funciona como capital narrativo. Telefe lo quiere para institucionalizarlo; OLGA, para potenciarlo. Y el que lo consiga, gana conversación, agenda y presencia cultural.

La pregunta ya no es quién lo busca. La pregunta es quién se lo queda.

