La pelea entre Telefe y OLGA empezó casi en silencio, apenas como un murmullo detrás de lo que pasa en MasterChef Celebrity, pero en las últimas semanas tomó una fuerza inesperada y dejó a todos preguntándose qué están viendo estas dos plataformas que el resto todavía no terminó de entender. Ahora ambas quieren asegurarse al mismo protagonista.
EL BOTÍN MÁS PRECIADO
Puja picante: Telefe y OLGA en guerra por la figura más codiciada del año
Telefe y OLGA se disputan a una figura que viene de romperla en un reality y ahora vale oro en TV y streaming. La batalla por su futuro ya empezó.
Telefe descubre en MasterChef Celebrity a su próxima figura clave
Arrancó como un participante simpático en MasterChef Celebrity pero terminó mutando en un fenómeno inesperado: Maxi López, el mismo que durante años fue noticia por su larga telenovela con Wanda Nara, encontró en el reality un espacio donde conectó de verdad con la audiencia, y eso lo percibieron rápido los dos jugadores más atentos del mercado: Telefe y OLGA.
En el canal de las pelotas notaron que cada cruce con Wanda (sin golpes bajos, sin malos gestos, apenas con esa tensión subterránea que la pantalla capta incluso cuando nadie la nombra) generaba comentarios, memes y una identificación que el público no siempre define pero siempre reconoce.
Por eso, según contó Naiara Vecchio en Implacables (El Nueve), Telefe lo quiere retener más allá del reality y ya le anticipó dos cartas fuertes: mantenerlo dentro de la estructura del canal y sumarlo a la cobertura del Mundial 2026 desde Estados Unidos.
Incluso Gustavo Méndez aclaró al aire que dividir las sedes de Kansas, Dallas y San Francisco implica "viajar bastante", algo que, para Telefe es buena inversión. El razonamiento interno es que Maxi se volvió una cara limpia, empática y muy útil para un canal que necesita figuras que no polaricen pero sí enganchen. Y además, conocen el detalle que subrayó Susana Roccasalvo: "casa tiene en Argentina", una forma elegante de recordar que su regreso estable al país no es imposible.
A ese contexto se suma el dato personal: con Daniela Christiansson embarazada, con fecha probable de parto para fines de diciembre, y con planes de instalarse en Argentina en 2025, su vida familiar también acompaña el movimiento profesional, algo que siempre pesa en este tipo de negociaciones donde la estabilidad cuenta más de lo que se admite públicamente.
OLGA acelera y Telefe se tensa: la disputa por Maxi López en 2025
Del otro lado aparece OLGA, que no tiene la estructura de un canal abierto pero sí una velocidad quirúrgica para detectar figuras que pueden romperla en vivo, y esta vez reaccionaron antes que nadie: Vecchio confirmó en La Posta que Maxi ya firmó contrato para enero en la temporada de Mar del Plata, tres veces por semana con Nati Jota.
En A la tarde (América) ampliaron el dato con que la cifra es millonaria, el horario es matutino y su presencia en la costa lo coloca como una de las caras fuertes de la movida veraniega 2025. Para OLGA, sumarlo es un golpe mediático que los acerca aún más al ecosistema mainstream sin perder su identidad digital.
Ángel de Brito también metió presión cuando le preguntó si se veía conduciendo un streaming, y la respuesta de Maxi, "no lo descarto", encendió las alarmas de Telefe, que teme que la estructura abierta lo termine limitando mientras OLGA le ofrece algo que hoy vale oro: flexibilidad, libertad creativa y un público joven que se suma rápido y sin vueltas.
El exfutbolista, que mantiene contrato con Telefe hasta 2026, juega un equilibrio fino entre el streaming, la TV y una agenda personal que en pocas semanas incluirá un recién nacido, viajes a Europa y un retorno fijo al país después de las fiestas.
Mientras tanto, en los pasillos se repite una misma frase que explica todo: Maxi López se volvió el botín más buscado del 2025, por una mezcla rara de carisma inesperado, timing perfecto y una historia personal que funciona como capital narrativo. Telefe lo quiere para institucionalizarlo; OLGA, para potenciarlo. Y el que lo consiga, gana conversación, agenda y presencia cultural.
La pregunta ya no es quién lo busca. La pregunta es quién se lo queda.
