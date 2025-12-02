Telefe se pudrió: La interna secreta de MasterChef que nadie quiere admitir

El desgaste que desafía la armonía que Telefe vende en pantalla

El dato más fuerte que dejaron Castelo y Gyalay en el aire fue que esta vez la producción quiso que la interna se filtrara, porque, según les contaron, "quieren que esto se sepa". En un ambiente donde lo habitual es tapar todo, esa decisión revela un nivel de hartazgo que no se solucionará con un par de charlas privadas. Cuando un equipo entero empieza a hacer catarsis fuera del estudio, ya es un malestar instalado, un desgaste que se volvió tema de conversación diaria entre técnicos, productores y participantes.

Por ahora, ni Telefe ni la producción de MasterChef Celebrity hablan de sanciones ni de medidas concretas. Prefieren mantener la armonía en pantalla, como si la cocina más famosa del país pudiera seguir funcionando por inercia mientras en los pasillos se acumula bronca a fuego lento.

image La producción habría filtrado la interna porque el malestar ya es insostenible y se comenta a diario detrás de cámaras. Telefe evita sanciones, pero la tensión crece y pone en duda la convivencia laboral.

Pero la continuidad de ese equilibrio es dudosa: un jurado que llega tarde todos los días puede ser una particularidad simpática la primera semana, pero cuando el resto del equipo empieza a pagar las consecuencias en su vida personal y laboral, la paciencia se acorta más rápido que un soufflé mal horneado.

Y acá aparece la pregunta que todos se hacen, incluso los que no quieren admitirlo: ¿hasta cuándo puede sostenerse un programa que en cámara vende armonía mientras puertas adentro lidia con un conflicto que nadie parece capaz de frenar? ¿Puede Martitegui seguir apareciendo como la figura imperturbable del jurado mientras su conducta desacomoda a decenas de personas que sostienen el show?

Por ahora, la única certeza es que en MasterChef Celebrity el aroma que domina los estudios no es el de los platos, sino el de la tensión acumulada. Y cuando un reality empieza a cocinar bronca todos los días, tarde o temprano, esa olla termina explotando.

