La calma televisiva que Telefe muestra cada noche en MasterChef Celebrity está chocando con un clima interno mucho más tenso, y todo apunta a un problema que tiene como protagonista a Germán Martitegui. Mientras la pantalla vende armonía, detrás de cámaras crece un malestar que ya nadie intenta esconder y que podría cambiar la dinámica del ciclo en cualquier momento.
"ESTÁN RE CALIENTES"
Telefe se pudrió: La interna secreta de MasterChef que nadie quiere admitir
En Telefe, una interna empieza a incomodar a todo el equipo de MasterChef. Y aunque nadie lo dice abiertamente, esta figura empieza a complicar cada grabación.
La hora perdida que desacomoda a toda la producción de MasterChef
Lo que revelaron Ale Castelo y Barbie Gyalay en Ya Fue Todo (streaming de Olga) fue directo al hueso: Germán Martitegui (que compone el jurado de MasterChef Celebrity junto a Damián Betular y Donato De Santis) llegaría una hora tarde todos los días, algo que en un programa con jornadas eternas es un dominó. Castelo lo resumió en una frase que ya circula por todas las redacciones: "El equipo está re caliente", porque no se trata de un atraso aislado sino de una conducta constante que arrastra a todos.
Según contaron en el programa, incluso hubo "una reunión específica" entre el chef y los responsables del ciclo para pedirle que cumpliera el horario. Martitegui habría aceptado el reclamo, pero al día siguiente pasó lo mismo. "Él dijo que sí… y llegó tarde otra vez", soltó Castelo, dejando claro que ya no hay margen para excusas ni promesas.
La cuestión es que una hora en tele es una bola de nieve que corre a sonidistas, guionistas, microfonistas, productores, participantes y hasta a los mismos jurados. Sin ellos no se puede grabar, pero sin Martitegui tampoco, y eso vuelve la espera todavía más tirante.
Barbie Gyalay lo explicó con simpleza: "Las grabaciones son larguísimas. Si él llega una hora tarde, todo el equipo termina una hora más tarde… o más". Y ahí entra una dimensión que muchas veces se pasa por alto: la vida fuera del estudio. "El equipo tiene niñeras esperando, trámites que hacer, horarios para buscar a sus hijos", agregó la panelista, recordando algo tan básico como que quienes sostienen la televisión también tienen su cotidiano que se desajusta cuando alguien se corre del horario todos los días.
El desgaste que desafía la armonía que Telefe vende en pantalla
El dato más fuerte que dejaron Castelo y Gyalay en el aire fue que esta vez la producción quiso que la interna se filtrara, porque, según les contaron, "quieren que esto se sepa". En un ambiente donde lo habitual es tapar todo, esa decisión revela un nivel de hartazgo que no se solucionará con un par de charlas privadas. Cuando un equipo entero empieza a hacer catarsis fuera del estudio, ya es un malestar instalado, un desgaste que se volvió tema de conversación diaria entre técnicos, productores y participantes.
Por ahora, ni Telefe ni la producción de MasterChef Celebrity hablan de sanciones ni de medidas concretas. Prefieren mantener la armonía en pantalla, como si la cocina más famosa del país pudiera seguir funcionando por inercia mientras en los pasillos se acumula bronca a fuego lento.
Pero la continuidad de ese equilibrio es dudosa: un jurado que llega tarde todos los días puede ser una particularidad simpática la primera semana, pero cuando el resto del equipo empieza a pagar las consecuencias en su vida personal y laboral, la paciencia se acorta más rápido que un soufflé mal horneado.
Y acá aparece la pregunta que todos se hacen, incluso los que no quieren admitirlo: ¿hasta cuándo puede sostenerse un programa que en cámara vende armonía mientras puertas adentro lidia con un conflicto que nadie parece capaz de frenar? ¿Puede Martitegui seguir apareciendo como la figura imperturbable del jurado mientras su conducta desacomoda a decenas de personas que sostienen el show?
Por ahora, la única certeza es que en MasterChef Celebrity el aroma que domina los estudios no es el de los platos, sino el de la tensión acumulada. Y cuando un reality empieza a cocinar bronca todos los días, tarde o temprano, esa olla termina explotando.
----------------------------------------------------------------------
