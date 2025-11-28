Desde que Evangelina Anderson e Ian Lucas empezaron a cruzarse en los pasillos de MasterChef Celebrity, en Telefe, el runrún sobre ellos creció al punto de volverse tema obligado en redes y programas de chimentos. Ahora, con un video filtrado que agitó aún más las sospechas, la pregunta ya no es qué hay entre ellos, sino qué falta por descubrir.
"MUY PEGADITOS"
Ian Lucas y Evangelina Anderson: La prueba que confirmó lo que todos sospechaban
La modelo Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas, en boca de todos: video, beso, negaciones y un rumor que ya nadie controla. ¿Romance real o lío pasajero?
Cómo Ian Lucas pasó de las redes a mover la aguja en Telefe
Ian Lucas es de esos casos que parecen armados para un manual de nuevas celebridades, pero que funcionan porque hay algo genuino atrás. Nacido en Banfield, hijo de Gustavo de Mendonça, líder de Los Tulipanes, empezó jugando al fútbol y terminó metiéndose en canto, actuación, redes sociales y ahora cocina en horario central.
Hoy acumula más de 40 millones de seguidores entre TikTok, YouTube e Instagram, una cifra que explica por qué Telefe lo tenía en la mira para esta edición de MasterChef Celebrity.
Estuvo en varias ficciones, como Laten Corazones (Telefe), Dalia de las Hadas, Soy Luna y Once (Disney), y desde 2020 se metió de lleno en la música, sacando temas propios, colaborando con Fede Vigevani y sumándose a producciones con Axel o La Joaqui. A eso se suma que, dentro del reality, Ian se ganó rápido la simpatía del público por su energía arriba de la mesada, su humor casi permanente y esa personalidad entre inocente y pícara.
En ese contexto es que se cruzan las historias: Evangelina Anderson, modelo, figura histórica de la TV y recién separada de Martín Demichelis después de dos décadas juntos, también llegó a MasterChef a competir, pero terminó encontrándose con un compañero que, sin quererlo o queriéndolo, le movió el avispero.
Primero fueron las stories: una baranda, un sillón, una vista, todo descubierto por A la tarde (América). Después, Luis Ventura asegurando en vivo: "Van a bailar a Caramelo. Yo los vi". Y si Ventura dice que los vio, la bola se multiplica sola. Ese cúmulo de señales terminó encajando cuando apareció un video de ellos en el boliche.
No hay mucho margen para la interpretación: se están dando un beso, clarito en los primeros segundos. Y si bien las redes se dividieron entre quienes juran que se estaban besando y quienes dicen que solo estaban "hablando muy pegaditos", el material deja poco lugar a los matices.
Lo que Ian y Evangelina Anderson dicen... y lo que el video dice por ellos
Como suele pasar en estos casos, la primera reacción fue negar. En una pausa de grabación, Kennys Palacios, amigo íntimo de Wanda Nara y host digital del programa, lo enfrentó con la suavidad de quien sabe que la respuesta puede volverse viral. "Ian estaría conociendo a una compañera", le dijo. Y el youtuber respondió con una mezcla de sorpresa y cuidadosa distancia: "No estaba enterado".
Después vinieron las aclaraciones, esa especie de coreografía defensiva que tienen las figuras públicas para estos momentos: "Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar", aseguró Ian.
Las palabras eran firmes, pero el lenguaje corporal contaba otra película. Cuando Kennys le marcó que lo había visto revisando el teléfono, Ian se rió nervioso, un detalle chiquito pero suficiente para que Palacios le tirara: "Listo, me estás mintiendo".
Por su parte, Evangelina eligió la estrategia del silencio elegante. Apenas algunos posteos, ni confirmación ni desmentida, que coinciden demasiado con los de Ian y una actitud pública medida, probablemente más pensada en sus hijos que en los noticieros. Y mientras tanto, la complicidad entre ellos en redes sigue sumando combustible: videos bailando, chicanas suaves, comentarios de compañeros como Sofi Gonet tirando un "Potros" sin filtro.
A eso se suman los datos que PrimiciasYa aseguró haber recibido de allegados: "tuvieron tres encuentros íntimos" y, según esas mismas fuentes, él estaría más enganchado mientras ella prefiere no apurarse. Si es cierto o no, por ahora es imposible de comprobar, pero el dato cayó justo cuando el rumor ya venía inflado.
Lo claro es que, en este momento, el romance ya no depende de lo que digan ellos, porque el público empezó a hablar de esto con velocidad propia, y en un certamen que vive de su ritmo, su tensión y sus vínculos, estas cosas suman una capa más de lectura.
Si habrá confirmación, desmentida final o un nuevo video, eso lo dirán los próximos días. Pero lo seguro es que, en la pista de baile o en la cocina de Telefe, esta novela viene con vapor propio.
