Ian Lucas y Evangelina Anderson: La prueba que confirmó lo que todos sospechaban

Primero fueron las stories: una baranda, un sillón, una vista, todo descubierto por A la tarde (América). Después, Luis Ventura asegurando en vivo: "Van a bailar a Caramelo. Yo los vi". Y si Ventura dice que los vio, la bola se multiplica sola. Ese cúmulo de señales terminó encajando cuando apareció un video de ellos en el boliche.

No hay mucho margen para la interpretación: se están dando un beso, clarito en los primeros segundos. Y si bien las redes se dividieron entre quienes juran que se estaban besando y quienes dicen que solo estaban "hablando muy pegaditos", el material deja poco lugar a los matices.

image Su cercanía con Evangelina Anderson encendió rumores de romance, junto a coincidencias en redes y observaciones de programas como A la tarde. Y el video del boliche terminó de ordenar todas las piezas.

Ver posteo en X

Lo que Ian y Evangelina Anderson dicen... y lo que el video dice por ellos

Como suele pasar en estos casos, la primera reacción fue negar. En una pausa de grabación, Kennys Palacios, amigo íntimo de Wanda Nara y host digital del programa, lo enfrentó con la suavidad de quien sabe que la respuesta puede volverse viral. "Ian estaría conociendo a una compañera", le dijo. Y el youtuber respondió con una mezcla de sorpresa y cuidadosa distancia: "No estaba enterado".

Después vinieron las aclaraciones, esa especie de coreografía defensiva que tienen las figuras públicas para estos momentos: "Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar", aseguró Ian.

Las palabras eran firmes, pero el lenguaje corporal contaba otra película. Cuando Kennys le marcó que lo había visto revisando el teléfono, Ian se rió nervioso, un detalle chiquito pero suficiente para que Palacios le tirara: "Listo, me estás mintiendo".

image En Telefe, Ian negó cualquier relación, pero su risa nerviosa alimentó sospechas. Evangelina optó por el silencio y dejó que la conversación pública siguiera su curso.

Por su parte, Evangelina eligió la estrategia del silencio elegante. Apenas algunos posteos, ni confirmación ni desmentida, que coinciden demasiado con los de Ian y una actitud pública medida, probablemente más pensada en sus hijos que en los noticieros. Y mientras tanto, la complicidad entre ellos en redes sigue sumando combustible: videos bailando, chicanas suaves, comentarios de compañeros como Sofi Gonet tirando un "Potros" sin filtro.

A eso se suman los datos que PrimiciasYa aseguró haber recibido de allegados: "tuvieron tres encuentros íntimos" y, según esas mismas fuentes, él estaría más enganchado mientras ella prefiere no apurarse. Si es cierto o no, por ahora es imposible de comprobar, pero el dato cayó justo cuando el rumor ya venía inflado.

Lo claro es que, en este momento, el romance ya no depende de lo que digan ellos, porque el público empezó a hablar de esto con velocidad propia, y en un certamen que vive de su ritmo, su tensión y sus vínculos, estas cosas suman una capa más de lectura.

Si habrá confirmación, desmentida final o un nuevo video, eso lo dirán los próximos días. Pero lo seguro es que, en la pista de baile o en la cocina de Telefe, esta novela viene con vapor propio.

