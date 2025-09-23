Las redes sociales no perdonaron a Eros Ramazzotti tras la viralización de un video en un incómodo momento con Evangelina Anderson. Mientras posaban para una selfie, el cantante italiano intentó besarla en la boca y la modelo le dio vuelta la cara. Esto desató un revuelo y lo acusaron de acoso.
ESCRACHADO
Eros Ramazzotti habló tras ser acusado de acoso a Evangelina Anderson
Un video mostró un tenso momento entre Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti. Las redes escracharon al cantante y lo acusaron de acoso tras intentar besarla.
Recientemente separada de Martín Demichelis, la modelo fue vinculada con varios hombres, entre ellos, el futbolista casado Leandro Paredes. Ambos desmintieron rotundamente cualquier tipo de rumores.
Ahora, fue el turno de Eros Ramazzotti tras un video en la puerta de la casa del cantante en Milán. Anderson viajó a la Semana de la Moda de Milán con amigas y una de ellas subió la filmación afirmando: "Alguien se enamoró...".
Evita ser cancelado: Eros Ramazzotti rompió el silencio sobre Evangelina Anderson
Milca Gili, amiga de Anderson, quien la llevó a la casa del cantante, salió a hablar en nombre de la modelo y aseguró que en ningún momento se sintió incómoda, sino que se trató de un "chiste". “Fue todo muy respetuoso y lindo, en el momento de la foto pasó eso, jugando. Hablé con él y se quedó mal porque lo tomaron para otro lado, pero fue realmente un chiste”, expresó.
Mientras que el cantante, ante el revuelo que se generó, también rompió el silencio. “Toda la Argentina está hablando de un beso divertente —divertido— con la chica. Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”, aseguró. "No fue un beso, fue un amague nada más".
La periodista Majo Martino, quien también presenció la situación, elogió a Eros: “Nos invitó a comer, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.
