Eros Ramazzotti habló tras ser acusado de acoso a Evangelina Anderson

Mientras que el cantante, ante el revuelo que se generó, también rompió el silencio. “Toda la Argentina está hablando de un beso divertente —divertido— con la chica. Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”, aseguró. "No fue un beso, fue un amague nada más".

image

La periodista Majo Martino, quien también presenció la situación, elogió a Eros: “Nos invitó a comer, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.

