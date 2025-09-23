Ezeiza se prepara para recibir nueva aerolínea internacional

Ya se encuentran disponibles los pasajes para el vuelo de diciembre. Según informaron, registra una buena repercusión de ventas tanto los tramos a la ciudad neozelandesa como la conexión Shanghái – Buenos Aires.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el más importante del país. Se encuentra ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y posee infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte.

China Eastern Airlines

Mientras que China Eastern Airlines (CEA), con sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China y un importante transporte aéreo a nivel mundial.

La compañía tiene un total de 804 aviones de pasajeros de los cuales 108 son de fuselaje ancho y 696 son de fuselaje estrecho y regionales, ubicándose entre las flotas más grandes del mundo. Cuenta con una red de rutas que abarca todo el mundo, conectando más de 1000 destinos en 160 países y ofreciendo servicios de transporte aéreo a más de 140 millones de pasajeros al año.

