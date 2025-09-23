urgente24
LLEGA A LA ARGENTINA

Ezeiza se prepara para recibir nueva aerolínea internacional

Una importante aerolínea del exterior llegará a la Argentina y unirá Buenos Aires con un destino muy interesante.

23 de septiembre de 2025 - 19:34
Aeropuertos Argentina anunció la llegada de una nueva aerolínea al país. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza espera una de las tres líneas aéreas más importantes de China que unirá Argentina y Asia. De esta forma, se busca incentivar el turismo receptivo.

China Eastern Airlines hará su vuelo inaugural el próximo 4 de diciembre y unirá Buenos Aires con Shanghái con escala en Auckland.

El vuelo más largo: Aerolínea china llega a la Argentina

El vuelo tendrá una duración total de 25 horas desde Shanghái a Buenos Aires. Mientras que desde Buenos Aires a la ciudad china serán vuelos de 29 horas. Ambos trayectos incluyen la escala de dos horas en Auckland (Nueva Zelanda) para carga de combustible durante las que los pasajeros podrán descender del avión.

La nueva aerolínea que anunció su llegada a la Argentina

Este martes 23/9, Aeropuertos Argentina recibió hoy a ocho directivos de China Eastern Airlines que llegaron al país para comenzar a trabajar con las áreas operativas del aeropuerto en la puesta a punto de lo que será el primer vuelo.

Ya se encuentran disponibles los pasajes para el vuelo de diciembre. Según informaron, registra una buena repercusión de ventas tanto los tramos a la ciudad neozelandesa como la conexión Shanghái – Buenos Aires.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es el más importante del país. Se encuentra ubicado a 23 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y posee infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte.

China Eastern Airlines

Mientras que China Eastern Airlines (CEA), con sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China y un importante transporte aéreo a nivel mundial.

La compañía tiene un total de 804 aviones de pasajeros de los cuales 108 son de fuselaje ancho y 696 son de fuselaje estrecho y regionales, ubicándose entre las flotas más grandes del mundo. Cuenta con una red de rutas que abarca todo el mundo, conectando más de 1000 destinos en 160 países y ofreciendo servicios de transporte aéreo a más de 140 millones de pasajeros al año.

