Ante la explosiva demanda derivada en crisis energética de la Inteligencia Artificial en la Tierra, líderes tecnológicos como Jeff Bezos y Elon Musk evalúan a la Luna y a su órbita como la solución más lógica para alimentar los megacentros de datos del futuro, según Reuters.
Inteligencia Artificial fuera de la Tierra: Magnates proponen centros de datos lunares
La imparable carrera por la Inteligencia Artificial (IA) y sus colosales requerimientos energéticos están forzando a los gigantes de la tecnología a mirar más allá de la Tierra. Magnates como Jeff Bezos y Elon Musk promueven seriamente la construcción de gigantescos centros de datos en el espacio exterior o incluso en la Luna, argumentando que es el único camino viable para sostener el crecimiento de los modelos de IA.
Inteligencia Artificial: centro de datos lunar
El entusiasmo por la Inteligencia Artificial ha escalado, literalmente, hasta la Luna. Con las operaciones de IA consumiendo cantidades de energía sin precedentes —un nivel que hace que el requisito de 1,21 gigavatios de la película "Regreso al Futuro" parezca insignificante—, la limitación de la red eléctrica terrestre está obligando a las empresas a innovar.
Jeff Bezos, por ejemplo, ha calificado a la Luna como un "regalo del universo", sugiriendo su uso como base ideal para proyectos espaciales de alto consumo. Este optimismo coincide con los esfuerzos de sus empresas, Blue Origin y SpaceX de Elon Musk, por hacer que los viajes espaciales sean más accesibles y rutinarios.
El argumento: crisis energética y más
Aunque la viabilidad económica actual de los centros de datos espaciales es cuestionable, algunos expertos ven un futuro prometedor. Phil Metzger, exfuncionario de la NASA, sostiene que los servidores de IA en el espacio representan la primera "justificación económica real" para la migración humana más allá del planeta, proyectando su potencial rentabilidad en aproximadamente una década.
El fundamento para esta ambición se basa en dos ventajas cruciales que ofrece el espacio:
- Energía Solar Eficiente: En órbita o en la Luna, la energía solar puede aprovecharse de manera constante y directa, sin interferencia de la atmósfera, nubes o la noche, maximizando la captación.
- Refrigeración y Regulación: La necesidad de refrigerar el hardware se reduce drásticamente debido al vacío espacial. Además, los ejecutivos eluden las "molestas regulaciones" terrestres que ralentizan la construcción de nuevas plantas energéticas para los centros de datos.
Mientras tanto, en la Tierra, la crisis energética es real. El gobierno estadounidense ya ha declarado una emergencia, y empresas como xAI de Musk recurren a turbinas de gas como fuentes temporales. OpenAI, por su parte, presiona para añadir 100 gigavatios anuales a la red eléctrica global.
Aunque los proyectos espaciales de Bezos y Musk suenan a ciencia ficción, otras empresas ya están dando pasos concretos. Alphabet (Google) anunció el Proyecto Suncatcher, un plan para lanzar dos satélites prototipo a principios de 2027 para probar el hardware de aprendizaje automático en órbita.
Sundar Pichai, CEO de Alphabet, reconoció que el proyecto requerirá resolver "numerosos desafíos de ingeniería complejos". Además, Nvidia se ha aliado con la startup Starcloud para trabajar en la misma dirección.
