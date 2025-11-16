Inteligencia Artificial fuera de la Tierra: Magnates proponen centros de datos lunares

El fundamento para esta ambición se basa en dos ventajas cruciales que ofrece el espacio:

Energía Solar Eficiente: En órbita o en la Luna, la energía solar puede aprovecharse de manera constante y directa, sin interferencia de la atmósfera, nubes o la noche, maximizando la captación. Refrigeración y Regulación: La necesidad de refrigerar el hardware se reduce drásticamente debido al vacío espacial. Además, los ejecutivos eluden las "molestas regulaciones" terrestres que ralentizan la construcción de nuevas plantas energéticas para los centros de datos.

Mientras tanto, en la Tierra, la crisis energética es real. El gobierno estadounidense ya ha declarado una emergencia, y empresas como xAI de Musk recurren a turbinas de gas como fuentes temporales. OpenAI, por su parte, presiona para añadir 100 gigavatios anuales a la red eléctrica global.

Aunque los proyectos espaciales de Bezos y Musk suenan a ciencia ficción, otras empresas ya están dando pasos concretos. Alphabet (Google) anunció el Proyecto Suncatcher, un plan para lanzar dos satélites prototipo a principios de 2027 para probar el hardware de aprendizaje automático en órbita.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, reconoció que el proyecto requerirá resolver "numerosos desafíos de ingeniería complejos". Además, Nvidia se ha aliado con la startup Starcloud para trabajar en la misma dirección.

