Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje

Italia deberá pasar dos instancias para llegar al Mundial 2026 en el repechaje. La primera, la que sería la semifinal será local, ya que por ranking es imposible que haya otro seleccionado mejor posicionado. Si gana acá se abre el problema, ya que las localías en las finales por los 4 pasajes al mundial serán sorteadas, y si Italia no tiene suerte puede llegar a tener que ir a definir de visitante y correr el riesgo de quedar afuera por 3º Mundial consecutivo.