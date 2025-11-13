Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje

Noruega derrotó 4-1 a Estonia en un partido que fue muy duro hasta el 1º gol. De esta forma le sacó 6 puntos a Italia, y si bien los tanos tiene dos partidos por delante, deberían golear a Moldavia (juegan en el segundo turno) por 10 goles y luego volver a golear a Noruega por lo menos por 5 de diferencia. Por eso decimos que Noruega al Mundial 2026 e Italia al repechaje.
Italia y la maldición del Mundial 2006
Luego de ganar el Mundial de Alemania 2006 Italia recibió una especie de maldición. En el Mundial 2010 y 2014 se volvió en primera ronda de forma increíble. Y lo peor vino después, ya que para Rusia 2018 y Qatar 2022 no clasificó siendo eliminado en repechaje por Suecia (final) y Macedonia del Norte (semifinal) respectivamente. Ahora va al repechaje nuevamente para tratar de meterse en el Mundial 2026.
Italia deberá pasar dos instancias para llegar al Mundial 2026 en el repechaje. La primera, la que sería la semifinal será local, ya que por ranking es imposible que haya otro seleccionado mejor posicionado. Si gana acá se abre el problema, ya que las localías en las finales por los 4 pasajes al mundial serán sorteadas, y si Italia no tiene suerte puede llegar a tener que ir a definir de visitante y correr el riesgo de quedar afuera por 3º Mundial consecutivo.
Cabe aclarar que los repechajes tienen el siguiente formato. Los 12 segundos de cada grupo de eliminatorias junto a los 4 mejores ganadores de grupo de la Nations League se dividirán en 4 llaves de 4 equipos cada una. En cada llave habrá un boleto al Mundial 2026 en juego, sumando un total de 4.
Se jugarán semifinales y finales a partido único, no habrá ida y vuelta. En semifinales los locales serán los mejores rankeados, por eso Italia será local, pero las finales serán por sorteo. Esto significa que una selección de menor ranking puede ser local ante una de mayor ranking.
Italia cortará clavos hasta marzo, y verá el sorteo del Mundial 2026 en diciembre sin saber si jugará la Copa del Mundo o no. Veremos que sucede en unos meses, si sigue la maldición o se corta.
