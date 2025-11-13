urgente24
GOLAZO24 Italia > Noruega > Repechaje

NO DE NUEVO DECÍA

Mundial 2026: Noruega clasifica y manda a Italia al repechaje

Noruega derrotó a Estonia y está virtualmente clasificado al Mundial 2026 y deja a Italia en el repechaje.

13 de noviembre de 2025 - 15:50
Erling Haaland jugará el Mundial 2026, será su primera Copa del Mundo.

Erling Haaland jugará el Mundial 2026, será su primera Copa del Mundo.

italia2
Italia jugar&aacute; el repechaje por 3&ordm; eliminatoria consecutiva, buscar&aacute; entrar en el Mundial 2026.

Italia jugará el repechaje por 3º eliminatoria consecutiva, buscará entrar en el Mundial 2026.

Italia y la maldición del Mundial 2006

Luego de ganar el Mundial de Alemania 2006 Italia recibió una especie de maldición. En el Mundial 2010 y 2014 se volvió en primera ronda de forma increíble. Y lo peor vino después, ya que para Rusia 2018 y Qatar 2022 no clasificó siendo eliminado en repechaje por Suecia (final) y Macedonia del Norte (semifinal) respectivamente. Ahora va al repechaje nuevamente para tratar de meterse en el Mundial 2026.

Italia deberá pasar dos instancias para llegar al Mundial 2026 en el repechaje. La primera, la que sería la semifinal será local, ya que por ranking es imposible que haya otro seleccionado mejor posicionado. Si gana acá se abre el problema, ya que las localías en las finales por los 4 pasajes al mundial serán sorteadas, y si Italia no tiene suerte puede llegar a tener que ir a definir de visitante y correr el riesgo de quedar afuera por 3º Mundial consecutivo.

Seguir leyendo

Cabe aclarar que los repechajes tienen el siguiente formato. Los 12 segundos de cada grupo de eliminatorias junto a los 4 mejores ganadores de grupo de la Nations League se dividirán en 4 llaves de 4 equipos cada una. En cada llave habrá un boleto al Mundial 2026 en juego, sumando un total de 4.

Se jugarán semifinales y finales a partido único, no habrá ida y vuelta. En semifinales los locales serán los mejores rankeados, por eso Italia será local, pero las finales serán por sorteo. Esto significa que una selección de menor ranking puede ser local ante una de mayor ranking.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES