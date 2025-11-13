Diego Monroig reveló lo que todos quieren saber sobre Lionel Messi y el Mundial

Ante esta incertidumbre, el periodista Diego Monroig se expresó en ESPN y le puso un plazo a la posible confirmación de que Messi diga presente en Estados Unidos, México y Canadá.

El cronista de la Selección Argentina explicó: "No hay que perder de vista algo: la pretemporada de enero es clave. Yo creo que si Messi vuelve a hablar en febrero, ahí hay que prestarle atención. A las declaraciones que haga a partir de febrero, con la pretemporada ya consumada. Ese va a ser el testimonio valioso".

La Selección Argentina

Son pocos los partidos que la Selección Argentina disputará antes de jugar el próximo Mundial.

El objetivo es repetir lo conseguido en Qatar 2022, y antes de la cita mundialista habrá algunos compromisos preparatorios para el equipo de Lionel Scaloni.

El primero será el viernes 14 de noviembre, cuando el combinado albiceleste enfrente a Angola, en dicho país, desde las 13:00 (hora de Argentina).

Luego, se espera que en marzo de 2026 se dispute la Finalissima ante España, y no se descarta la posibilidad de otro amistoso en esa ventana, con Francia como posible rival.

Por último, a comienzos de junio, se jugará una última fecha FIFA antes del inicio del torneo que volverá a paralizar al mundo del fútbol.

