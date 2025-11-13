Diego Monroig reveló lo que todos quieren saber sobre Lionel Messi y el Mundial

Lionel Messi tiene actualmente 38 años y al Mundial de 2026 llegaría con 39. Aún persiste la incógnita sobre si el astro de la Selección Argentina estará presente en busca del bicampeonato, tras lo que fue su consagración en Qatar 2022, y el periodista de ESPN, Diego Monroig, habló al respecto.
¿CUÁNDO DEFINE SI VA A ESTAR?
En las últimas horas, la Pulga se expresó al respecto en la previa del encuentro que enfrentará a los dirigidos por Lionel Scaloni contra el seleccionado de Angola.
Diego Monroig, Lionel Messi y el Mundial
Si bien todo indica que Lionel Messi estará en el Mundial de Norteamérica 2026, aún persiste la incógnita sobre si efectivamente será así.
En las últimas horas, el jugador de Inter Miami CF habló con el Diario Sport y dijo: "El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo".
La expresión "ser una carga" no pasó desapercibida. La frase trascendió rápidamente y, para muchos, elevó la vara: pudo interpretarse como un mensaje hacia el resto del plantel, dando a entender que si el capitán debe estar en su mejor forma, todos deben hacerlo.
Ante esta incertidumbre, el periodista Diego Monroig se expresó en ESPN y le puso un plazo a la posible confirmación de que Messi diga presente en Estados Unidos, México y Canadá.
El cronista de la Selección Argentina explicó: "No hay que perder de vista algo: la pretemporada de enero es clave. Yo creo que si Messi vuelve a hablar en febrero, ahí hay que prestarle atención. A las declaraciones que haga a partir de febrero, con la pretemporada ya consumada. Ese va a ser el testimonio valioso".
La Selección Argentina
Son pocos los partidos que la Selección Argentina disputará antes de jugar el próximo Mundial.
El objetivo es repetir lo conseguido en Qatar 2022, y antes de la cita mundialista habrá algunos compromisos preparatorios para el equipo de Lionel Scaloni.
El primero será el viernes 14 de noviembre, cuando el combinado albiceleste enfrente a Angola, en dicho país, desde las 13:00 (hora de Argentina).
Luego, se espera que en marzo de 2026 se dispute la Finalissima ante España, y no se descarta la posibilidad de otro amistoso en esa ventana, con Francia como posible rival.
Por último, a comienzos de junio, se jugará una última fecha FIFA antes del inicio del torneo que volverá a paralizar al mundo del fútbol.
