Impacto en Boca por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes

Cuando parecía que caía de maduro que el reemplazo de Paredes iba a ser Ander Herrera, el entrenador de Boca se inclinó por el ex Lanús.

El equipo que pararía "Sifón" en La Plata, sería:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Estudiantes vs Boca

Fecha importante para Boca Juniors ya que si saca un buen resultado ante el Pincha, se acomoda aún más en la tabla anual y en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Además, es el partido previo a River Plate y nada mejor para el Xeneize que llegar con cierta comodidad numérica a dicho encuentro.

El equipo de Úbeda está tercero en su zona y segundo en la tabla anual (clasificación directa a Copa Libertadores).

El partido ante Estudiantes será el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16 horas en Uno. El encuentro será transmitido por TNT Sports y el juez principal será Leandro Rey Hilfer mientras que en el VAR hará lo propio Ariel Penel.

