Boca Juniors se enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo domingo 2 de noviembre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Partido fundamental para los de Claudio Úbeda y hay impacto en el Xeneize por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes.
¿QUÉ DIJO?
Impacto en Boca por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes
En el microclima de Boca Juniors se generó polémica por lo que dijo Diego Monroig sobre Leandro Paredes.
El volante campeón del mundo no podrá estar presente en el encuentro ante el Pincha por llegar a las 5 amarillas, pero se "limpió" como para poder estar presente en el Superclásico ante River Plate el siguiente fin de semana.
Diego Monroig sobre Leandro Paredes
Leandro Paredes fue amonestado ante Barracas Central el pasado lunes 27 de octubre y desde allí, se generó expectativa para conocer quién será su reemplazante en el partido ante Estudiantes de La Plata.
Tanto Diego Monroig como otros periodistas partidarios del club de la Ribera, sorprendieron con el nombre que tiene pensado Claudio Úbeda para poner en el once inicial en el encuentro ante el Pincha.
Se trata de Tomás Belmonte, un jugador que jugó apenas unos minutos ante Barracas Central y su partido anterior había sido a fines de julio ante Huracán en Parque Patricios.
Cuando parecía que caía de maduro que el reemplazo de Paredes iba a ser Ander Herrera, el entrenador de Boca se inclinó por el ex Lanús.
El equipo que pararía "Sifón" en La Plata, sería:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel.
Estudiantes vs Boca
Fecha importante para Boca Juniors ya que si saca un buen resultado ante el Pincha, se acomoda aún más en la tabla anual y en su zona del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Además, es el partido previo a River Plate y nada mejor para el Xeneize que llegar con cierta comodidad numérica a dicho encuentro.
El equipo de Úbeda está tercero en su zona y segundo en la tabla anual (clasificación directa a Copa Libertadores).
El partido ante Estudiantes será el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16 horas en Uno. El encuentro será transmitido por TNT Sports y el juez principal será Leandro Rey Hilfer mientras que en el VAR hará lo propio Ariel Penel.
