Día clave para AFA: Claudio Tapia va por cambios importantes

Claudio Tapia va por modificaciones importantes en una reunión de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de AFA.

28 de octubre de 2025 - 08:58

La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) convocó para este martes por la tarde a una reunión de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. Día importante para Claudio Tapia, que busca que se concreten algunas modificaciones.

En la misma, habrá unos 200 participantes entre delegados titulares y suplentes, miembros de los distintos cuerpos de la Asociación, dirigentes de los clubes, personal administrativo, invitados y prensa.

Algunos de los puntos importantes a tratar, serán:

  • La suspensión de afiliación a El Porvenir luego de que intervenga en el Municipio de Lanús por pedido de la IGJ. Esto se dio producto de una denuncia de abuso de autoridad y violencia institucional.
  • Otro de los temas relevantes, será la afiliación del Leones Fútbol Club. La propuesta de la Casa Madre del fútbol argentino, consiste en que a partir del 2026 el club rosarino, presidido por Matías Messi (hermano de Lionel) y ubicada en Rosario, juegue en la Primera C.
  • La AFA busca que la Asamblea apruebe las reformas internas necesarias para completar el cambio de jurisdicción legal de la entidad: dejar de depender de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y pasar a tener su sede legal en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires (PBA).

AFA, espera también, formalizar el desistimiento de dos reformas estatutarias que la IGJ había objetado:

  • Artículo 28: sobre la estructura de la presidencia y vicepresidencias, y la integración del Comité Ejecutivo.
  • Artículo 35: sobre la composición, duración y requisitos de ese mismo Comité.

Por último, la AFA busca ratificar y consolidar su nuevo Estatuto, incorporando las reformas exigidas por la IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

Además, se autoriza a Claudio Tapia y Cristian Malaspina a aceptar modificaciones formales que pidan los organismos de control, sin alterar el fondo del texto.

Lionel Messi y el Mundial 2026

Lionel Messi habló con la cadena NBC News y dejó algunas citas interesantes respecto al Mundial de Norteamérica 2026.

Leo dejó claro sus ganas de estar en el Mundial: “Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”.

Respecto al campeonato obtenido en Qatar 2022, aseguró: “Era el sueño de mi vida” y luego completó “También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona... Creo es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”.

Ante la duda de su presencia en la siguiente copa del mundo, dijo: “La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección... si estoy... Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”.

Resumen del Orden del día de la reunión de AFA

    • Se declara que la Asamblea fue convocada y compuesta conforme a los Estatutos de la AFA.

    • Se aprueba el Orden del Día.

    • Intervención del Presidente.

    • Nombramiento de dos Delegados para verificar y firmar el Acta.

    • Nombramiento de tres Delegados para verificar los Poderes.

    • Puesta en conocimiento y ratificación de reformas estatutarias pendientes por cambio de jurisdicción, incluyendo la revisión de observaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ).

    • Ratificación de modificaciones específicas de artículos del Estatuto Social realizadas por el Comité Ejecutivo en cumplimiento de las observaciones de IGJ.

    • Consideración y aprobación de reformas introducidas en la Asamblea del 17 de octubre de 2024 a los artículos 1°, 35° y 93° del Estatuto.

    • Aprobación del texto ordenado del Estatuto de la AFA.

  • Autorización al Presidente y Secretario General para aceptar ajustes de forma por autoridades de control y firmar las escrituras necesarias para su inscripción oficial.

¿Qué pasará con Aldosivi y Godoy Cruz?

Así como las últimas fechas del Torneo Clausura definirán qué equipos pasarán a octavos y cuáles otros jugarán copas, también determinarán qué conjuntos descenderán a la segunda división.

Hasta el momento, esos equipos son San Martín de San Juan y Aldosivi pero atentos al pedido que hizo el Tiburón a la AFA.

El “Tomba” había recibido los seis puntos que le quitaron por incidentes en 2024 y 2025 y desde el club marplatense elevaron una queja para que se los vuelvan a sacar.

Aldosivi considera que hubo un "error de procedimiento" en la devolución y, por lo tanto, la decisión debe ser revisada y anulada.

Esto se da en el medio de un marco político en donde el gobernador de Mendoza calificó a la AFA como “lo más representativo de la Argentina chanta” y desde la institución mendocina tuvieron que salir a despegarse.

Así está la tabla anual en la zona roja:

  • Atl. Tucumán – PTS: 31 – PJ: 29

  • Banfield – PTS: 31 – PJ: 29

  • Newell's – PTS: 30 – PJ: 29

  • Sarmiento – PTS: 30 – PJ: 29

  • Gimnasia – PTS: 29 – PJ: 29

  • Talleres – PTS: 27 – PJ: 29

  • Godoy Cruz – PTS: 27 – PJ: 29

  • San Martín – PTS: 26 – PJ: 29

  • Aldosivi – PTS: 24 – PJ: 29

Racing y el representante de Facundo Cambeses

En el canal AZZ de Flavio Azzaro, Juan Cruz Oller, representante de Facundo Cambeses, aseguró que el futbolista de Racing Club seguramente tenga una oferta importante para salir en diciembre.

El futbolista tiene contrato con la Academia hasta diciembre de 2026 y ya fue convocado por Lionel Scaloni para vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Entre otras cosas, Oller aseguró que Santiago Lencina renovará su contrato con River Plate y que tiene pensado ser presidente de San Lorenzo en algún momento de su vida.

¿Qué pasó con Enzo Pérez?

Informó el periodista Damián Villagra (y complementó Renzo Pantich) que Enzo Pérez sufrió una estafa económica por parte de Juan Pablo Rossi, el representante de casi toda su carrera.

El agente habría cobrado un premio de River en nombre del jugador y nunca le dio el dinero a Enzo.

El jugador decidió ponerle fin a su vínculo laboral.

Reunión en AFA y los cambios de Claudio Tapia

La AFA realizará una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria en el predio Lionel Messi de Ezeiza, con unos 200 participantes entre dirigentes, delegados y prensa.

El encuentro será clave para Claudio Tapia, que impulsará reformas internas y estatutarias.

Se tratará la suspensión de la afiliación de El Porvenir, tras denuncias y la intervención del club por la IGJ.

También se propondrá la afiliación del Leones FC, presidido por Matías Messi, para que desde 2026 juegue en la Primera C.

La AFA buscará trasladar su sede legal de CABA a Ezeiza, cumpliendo exigencias de los entes de control.

Además, desistirá de las reformas a los artículos 28 y 35 del Estatuto, objetadas por la IGJ.

Finalmente, se ratificará el nuevo Estatuto, autorizando a Tapia y Malaspina a ajustar detalles formales solicitados por las autoridades.

Así serían los octavos del Torneo Clausura

Si bien aún faltan tres jornadas y puede pasar de todo, así quedarían conformados los cruces de octavos de final si el Torneo Clausura terminara hoy:

  • Central Córdoba vs Atlético Tucumán

  • Vélez vs Defensa y Justicia

  • Rosario Central vs Belgrano

  • Boca Juniors vs San Lorenzo

  • Deportivo Riestra vs Tigre

  • Unión vs River Plate

  • Estudiantes (LP) vs San Martín (SJ)

  • Lanús vs Argentinos Juniors

Tabla anual y el Boca vs River del 9/11

El Boca vs River del próximo 9 de noviembre será fundamental ya que ambos se jugarán la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Hay una jornada en el medio. El Millonario debe recibir a un Gimnasia de La Plata en crisis mientras que el Xeneize debe visitar La Plata para enfrentar a un buen Estudiantes.

A falta de nueve puntos, así quedó la tabla anual:

1 Central 62 pts (29 pj)

2 Boca Juniors 53 pts (29 pj)

3 River 52 pts (29 pj)

4 Argentinos 51 pts (29 pj)

5 Riestra 48 pts (29 pj)

6 Racing 46 pts (29 pj)

7 Lanús 46 pts (28 pj)

8 San Lorenzo 45 pts (29 pj)

9 Tigre 45 pts (29 pj)

10 Barracas 44 pts (29 pj)

11 Huracán 43 pts (29 pj)

12 Estudiantes 42 pts (29 pj)

13 Central Córdoba 39 pts (29 pj)

14 Independiente Rivadavia 39 pts (29 pj)

15 Vélez 39 pts (29 pj)

16 Independiente 38 pts (29 pj)

17 Defensa 38 pts (29 pj)

18 Belgrano 35 pts (29 pj)

19 Unión 34 pts (29 pj)

20 Platense 34 pts (29 pj)

21 Instituto 32 pts (29 pj)

22 Atlético Tucumán 31 pts (29 pj)

23 Banfield 31 pts (29 pj)

24 Newell’s 29 pts (29 pj)

25 Sarmiento 29 pts (29 pj)

26 Gimnasia 29 pts (29 pj)

27 Talleres 27 pts (29 pj)

28 Godoy Cruz 26 pts (29 pj)

29 San Martín 25 pts (29 pj)

30 Aldosivi 24 pts (29 pj)

La victoria de Boca

Boca Juniors venció 3 a 1 a Barracas Central por el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura y se acomodó en la tabla anual y en el Torneo Clausura.

Todo parecía difícil para el Xeneize en el entretiempo pero gracias al ingreso de Exequiel Zeballos y los goles de Milton Giménez, el equipo de Claudio Úbeda dio vuelta el score con un buen rendimiento.

De esta manera, logró quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada del 2025 y por ende, estaría clasificando de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

Banderazo de los hinchas de Racing

Hinchas de Racing realizaron un banderazo en la previa del encuentro ante Flamengo por la vuelta de las semifinales de Copa Libertadores que se jugará mañana miércoles desde las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda.

Luego de la ida (0-1), los simpatizantes de la Academia se sienten con posibilidades y una multitud fue a apoyar al plantel para contagiarle esa energía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DataRacingOK/status/1982950268129161395&partner=&hide_thread=false
Quejas de los hinchas de Gimnasia de Jujuy

Ayer 27 de octubre, el Tribunal de Disciplina de AFA, le dio por ganado el partido de ida del reducido a Deportivo Madryn por 3 a 0 luego de que Lucas Comesaña tuviera que suspender el partido por supuestas amenazas.

En ese marco, algunos hinchas del Lobo jujeño se autoconvocaron en AFA para protestar por la decisión del Tribunal previamente mencionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Primeranaciona/status/1982937545722704065&partner=&hide_thread=false
Día de Copa Sudamericana

Este martes 28 de octubre, Atlético Mineiro e Independiente del Valle disputarán la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana.

La ida en Ecuador fue 1 a 1 y en Brasil, el encuentro se disputará desde las 21:30 horas y será transmitido por ESPN.

El ganador de la serie, se enfrentará en la gran final con quien triunfe en Lanús vs Universidad de Chile (la ida salió 2 a 2 en tierras chilenas).

