Día clave para AFA: Claudio Tapia va por cambios importantes

Lionel Messi y el Mundial 2026

Lionel Messi habló con la cadena NBC News y dejó algunas citas interesantes respecto al Mundial de Norteamérica 2026.

Leo dejó claro sus ganas de estar en el Mundial: “Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales”.

Respecto al campeonato obtenido en Qatar 2022, aseguró: “Era el sueño de mi vida” y luego completó “También es verdad que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de conseguirlo todo a nivel individual y a nivel de equipo con el Barcelona... Creo es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un futbolista cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”.

Ante la duda de su presencia en la siguiente copa del mundo, dijo: “La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección... si estoy... Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión”.