Cuando la pelota se mancha: Claudio Tapia, Barracas Central y los arbitrajes

Gianni Infantino aseguró que Bolivia será sede de un Mundial
El momento de Bolivia es de los más esperanzadores de su historia.
Terminó en la séptima posición de las Eliminatorias Conmebol y disputará el repechaje para disputar el Mundial de 2026.
Ayer lunes 20 de octubre, Gianni Infantino estuvo presente en la inauguración de la Casa Verde, primer complejo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tras los 100 años de creación de la entidad y dejó una declaración que impactó en propios y extraños.
"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto. Vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando...", aseguró el primer mandatario de FIFA, que estuvo acompañado por el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.
