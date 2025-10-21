Cuando la pelota se mancha: Claudio Tapia, Barracas Central y los arbitrajes

Live Blog Post

Barracas Central y las últimas polémicas

Desde su ascenso a la primera división y previo al mismo hay suspicacias para con el arbitraje en cada partido de Barracas Central.

El vínculo del Guapo con Chiqui Tapia hace que las miradas de reojo posen constantemente contra los jueces.

De igual manera, hubo polémica en las últimas tres jornadas, lo que hace que las dudas sean cada vez mayores en los simpatizantes del fútbol argentino.

Barracas vs Belgrano

A los 42' de la primera mitad, llegaría la gran polémica de la tarde del 29 de septiembre: Nicolás Uvita Fernández aprovechó un mal despeje de la defensa local y definió de manera más que precisa para estampar el empate. Todo fue legal, todo fue lícito, pero para hacerle un gol a Barracas Central en su cancha hay que tener crédito en el VAR...

En campo de juego el árbitro principal, Andrés Gariano, dio el gol como válido. No obstante, fue llamado desde la cabina del VAR en Ezeiza a cargo, que estaba a cargo de Adrián Franklin. Luego de una revisión que llevó varios minutos, Gariano vio una inexistente falta de Franco Jara sobre Yonatthan Rak y anuló el tanto.

Estudiantes vs Barracas

El encuentro tuvo dos grandes polémicas.

La primera, fue el gol que convirtió Jhonatan Candia. Allí se ve que hubo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez, del Pincha.

A los 22 de la segunda parte llegó la otra gran polémica. Carrillo asistió de cabeza el zurdazo de Palacios que se transformaba en gol pero el línea sancionó posición adelantada.

A priori, ninguno de los dos parecía en posición de adelanto pero de igual manera el tanto fue anulado.

Tigre vs Barracas

La gran polémica fue a los 18 minutos de la primera mitad ocurrió la primera polémica del encuentro luego de que el árbitro Jorge Baliño decidiera no sancionar penal a favor de Tigre luego de una supuesta sujeción de Kevin Jappert contra Ignacio Russo.