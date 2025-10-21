urgente24
Cuando la pelota se mancha: Claudio Tapia, Barracas Central y los arbitrajes

Chiqui Tapia, Barracas Central y el arbitraje

Chiqui Tapia, Barracas Central y el arbitraje

Chiqui Tapia, Barracas Central y el arbitraje

Chiqui Tapia, Barracas Central y el arbitraje

Barracas Central (y Claudio Chiqui Tapia) nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez por el arbitraje ante Tigre (y ya van tres fechas seguidas).

21 de octubre de 2025 - 08:17

Tanto con Belgrano de Córdoba como con Estudiantes de La Plata, hubo muchas miradas de reojo hacia el arbitraje por "favorecer" al Guapo y ayer 20 de octubre no fue la excepción en el encuentro ante el Matador.

Algo que está sucediendo en el fútbol argentino, es que los cánticos apuntan hacia su presidente cuando se dan fallos que a priori son favorables al equipo que tiene vínculo con él. El estadio José Dellagiovanna no fue la excepción.

Por otro lado, Deportivo Riestra volvió a ganar, lo cual perjudica a Boca Juniors que quedó en la quinta posición de la tabla anual, lo cual lo deja dos puestos por debajo de la clasificación a la Copa Libertadores.

image

San Lorenzo ganó en Tucumán en medio de su crisis, Godoy Cruz se quedó sin entrenador y Racing cada vez palpita con más cercanía las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo.

Gianni Infantino aseguró que Bolivia será sede de un Mundial

El momento de Bolivia es de los más esperanzadores de su historia.

Terminó en la séptima posición de las Eliminatorias Conmebol y disputará el repechaje para disputar el Mundial de 2026.

Ayer lunes 20 de octubre, Gianni Infantino estuvo presente en la inauguración de la Casa Verde, primer complejo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tras los 100 años de creación de la entidad y dejó una declaración que impactó en propios y extraños.

"Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto. Vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando...", aseguró el primer mandatario de FIFA, que estuvo acompañado por el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El enojo de Endrick

The Athletic asegura Endrick se enojó por no ingresar ante Getafe y quedar por detrás de Gonzalo García y Brahim Díaz en la consideración de Xabi Alonso.

El brasilero, aún no sumó minutos en esta temporada con Real Madrid y no juega un partido oficial hace cinco meses.

Pensando en el Mundial de 2026, no sería descabellado que su entorno le busque otro destino mediante un préstamo.

Cabe recordar que el traspaso del delantero se cerró por un precio fijo de 35 millones de euros.

image
Godoy Cruz: nuevo DT y la pelea por el descenso

Luego de malos resultados, Walter Ribonetto dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz de Mendoza.

El Tomba tendrá nuevo entrenador: Omar "Turco" Asad.

La pelea por el descenso está más picante que nunca. Teniendo en cuenta que Aldosivi estaría descendiendo por promedios, así está la tabla anual, que tiene a nueve equipos en cinco puntos a falta de tres fechas por jugarse:

Unión: 31 puntos, 28 pj

Atlético Tucumán: 31 puntos, 29 pj

Banfield: 31 puntos, 29 pj

Sarmiento: 30 puntos, 28 pj

Newell's: 30 puntos, 29 pj

Gimnasia: 29 puntos, 29 pj

Talleres: 29 puntos, 29 pj

Godoy Cruz: 27 puntos, 29 pj

San Martín: 26 puntos, 29 pj

Aldosivi: 24 puntos, 29 pj

Miedo en Boca: Leandro Paredes y el Superclásico

Todo hace indicar que el partido entre Boca y River por la anteúltima fecha del Torneo Clausura será sumamente importante.

El Xeneize, si bien tiene un partido menos, está quinto en la tabla anual y fuera de los playoffs en la zona A.

Por eso mismo, seguramente el partido ante el Millonario sea fundamental para determinar qué posición ocupará en ambas tablas una vez finalizada la fase regular.

Hay preocupación en el Xeneize por Leandro Paredes. El volante de la Selección Argentina llegó a la cuarta amarilla en el partido ante Belgrano y el club de la Ribera tiene dos partidos por delante.

Hay dos opciones:

  • Se cuida ante Barracas Central y Estudiantes, cosa que parece complicada para su estilo de juego.
  • Se "hace amonestar" ante el Guapo para limpiarse en el partido ante el Pincha y jugar sin ningún impedimento el Superclásico.
Se viene el Mundial sub 17

Luego del Mundial sub 20, está próximo a comenzar el Mundial sub 17.

Con sede en Qatar, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará del 3 al 27 de noviembre. Participarán 48 selecciones, siendo el primer torneo que acogerá ese número de participantes. El Mundial de mayores en 2026 también tendrá esa cantidad de participantes.

La Selección Argentina comparte el Grupo D junto con Bélgica, Túnez y Fiyi.

FORMATO

  • 12 grupos de 4 equipos cada uno.
  • Sistema de liguilla (todos contra todos dentro del grupo).
  • Puntuación: victoria = 3 puntos, empate = 1 punto, derrota = 0 puntos.
  • Última jornada de cada grupo jugada el mismo día y a la misma hora.
  • Clasifican a la fase de eliminación directa: los dos primeros de cada grupo + los ocho mejores terceros.

GRUPOS

GRUPO A

  • Catar

  • Italia

  • Sudáfrica

  • Bolivia

GRUPO B

  • Japón

  • Marruecos

  • Nueva Caledonia

  • Portugal

GRUPO C

  • Senegal

  • Croacia

  • Costa Rica

  • Emiratos Árabes Unidos

GRUPO D

GRUPO E

  • Inglaterra

  • Venezuela

  • Haití

  • Egipto

GRUPO F

  • México

  • Corea del Sur

  • Costa de Marfil

  • Suiza

GRUPO G

  • Alemania

  • Colombia

  • Corea del Norte

  • El Salvador

GRUPO H

  • Brasil

  • Honduras

  • Indonesia

  • Zambia

GRUPO I

  • Estados Unidos

  • Burkina Faso

  • Tayikistán

  • Chequia

GRUPO J

  • Paraguay

  • Uzbekistán

  • Panamá

  • Irlanda

GRUPO K

  • Francia

  • Chile

  • Canadá

  • Uganda

GRUPO L

  • Malí

  • Nueva Zelanda

  • Austria

  • Arabia Saudita

Perdió Santos sin Neymar (indignado)

Santos FC perdió ante Vitória por el Brasileirao y quedó en igualdad de puntos que el equipo que le ganó.

A falta de nueve fechas para el final, el Peixe quedó complicado con el descenso de cara al final del campeonato.

Neymar mostró en las redes sociales su indignación por la decisión del árbitro Rafael Rodrigo Klein de conceder un penal a favor de Vitória. Además, el VAR anuló una pena máxima al Peixe.

“¡El arbitraje en Brasil necesita profesionalizarse ya!“, expresó el ex PSG.

Así están las posiciones en el Brasileirao

  • Palmeiras: 61 pts, 28 PJ

  • Flamengo: 61 pts, 28 PJ

  • Cruzeiro: 56 pts, 29 PJ

  • Mirassol: 52 pts, 29 PJ

  • Botafogo: 46 pts, 29 PJ

  • Bahia: 46 pts, 28 PJ

  • Fluminense: 41 pts, 28 PJ

  • Vasco Da Gama: 39 pts, 29 PJ

  • São Paulo: 38 pts, 29 PJ

  • Bragantino: 36 pts, 29 PJ

  • Corinthians: 36 pts, 29 PJ

  • Grêmio: 36 pts, 29 PJ

  • Ceará: 35 pts, 28 PJ

  • Internacional: 35 pts, 28 PJ

  • Atlético Mineiro: 33 pts, 28 PJ

  • Santos: 31 pts, 28 PJ

  • Vitória: 31 pts, 29 PJ

  • Juventude: 26 pts, 29 PJ

  • Fortaleza: 24 pts, 28 PJ

  • Sport Recife: 17 pts, 28 PJ

Día de Champions League

Con algunos partidos interesantes, así será la agenda de Champions League para este martes 21 de octubre:

13:45 – FC Barcelona vs Olympiacos

13:45 – Kairat Almaty vs Pafos FC

16:00 – Arsenal vs Atlético de Madrid

16:00 – Bayer Leverkusen vs PSG

16:00 – FC Copenhague vs Borussia Dortmund

16:00 – Newcastle United vs Benfica

16:00 – PSV Eindhoven vs Napoli

16:00 – Union St. Gilloise vs Inter de Milán

16:00 – Villarreal CF vs Manchester City

Se anda diciendo de Valentín Barco...

Según informan medios alemanes, el Bayern Múnich está siguiendo de cerca a Valentín Barco en el Racing de Estrasburgo. El equipo francés pediría cerca de 40 millones de euros por el jugador argentino.

Desde su llegada a Francia, se transformó en una pieza valiosa para su equipo, alternando entre el lateral izquierdo y el mediocampo.

Serán meses interesantes si el conjunto alemán decide avanzar por el ex Boca Juniors.

En caso de que se dé, sería el tercer argentino en jugar en el equipo alemán. Los anteriores fueron Martín Demichelis y José Sosa.

Y atento Racing: se viene la Copa Libertadores

Esta semana será de semifinales de competencias de Conmebol. Racing, único representante argentino en la Copa Libertadores, se enfrentará en Brasil a Flamengo.

Además del encuentro en el Maracaná, LDU Quito y Palmeiras jugarán la ida en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Gabriel Rojas es la gran duda para Gustavo Costas, según informaron en ESPN, él le habría pedido al entrenador estar.

Juan Nardoni y Santiago Sosa, que también tienen inconvenientes físicos, serán titulares también.

Miércoles 22/10

21:30 – Flamengo vs Racing

Jueves 23/10

21:30 – LDU vs Palmeiras

Miércoles 29/10

21:30 – Racing vs Flamengo

Jueves 30/10

21:30 – Palmeiras vs LDU

Día de Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Atlético Mineiro se medirán en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este martes 21 de octubre desde las 21:30 horas.

Universidad de Chile y Lanús, se cruzarán el próximo jueves 23 de octubre en el país trasandino.

Las vueltas de ambos enfrentamientos serán el martes 28 y jueves 30 en Brasil y Argentina, respectivamente.

Martes 21/10

21:30 – Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Jueves 23/10

19:00 – Universidad de Chile vs Lanús

Martes 28/10

21:30 – Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

Jueves 30/10

19:00 – Lanús vs Universidad de Chile

Barracas Central y las últimas polémicas

Desde su ascenso a la primera división y previo al mismo hay suspicacias para con el arbitraje en cada partido de Barracas Central.

El vínculo del Guapo con Chiqui Tapia hace que las miradas de reojo posen constantemente contra los jueces.

De igual manera, hubo polémica en las últimas tres jornadas, lo que hace que las dudas sean cada vez mayores en los simpatizantes del fútbol argentino.

Barracas vs Belgrano

A los 42' de la primera mitad, llegaría la gran polémica de la tarde del 29 de septiembre: Nicolás Uvita Fernández aprovechó un mal despeje de la defensa local y definió de manera más que precisa para estampar el empate. Todo fue legal, todo fue lícito, pero para hacerle un gol a Barracas Central en su cancha hay que tener crédito en el VAR...

En campo de juego el árbitro principal, Andrés Gariano, dio el gol como válido. No obstante, fue llamado desde la cabina del VAR en Ezeiza a cargo, que estaba a cargo de Adrián Franklin. Luego de una revisión que llevó varios minutos, Gariano vio una inexistente falta de Franco Jara sobre Yonatthan Rak y anuló el tanto.

Estudiantes vs Barracas

El encuentro tuvo dos grandes polémicas.

La primera, fue el gol que convirtió Jhonatan Candia. Allí se ve que hubo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez, del Pincha.

A los 22 de la segunda parte llegó la otra gran polémica. Carrillo asistió de cabeza el zurdazo de Palacios que se transformaba en gol pero el línea sancionó posición adelantada.

A priori, ninguno de los dos parecía en posición de adelanto pero de igual manera el tanto fue anulado.

Tigre vs Barracas

La gran polémica fue a los 18 minutos de la primera mitad ocurrió la primera polémica del encuentro luego de que el árbitro Jorge Baliño decidiera no sancionar penal a favor de Tigre luego de una supuesta sujeción de Kevin Jappert contra Ignacio Russo.

San Lorenzo volvió a ganar

Luego de una semana de tremendo caos institucional, San Lorenzo volvió al triunfo. Fue 2 a 1 ante Atlético Tucumán, que también tuvo una particularidad con su plantel.

Los jugadores del Decano no concentraron por falta de pagos de premios y la gente se los hizo notar con algunos cánticos en el transcurso del partido.

El entrenador del Ciclón dejó las siguientes citas una vez finalizado el encuentro:

“Todos los chicos demuestran que quieren mucho al club… corren por la camiseta, hay que valorarlo”, y agregó acerca delrival:“Había ganado y empatado todos los partidos acá. San Lorenzo hace mucho no revertía una situación adversa. Es muy positivo”.

“Podríamos haber sumado algún punto más contra Gimnasia, Lanús o San Martín. Somos un equipo en formación y muy joven. Es un año muy duro”.

De igual manera, la declaración más contundente fue la de Jhohan Romaña que dijo: “ Siempre estuvimos solos, siempre peleamos solos... “Damián (Ayude) y los chicos más grandes han hecho un gran trabajo para que no influya tanto el plantel”

Deportivo Riestra complica a Boca Juniors

Deportivo Riestra venció a Instituto de Córdoba en el Guillermo Laza y llegó a la punta de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional con 27 puntos.

No solo esto, sino que con su triunfo se metió en el cuarto lugar de la tabla anual y pasó a Boca Juniors, que ahora está en quinta posición de la misma.

Así quedó la tabla anual

  • Central – 59 pts (28 PJ)

  • River – 52 pts (29 PJ)

  • Argentinos – 51 pts (29 PJ)

  • Riestra – 51 pts (29 PJ)

  • Boca Juniors – 50 pts (28 PJ)

  • Racing – 48 pts (29 PJ)

  • Lanús – 46 pts (29 PJ)

  • San Lorenzo – 46 pts (29 PJ)

  • Tigre – 45 pts (29 PJ)

  • Barracas – 44 pts (28 PJ)

  • Huracán – 43 pts (28 PJ)

  • Estudiantes – 42 pts (29 PJ)

  • Independiente Rivadavia – 39 pts (29 PJ)

  • Vélez – 39 pts (29 PJ)

  • Defensa – 38 pts (28 PJ)

  • Central Córdoba – 36 pts (28 PJ)

  • Independiente – 36 pts (29 PJ)

  • Belgrano – 35 pts (29 PJ)

  • Platense – 34 pts (28 PJ)

  • Instituto – 33 pts (29 PJ)

  • Unión – 33 pts (29 PJ)

  • Atlético Tucumán – 31 pts (29 PJ)

  • Banfield – 31 pts (29 PJ)

  • Sarmiento – 30 pts (28 PJ)

  • Newell’s – 30 pts (29 PJ)

  • Gimnasia – 29 pts (29 PJ)

  • Talleres – 27 pts (29 PJ)

  • Godoy Cruz – 26 pts (29 PJ)

  • San Martín – 26 pts (29 PJ)

  • Aldosivi – 24 pts (29 PJ)

