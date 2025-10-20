Este lunes 20 de octubre, Deportivo Riestra enfrentará a Instituto de Córdoba, en un duelo con realidades totalmente distintas. El Malevo deberá ganar para seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores (tiene casi garantizada la participación en Sudamericana 2026, que ya es un grandísimo logro), mientras que La Gloria intentará meterse en zona de clasificación a play-offs.
PENSANDO EN LA COPA LIBERTADORES
Atento Bover: Deportivo Riestra recibe a Instituto en un duelo clave por la Tabla Anual
El Súper Deportivo Riestra recibirá esta tarde/noche a Instituto de Córdoba en el Estadio Guillermo Laza. Temor en Boca y en River por la Tabla Anual...
Buena parte del fútbol argentino estará mirando el partido entre Riestra e Instituto, que se medirán en el Guillermo Laza, escenario en el que el conjunto de Gustavo Benítez no pierde hace un año y medio. No solo los dirigidos por el 'Tata' deberán ganar para seguir prendidos en lo más alto de la Tabla Anual, sino también, en la clasificación de la Zona B, que de momento lo tiene tercero, con 24 puntos, detrás de Lanús (26) y Vélez (25).
El cuadro cordobés, que será visitante en esta jornada, marcha 10º, con 15 unidades. Una victoria metería al conjunto de Daniel Oldrá entre los primeros ocho clasificados. En la Clasificación General, a La Gloria no le alcanza para llegar a copas internacionales.
Atento Bover: el Súper Deportivo Riestra amenaza en la Tabla Anual
Deportivo Riestra (48) puede superar a Boca en la Clasificación General si esta tarde/noche vence a Instituto de Córdoba en el Guillermo Laza. Además, Tigre (44) y Barracas Central (43) se enfrentarán en simultáneo (19hs) y ambos pueden acercarse al Xeneize.
El puntero de la Tabla Anual es Rosario Central (59), lo sigue River (52), luego Argentinos Juniors (51) y después aparece el CABJ (50), pero con un partido menos por el pendiente ante el Guapo, y en zona de clasificación a Copa Sudamericana.
El Millonario se aseguró terminar la fecha en puestos de Copa Libertadores, pero un hipotético triunfo de Riestra pondría al Malevo a un punto de la institución de Núñez. Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo están a dos partidos de la Libertadores 2026 porque son semifinalistas de la Copa Argentina.
Riestra vs. Instituto, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19 horas
- TV: ESPN Premium
- Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Fernando Echenique
- Estadio: Guillermo Laza
Probables formaciones de Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Emanuel Beltrán; Jonás Acevedo, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Elías Pereyra, Alex Luna, Nicolás Cordero.
