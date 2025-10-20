Atento Bover: Deportivo Riestra recibe a Instituto en un duelo clave por la Tabla Anual

El Millonario se aseguró terminar la fecha en puestos de Copa Libertadores, pero un hipotético triunfo de Riestra pondría al Malevo a un punto de la institución de Núñez. Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo están a dos partidos de la Libertadores 2026 porque son semifinalistas de la Copa Argentina.

image Tabla Anual. (Foto: Promiedos.com).

Riestra vs. Instituto, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19 horas

TV: ESPN Premium

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Guillermo Laza

Probables formaciones de Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Emanuel Beltrán; Jonás Acevedo, Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Elías Pereyra, Alex Luna, Nicolás Cordero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/1980106714503680206&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIESTRA!



Instituto

19:00 hs

Estadio Guillermo Laza

#TorneoBetano Clausura 2025

ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol: https://t.co/t2NNRcbrNf#RiestraEsFamilia pic.twitter.com/Mkotn4i5An — Deportivo Riestra (@prensariestra) October 20, 2025

