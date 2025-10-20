Juan Sebastián Verón: Entre la frustrada charla de Esteban Trebucq y el descenso de Foster Gillett

Para colmo, ante las constantes deudas con jugadores, entrenadores y empleados del club y con un Foster desaparecido, Rampla estuvo en reiteradas oportunidades cerca del descenso administrativo.

Los pormenores de la deuda de Foster Gillett con Rampla Juniors

Durante los últimos meses del año, la situación de Rampla Juniors se volvió delicada, a tal punto que analizó recientemente el dejar de competir por las deudas e incumplimientos de Foster Gillet, al que intimaron y sigue sin aparecer en Uruguay.

El club tiene un pasivo de U$D 7 millones a pagar en un plazo de unos tres años. A esto, se suma los salarios atrasados del plantel y empleados de la entidad, cuyo monto ascendería los U$D 500.000.

Más allá de los conflictos internos, la situación de Rampla y Foster se pone cada más espesa, al punto tal que la Asociación Uruguaya de Fútbol tuvo que salir a su rescate, con subsidios para abonar los sueldos de los futbolistas y evitar que tomaran medidas de fuerza.

Por un convenio colectivo que existe en Uruguay entre la Mutual de Futbolistas Profesionales, si el club no paga, la AUF se hace cargo. En el caso de la B, división en la cual milita Rampla, tiene ocho subsidios al año, que cubren la totalidad de los salarios mínimos de la planilla que tenga el club.

Estudiantes afuera de la Copa Argentina: Eduardo Domínguez contra Verón y la “Barbie del fútbol”

Estudiantes de La Plata quedó afuera de la Copa Argentina 2025 tras caer ante Aldosivi de Mar del Plata en la definición por penales pero el DT Eduardo Domínguez había puesto en duda su continuidad con fuertes críticas contra el presidente Juan Sebastián Verón y la denominada “Barbie del fútbol”.

Una vez finalizado el encuentro, el ex DT de Huracán, Colón e Independiente confesó: “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Estuve hablando con Marcos (Angeleri) porque han pasado situaciones que no son de mi agrado y no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente”.

Estudiantes afuera y Eduardo Domínguez disparó contra Verón

“Tenemos que evaluar que situación puede sucede y ahí decidiremos si estamos o no para lo que viene. Hay que hablar y tener prioridad para saber eso, tengo que pensar en nuestro futuro, a pesar de tener ya planificada la pretemporada”, amplió Domínguez en conferencia de prensa.

Las palabras del ex zaguero hicieron fuerte eco no solo en los pasillos del estadio de Defensa y Justicia sino en todo el fútbol argentino. El DT de 46 años es quién más tiempo lleva en el cargo de entrenador en Primera División, con más de dos años al frente de Estudiantes donde conquistó la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

Domínguez describió que siempre le fue claro a Angeleri, con quién tiene un gran feeling, y al presidente Juan Sebastián Verón. Entiende “algunas situaciones que pueden pasar en el cargo” y “tres maneras” por las que podría dejar su puesto. “Por malos resultados, que me digan una cosa y hagan otra, y que busquemos situaciones diferentes para el futuro. Una de las tres están pasando”, sentenció ante los micrófonos sobre el tema.

A principios de año, más precisamente en febrero, se había generado un cortocircuito entre Verón y Angeleri, que había dejado en claro la posición del entrenador: “Si el manager se va, yo me voy con él”.

Estudiantes afuera: ¿Quién la supuesta “Barbie del fútbol”?

Ante este escenario, el problema habría estado presente en el Norberto Tomaghello. Se trata de Carina Magnabosco, una enigmática mujer brasileña que asistió al encuentro en la tarde del domingo 01/06 entre Estudiantes y Defensa y Justicia junto al presidente Juan Sebastián Verón y otros allegados a la CD.

La protagonista estuvo el jueves 29/05 en el entrenamiento del primer equipo en City Bell, en donde se presentó como la “nueva encargada del fútbol profesional”, rol que ocupa hasta el día de hoy Marcos Angeleri y con quién Domínguez confirmó conversar antes de la resonante conferencia de prensa, según reveló una nota publicada por el Diario El Día de La Plata.

Magnabosco se presentó en la práctica en soledad, donde señaló su llegada al club con el visto bueno de la “Brujita”, con el argumento de un “nuevo proyecto” para el desarrollo de la actividad. En la tarde del domingo 01/06, volvió a decir presente en el partido de la Copa Argentina y siembra interrogantes de cara al futuro de Estudiantes, y de la continuidad de su DT.

Lo que está pasando es Carina Magnabosco, justamente. Esto lo eyectaría de su cargo de DT tricampeón (Copa Argentina, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones), en medio de un flojo primer semestre -se invirtieron más de 30 millones de dólares por el aporte de Foster Gillett y apenas se clasificó a los octavos de la Libertadores, con malos rendimientos en la competencia local-.

¿Quién es Magnabosco? El medio Showroom News Magazine la denominó la “Barbie del fútbol” y tiene raíces italianas, más allá de haber nacido en Brasil. En sus redes sociales se considera “Football Scout PRO” y se especializa en áreas como el derecho, la gestión futbolística y el análisis.

Sabe hablar una multiplicidad de idiomas y es por eso que se maneja en diferentes mercados. En diversas multinacionales fue gerenta de operaciones, analista de mercado y consultora estratégica. Todas estas virtudes son las que -al parecer- quería plasmar Verón en su Estudiantes, sin Domínguez y Angeleri.

Investigación en curso contra Foster Gillett por posible lavado de dinero

Foster Gillett recibió otro revés judicial el martes 18/03, tras iniciarse una investigación contra él y contra el empresario argentino Guillermo Tofoni, padrino del estadounidense y uno de los responsables de su desembarco en la Argentina y Estudiantes de La Plata.

Según informó el medio Infobae, es el fiscal federal Guillermo Marijuán quien lleva adelante esta investigación que tiene carácter preliminar, y que se suscita a partir de dos denuncias que llegaron a su fiscalía. La causa está vinculada a un posible lavado de dinero. Es decir: investigan si Foster Gillett utilizó las negociaciones con futbolistas del fútbol argentino para lavar activos.

De mal en peor: mala presentación de las SAD en el país

El derrotero de Foster Gillett en el país comenzó hace algunos meses cuando Juan Sebastián Verón anunció con bombos y platillos que un empresario norteamericano llegaba a La Plata para tejer una alianza con el club Pincharrata. Lo que para muchos era visto con ojos desconfiados, para Verón y varios otros se trataba de una posibilidad única. La fuerza de la inyección económica de Foster Gillett le permitiría a Estudiantes de dar ese paso que estaba necesitando para igualar niveles con Boca y River.

Sin embargo, con casi todos los jugadores con los que Foster Gillett negoció (aquellos que llegaron a Estudiantes y aquellos que vieron frustradas sus ventas), hubo problemas. Quizás haya sido Facundo Farías, que provino del Inter de Miami, el refuerzo que no levantó humareda y se desenvolvió en tiempo y forma. El resto estuvo siempre flojo de papeles.

El antecedente contra Foster Gillett: la denuncia penal de River contra el norteamericano

De hecho, River le hizo una denuncia penal a Foster Gillett (así como también a los empresarios Guillermo Tofoni y Juan Manuel Cobián) por las negociaciones controversiales para transferir a Rodrigo Villagra, mediocampista del Millonario. La dirigencia de Núñez esperó el dinero prometido por el Grupo Gillett para comprarlo, que se dilató tanto que nunca llegó. River dio por terminada la negociación.

Días después, lo denunció penalmente. En el argumento que esbozó en su denuncia, la dirigencia del Millonario explicó que hubo “delitos de estafa y desbaratamiento de derechos acordados”. Según consideraron, “la maniobra desplegada causó graves perjuicios al patrimonio del club”.

Cristian Medina, Valentín Gómez, Gonzalo Piovi y Rodrigo Villagra: cuatro irregularidades de Foster Gillett al hilo

Hubo problemas también con Cristian Medina para desvincularlo de Boca Juniors. El dinero para rescindirle el contrato llegó a las arcas Xeneizes pero de forma irregular, por lo que Boca debió devolver el dinero y solicitar que sea el propio Medina el que abone los 15 millones para sellar la operación.

Valentín Gómez, por su parte, tuvo que entrenarse solo en una plaza de Italia a la espera de que Foster Gillett transfiriera el dinero para desvincularse de Vélez y así volverse jugador del Udinese, pero nunca apareció. Gómez, decepcionado, tuvo que retornar al Fortín y, por ahora, está bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Con Gonzalo Piovi sucedió algo parecido: cuando parecía que el ex Racing se sumaba a Estudiantes, el aporte económico del empresario brilló por su ausencia.

Estos cuatro nombres (el de Villagra, el de Medina, el de Gómez y el de Piovi) son los que constan en la investigación que está llevando adelante Guillermo Marijuán. “Los diversos perjuicios patrimoniales ocasionados a los clubes y a los jugadores profesionales configura el delito precedente que debiera disparar una investigación por lavado de activos”, dice la denuncia contra Foster Gillett y Guillermo Tofoni.

“Bastante asqueado estoy”: Juan Sebastián Verón lamentó que se cancelara la charla de Esteban Trebucq

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió públicamente a la polémica generada por la cancelación de una charla que iba a dictar el periodista Esteban Trebucq en el club, la cual fue suspendida tras el repudio y las críticas de socios e hinchas.

Verón inició sus declaraciones con un pedido de disculpas a Trebucq y asumió la responsabilidad por la decisión. “Quiero pedir disculpas a una persona que nosotros convocamos en el club para dar una charla y que por distintos motivos no lo no lo pudimos hacer. Lamentablemente muchas veces las redes magnifican cosas que no pasan en realidad y ahí yo cometí un error que es el haber confirmado que se baje la charla de Esteban Trebucq”, señaló.

El eje central del descargo de Verón fue la defensa de la neutralidad política de la institución, criticando que la cancelación se haya dado por el sesgo político del invitado, quien iba a hablar de temas del club.

“Más allá de lo político, me parece una falta de respeto hacia un socio que no viene a hablar de política, sino que viene a hablar de Estudiantes”, sostuvo la “Brujita”.

El dirigente, luego, fijó una postura tajante sobre la identidad del club. “Para mí la política es Estudiantes de La Plata. No hay otra. No es peronista, no es radical, no es izquierda, no es derecha, a mí no me importa, no me interesa y mientras que yo sea presidente de Estudiantes de La Plata, la política es Estudiantes de La Plata”.

Verón insistió en que la convocatoria a cualquier persona se realiza únicamente para tratar asuntos del club, independientemente de sus afiliaciones partidarias.

El dirigente también hizo una clara diferenciación entre la militancia personal de los socios y la posición oficial de la institución. “La política del portón para acá es Estudiantes. La política en el country es Estudiantes de La Plata. Nosotros defendemos a Estudiantes y hacemos política por Estudiantes”, enfatizó.

Finalmente, Verón deslizó un comentario personal sobre su relación con la política partidaria, afirmando que sus vínculos con cualquier político son institucionales y no ideológicos: “Yo en la realidad no sé qué soy. No sé qué soy. Le digo la verdad. Y bastante asqueado estoy, entonces me refugio en algo que a mí sí me interesa y que me gusta, que es el club. Y hago política con Estudiantes, no hago política con nadie”.

Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico platense y es líder de la Zona A del Torneo Clausura

Estudiantes venció en la tarde de este último domingo 19/10 como local por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del Clásico de La Plata, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el Pincha los convirtieron Edwin Cetré, a los 46 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó el liderato de la Zona A del campeonato local con 21 puntos. Ahora, deberán recibir a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Lobo no pudo despegarse del fondo de la tabla anual y quedó a 5 unidades de Aldosivi, equipo que de momento estaría descendiendo a la Primera Nacional. En tanto, los comandados por el DT interino Fernando Zaniratto visitarán a River.

