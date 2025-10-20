Rumbo al 26/10, el gran perdedor es Juan Román Riquelme

Consumada la derrota, en una jornada en la que no le pudo dedicar el triunfo a Miguel Ángel Russo y ojo con eso porque, lógicamente, el plantel está abatido mentalmente para lo que resta del año, el Xeneize, con Claudio Úbeda a la cabeza, quedó fuera de zona de clasificación a Copa Libertadores 2026. El puntero de la Tabla Anual es Rosario Central (59), lo sigue River (52), luego Argentinos Juniors (51) y después aparece Boca (50), pero con un partido menos por el pendiente ante Barracas Central.

Incluso, Deportivo Riestra (48) puede superarlo en la Clasificación General si esta tarde/noche vence a Instituto de Córdoba en el Guillermo Laza. Además, Tigre (44) y el Guapo (43) se enfrentarán en simultáneo (19hs) y ambos pueden acercarse al Xeneize.

Y eso no es todo: Boca puede quedarse afuera de los play-offs esta fecha en la Zona A. Para que ello ocurra, alcanza con que Unión de Santa Fe empate con Defensa y Justicia ya que del duelo entre el Matador de Victoria y los de Rubén Darío Insúa, alguno, o los dos equipos, sumarán. Los dos pueden llevarse un punto o puede ocurrir que alguno se lleve las tres unidades.

Juan Román Riquelme, el gran perdedor político rumbo al 26/10

Está claro que los futbolistas son los que juegan, los que deciden dentro de la cancha y los que definen la felicidad de millones de hinchas xeneizes en todo el mundo dependiendo si la pelota entra o si pega en el palo y se va.

Aun así, es evidente que si hace años la pelota rebota en el caño y sale disparada hacia otro lado, la responsabilidad trasciende a los jugadores. No siempre es culpa de ellos, ni de los entrenadores, ni tampoco de Juan Román Riquelme. Sin embargo, esta crisis interminable que atraviesa Boca es, en gran parte, obra de JRR.

Las razones son simples y ya fueron expuestas hasta el hartazo: la pegó con muy pocos jugadores y se llevó puesto a ocho entrenadores. Después se pueden mencionar miles de cuestiones, pero la realidad es que este plantel no está a la altura de las exigencias, y quienes lo conducen, menos.

El modelo de gestión de Riquelme fracasó abruptamente. Los domingos en la cancha -como reza la introducción de una canción xeneize- queda pintado de cuerpo entero lo que es la institución, en donde reina la improvisación, la falta de autocrítica y los desmanejos. Es una causa-consecuencia todo lo que sucede.

A continuación, algunos números que exponen al gran perdedor político que hoy tiene Boca Juniors: Juan Román Riquelme. Ante Belgrano de Córdoba, alcanzó los 300 partidos como dirigente del CABJ.

140 victorias

91 empates

69 derrotas

403 goles a favor

245 goles recibidos

Aún hay más datos...

1-2 vs river

1-1 vs Tigre

0-0 (4-2) vs Lanús

0-1 vs Independiente

2-2 vs Benfica

1-2 vs Bayern Munich

1-1 vs Auckland City

0-0 vs Argentinos Jrs.

1-1 vs Unión

1-2 vs Atl. Tucumán

0-1 vs Huracán

1-1 vs… pic.twitter.com/efWgoDyVoR — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 19, 2025

El Xeneize no puede darse el lujo de no disputar la próxima Copa Libertadores, la de 2026. Serían tres años seguidos, ya que no participó en la edición 2024 (jugó Sudamericana) y tampoco en la de 2025 (no estuvo en ninguna contienda internacional).

