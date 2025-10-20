58, número de la vida o la muerte de Boca Juniors 2026 (y de Juan Román Riquelme)

Live Blog Post

Mundial de Clubes: el poder de los equipos europeos y ¿otro formato?

Los clubes de Europa no debaten el calor que hizo en Estados Unidos, sino que lo que pretenden es que equipos importantes no se queden fuera del próximo Mundial de Clubes, entendiendo el dinero que proporciona.

El fallido de la Superliga en 2021, fue una batalla para ganar una guerra, dice The Athletic.

Los clubes de Europa lograron:

Más partidos en competiciones europeas.

Mayor control comercial junto a la UEFA, mediante una empresa conjunta (UC3).

Más ingresos, gracias a nuevos acuerdos televisivos negociados por ellos mismos.

Además, el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA refuerza ese poder: reparte grandes sumas de dinero, beneficiando sobre todo a los equipos europeos.

Recorte de The Athletic sobre esto:

"Cuando los cientos de delegados llegaron a la 32ª asamblea general de la Asociación de Clubes Europeos en Roma este mes, en realidad se encontraron en la primera asamblea general de Clubes de Fútbol Europeos, que es un buen nombre para un grupo de presión que representa a los clubes de fútbol europeos.

Fueron invitados más de 800 dirigentes de clubes y la mayoría aceptó, al igual que los presidentes de Concacaf, FIFA y UEFA (Victor Montagliani, Gianni Infantino y Aleksander Ceferin), además de representantes de las principales ligas nacionales y sindicatos de jugadores.

El presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaifi, dijo que quería poner la palabra "fútbol" en el medio del nombre de la organización, tal como ha puesto a la EFC en el medio de la política futbolística mundial.

Todavía hay que desplazarse hasta la cuarta página de una búsqueda en Google —pasando por el Everton Football Club, la Federación Europea de Corrosión y el Campeonato de Lucha Extrema— para encontrar el EFC al que nos referimos. Pero eso supone una mejora de dos páginas en menos de una semana, lo que sugiere que los algoritmos también han detectado el cambio en las estructuras de poder del fútbol.

Porque no nos engañemos, la primera reunión de la EFC también fue una manifestación de algo que se ha estado gestando desde que una docena de los clubes más grandes de Europa abandonaron la ECA en abril de 2021 para formar un rival separado de la Liga de Campeones de la UEFA, una Superliga europea : perdieron esa batalla, pero ganaron la guerra.

Querían más partidos en Europa y los consiguieron en forma de competiciones de clubes de la UEFA ampliadas.

Querían tener más voz y voto en la comercialización de esas competiciones y lo consiguieron con la creación de UC3, la empresa conjunta de la EFC con la UEFA.

Querían más dinero y lo van a conseguir con el próximo ciclo de acuerdos con los medios, que están siendo negociados por la agencia que ellos mismos consiguieron (Relevent Sports, la compañía fundada por el dueño de los Miami Dolphins, Stephen Ross, que desde hace tiempo ha buscado organizar partidos de ligas nacionales en suelo estadounidense ) y no la agencia que la UEFA había estado utilizando durante más de 30 años.

Bienvenidos al fútbol de 2025, donde los grandes clubes mandan.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, finalmente encontró una forma de unir su apoyo a las propiedades más atractivas del fútbol (los clubes) con su renovada Copa Mundial de Clubes .

Los 820 clubes del EFC se percataron de los 28 millones de libras (38 millones de dólares) que recibieron los 12 participantes europeos solo por participar en el torneo de 32 equipos celebrado en Estados Unidos el verano pasado. El Chelsea, a la postre campeón, ganó 85 millones de libras por su trabajo de verano, casi seis veces más de lo que recibió por ganar la Conference League y la mitad de lo que ganó por 10 meses de duro trabajo en la Premier League.

Así que lo que se hablaba en Roma no era sobre la asistencia irregular al torneo, las altas temperaturas, los jugadores cansados o Donald Trump; era sobre cómo la FIFA podría incluir a más grandes figuras del EFC en 2029 y más allá.

En lugar de debatir si ya estábamos jugando demasiado fútbol, esta multitud se preguntó si un "torneo play-in" podría ser suficiente para los pesos pesados africanos y asiáticos del Mundial de Clubes, liberando espacio para asegurarse de que equipos como Barcelona, Liverpool y Napoli no queden fuera la próxima vez."

El posible sucesor de Gianni Infantino

Esto dijo el posible sucesor de Infantino, dando a entender que los clubes europeos tienen cierta ventaja por sobre el resto

"(...) los cientos de clubes de toda Europa que no tienen lucrativos ingresos secundarios en la Champions League, la Europa League y la Conference League ahora se reparten 308 millones de euros. Mejor que nada, ¿verdad? Pero si comparamos los pagos solidarios con lo que gana el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League la temporada pasada (…) el impacto en el equilibrio competitivo es evidente. El PSG ingresó 140 millones de euros por su victoria en mayo pasado y luego llegó a la final del Mundial de Clubes. (…)

El efecto es especialmente notable en los mercados más pequeños, donde incluso los cheques de la Conference League superan con creces lo disponible a nivel nacional. (…)

Hay una razón por la que las ligas nacionales se han aliado con los sindicatos de jugadores para emprender acciones legales contra la FIFA por no haber consultado sobre la fecha del Mundial de Clubes.

Durante más de un siglo, las ligas nacionales, que se juegan los fines de semana, han sido el mecanismo de transmisión dominante, ya fuera presencialmente antes de la televisión o ahora para una audiencia global desde casa. ¿Sigue siendo así? (…)

Una de las mayores sorpresas en Roma fue aquello de lo que nadie hablaba: el posible regreso de la Superliga Europea (ESL).

(…) lo que sí dio que hablar fue la victoria que A22 -A22 Sports Management, la sociedad que asesora a Real Madrid y Barcelona en el diseño de la Superlig- está a punto de conseguir en un juzgado mercantil de Madrid contra la UEFA por las medidas drásticas que esta última adoptó en 2021 para anular la ESL (...).

(…) el consenso en Roma era que la A22 podría obtener una buena recompensa, pero los clubes usarían la victoria como palanca para obtener más control sobre las competiciones de la UEFA.

(...) Comenzó como el G-14: 14 equipos de élite de 7 países que amenazaron a la UEFA con separarse en 1998 si no ampliaba la Liga de Campeones de 16 a 32 equipos. Se convirtió en la ECA en 2008 tras un acuerdo de paz con la FIFA y la UEFA sobre los pagos a los jugadores lesionados en torneos internacionales.

Ya contaba con 103 socios, bajo la premisa de que era un club para clubes que participaban en competiciones de la UEFA. Esta plantilla no cambió mucho hasta 2021, cuando Ceferin, el máximo responsable de la UEFA, se enfrentó a la amenaza existencial de perder la Champions League.

Por suerte para él, la ESL fue una idea pésima, mal ejecutada. (...) ¿Su castigo? Una Champions League ampliada y la UC3.

En retrospectiva, el verdadero ganador de la debacle de la ESL fue Al-Khelaifi. Como líder de uno de los pocos clubes aristocráticos que no se habían sumado a la rebelión, Ceferin lo apoyó, al igual que la ECA, que acababa de ver cómo su exjefe, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, intentaba liquidarla.

Según la leyenda, había que convencer al ex tenista catarí para que asumiera la tarea de reconstruir la ECA y defender la Champions League. Pero era él o alguien del Bayern de Múnich, que ya había dirigido la ECA una década antes de Agnelli. Era el turno de otro. (…)

Ahora, podría ser el próximo presidente de la FIFA. Al parecer, les dice a todos que no quiere el puesto —y Arabia Saudita podría no querer a un catarí en el cargo durante su Mundial de 2034— , pero ahora sin duda parece el candidato ideal. (…)".