Racing se tiene que cuidar de Bruno Henrique: Su gesto le hizo perder US$ 25.000

En lugar de retirarse hacia el vestuario para evitar incidentes, algunos jugadores del conjunto carioca eligieron mantener el festejo a metros de la hinchada rival, lo que terminó por encender aún más los ánimos. En este contexto, el nombre de Bruno Henrique se convirtió en tendencia en redes sociales y en los principales portales deportivos.

RACINGSETIENEQUECUIDARDEBRUNOHENRIQUESUGESTOLEHIZOPERDER25000FOTO3 Racing se prepara para enfrentar a Flamengo por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores pero deberá cuidarse de Bruno Henrique.

No solo se cuestionó su accionar por considerarse antideportivo, sino que además se puso en debate la posible sanción que podría haber recibido. El reglamento disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol contempla sanciones por gestos obscenos o provocaciones hacia el público, lo que abría la puerta a que el Tribunal de Disciplina interviniera antes de la semifinal ante Racing.

Por penales, Estudiantes de La Plata cayó ante Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en definición por penales por 4-2 ante Flamengo, luego de imponerse por 1-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El arquero del conjunto brasileño, Agustín Rossi, fue fundamental en los remates desde los doce pasos, ya que tapó los disparos de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar. Para el elenco argentino convirtieron José Sosa y Edwin Cetré.

En tanto, para los dirigidos por Filipe Luis anotaron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira.

En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.

Alarma en Racing: Rojas se lesionó y es duda para el partido ante Flamengo

El lateral izquierdo de Racing, Gabriel Rojas, debió retirarse del campo de juego del estadio Florencio Sola por una molestia en la victoria ante Banfield por 3-1, válida por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y es duda para el duelo de ida ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Según trascendió, el futbolista de la Academia se sometió a estudios médicos y se confirmó que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, por lo que su presencia en el cruce ante el conjunto brasileño del miércoles 22 de octubre no está asegurada.

La intención del marcador de punta de 28 años es decir presente en ambos encuentros frente al Mengao, por lo que se entrenará doble turno, y desde el cuerpo técnico del conjunto de Avellaneda, encabezado por el entrenador Gustavo Costas, esperarán hasta último momento para saber si cuentan con el jugador.

A los 30’ del primer tiempo, Rojas sintió una molestia en la pierna derecha y fue reemplazado por el mediocampista Ignacio Rodríguez. Mientras se retiraba del terreno de juego se lo vio con lágrimas en los ojos.

Por lo pronto, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Aldosivi, el próximo viernes desde las 19:00 por la decimotercera jornada del campeonato local, con el objetivo de sumar de a tres para meterse en puestos de Playoffs de la Zona A.

De confirmarse la ausencia del defensor frente a Flamengo, la Academia tendrá una sensible baja en dicho sector del campo y el director técnico de 62 años deberá analizar con detenimiento quién será el sustituto ideal.

Racing le ganó 3-1 a Banfield y se acomoda en la Zona A del Torneo Clausura

Racing goleó 3-1 a Banfield en condición de visitante, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y se acomodó en la Zona A ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, que es Defensa y Justicia.

Los goles de la “Academia” llegaron a través del mediocampista Bruno Zuculini, quien se despachó con un doblete, mientras que el delantero uruguayo Adrián Balboa convirtió el restante. Por el lado del “Taladro”, el atacante Bruno Sepúlveda descontó sobre el final.

Este triunfo le permitió a Racing llegar a los 15 puntos y, pese a que todavía no se encuentra en zona de clasificación a los playoffs, todo está muy parejo y se colocó a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia. Banfield, por su parte, está duodécimo con 14 puntos.

Más notas de Golazo24

Claves del rompecabezas 2026 que arma Lionel Scaloni

Mundial Sub 20: Argentina llega golpeada con 3 bajas sensibles vs. Colombia

Selección Argentina 6 - Puerto Rico 0: caras nuevas en un entrenamiento a puertas abiertas

El caos de San Lorenzo y la corrida de Moretti llegó a El Chiringuito: "Escándalo"

Oscar Ruggeri expone a River con Demichelis: "Si no es porque es Gallardo es para que se vaya"

Todo Boca pendiente de lo que dijo Tato Aguilera sobre Edinson Cavani