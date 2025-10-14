Oscar Ruggeri expone a River con Demichelis: "Si no es porque es Gallardo es para que se vaya"

Lo cierto es que el equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su momento más delicado del semestre, con cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura y cinco derrotas en sus últimas siete presentaciones oficiales. Esta situación sorprende mucho y genera una fuerte preocupación puertas adentro.

OSCARRUGGERIEXPONEARIVERCONDEMICHELISSINOESPORQUEESGALLARDOESPARAQUESEVAYAFOTO3 Oscar Ruggeri disparó tras la caída de River ante Sarmiento de Junín 0-1 en que con Martín Demichelis: “Si no es porque es Gallardo es para que se vaya”.

El gesto de Lucas Martínez Quarta a los hinchas de River

La impaciencia del público se hizo sentir desde los cuatro costados del estadio, con cánticos y reproches hacia los jugadores. En medio del clima tenso, Martínez Quarta protagonizó un gesto que llamó la atención: antes de retirarse del campo de juego, levantó las manos y juntó las palmas en señal de disculpas hacia la tribuna, reconociendo el mal presente del equipo.

El defensor, que curiosamente fue el futbolista de River que más remates al arco intentó ante el conjunto de Junín, fue uno de los pocos en mostrar una reacción ante la frustración colectiva. De fondo, los hinchas reclamaban mayor compromiso y resultados, conscientes de que esta mala racha no solo compromete la clasificación a la próxima fase del torneo, sino también el acceso a la Copa Libertadores 2026.

Los hinchas de River explotaron contra los jugadores tras la caída ante Sarmiento de Junín 0-1

Una vez consumada la caída del “Millonario” ante el “Verdolaga”, los hinchas riverplatenses cantaron el unísono en el transcurso de la segunda mitad, momento cumbre del partido en donde los dirigidos por Facundo Sava se aferraban con fuerza a su ventaja: “Movete River movete, movete dejá de joder, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

Ya sobre el cierre, la explosión fue total del público rojiblanco. “Jugadores, la c… de tu madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie” fue el sonido que retumbó desde todos los rincones del Antonio Vespucio Liberti en la noche de este último domingo 12/10.

El marcador no se pudo torcer, y River consumó su sexta caída en las últimas siete presentaciones, siendo el triunfo ante Racing por Copa Argentina su único triunfo en ese periodo. El pitazo final de Sebastián Zunino dio lugar a la continuidad de los insultos, y a una ensordecedora silbatina que inundó el aire.

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del partido por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

A los 30’, “El Verdolaga" abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las imprecisiones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha.

Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se queda con el quinto lugar del Grupo B.

