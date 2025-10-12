El Monumental tronó: "Jugadores, la c...* de su madre" a un River perdido

River vs. Sarmiento Sarmiento hizo un partido inteligente @CASarmientoOf

A eso se suma, claro, la dolorosa eliminación por Copa Libertadores. Y si el contexto que lo engloba es un mercado de pases en el que se gastó alrededor de 70 millones de dólares para traer todos los futbolistas que el entrenador solicitó, entonces el panorama es realmente apremiante.

VIDEO: Así explotó el Monumental contra el equipo de River en la derrota vs. Sarmiento

El hincha de River le hizo sentir todo eso esta noche en el partido vs. Sarmiento. Como nunca había sucedido hasta ahora, las tribunas del Monumental cantaron una canción que en el folklore del fútbol argentino toca fibras sensibles y preocupantes. Una canción de reproche, que no se escucha en cualquier momento; ni siquiera en situaciones malas. Se escucha en situaciones que ya no tienen retorno.

"Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", se escuchó en Núñez, cuando merodeaban los últimos minutos del partido y todo seguía 1 a 0 en favor del Verde.

En la conferencia de prensa post partido, el DT riverplatense se mostró comprensivo con el enojo que explotó en el Monumental. "Entiendo al hincha. Al hincha no hay forma de hacerle ningún reproche. Nos ha acompañado en este tiempo donde no se han conseguido resultados y ha seguido apoyando, alentando, llena la cancha todos los partidos. Alienta y exige, y está muy bien que eso suceda porque es parte de la exigencia de este club", dijo.

Aun así, pidió seguir apoyando. "Hoy estamos en las malas y hay que bancar. ¿Hasta cuándo? Y... hay que bancar".

