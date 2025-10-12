River cayó inesperadamente ante Sarmiento por 1 a 0, en la jornada de domingo de la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a dejar una pálida imagen y se fue abucheado por un Monumental que vio agotada su paciencia.
VIDEO
El Monumental tronó: "Jugadores, la c...* de su madre" a un River perdido
River perdió 1 a 0 ante Sarmiento en el Monumental y el hincha perdió la paciencia. Así fue el pico de tensión entre las tribunas y el equipo de Gallardo.
La lluvia terminó por empañar de manera literal lo que fue una noche, en términos futbolísticos, tormentosa. El Millonario volvió a quedar en deuda con el juego, y se volvió a chocar con los mismos problemas que acarrea hace ya más de un año, que es el tiempo que hace que Gallardo está en el banco de suplentes.
El Muñeco, entrenador más laureado de la historia del club, no ha podido imprimirle ese gen que sí había conseguido en su primer ciclo. Así, lo que comenzó siendo como un regreso tan esperado terminó por disiparse hasta lo que es hoy: una realidad en la que River no tiene claro no solo a qué juega, sino cuáles son sus debilidades y fortalezas.
Con la derrota de este domingo, River sumó su cuarta derrota al hilo por el torneo local, algo que no ocurría desde 2010. Además, de los últimos 7 partidos ha perdido 6. El único triunfo es ante Racing, por Copa Argentina.
Por el momento marcha quinto en la Zona B del Torneo Clausura, y aunque está en fase de clasificación a la Copa Libertadores, la derrota ante Sarmiento lo comprometió en relación a los equipos que lo siguen desde abajo.
A eso se suma, claro, la dolorosa eliminación por Copa Libertadores. Y si el contexto que lo engloba es un mercado de pases en el que se gastó alrededor de 70 millones de dólares para traer todos los futbolistas que el entrenador solicitó, entonces el panorama es realmente apremiante.
VIDEO: Así explotó el Monumental contra el equipo de River en la derrota vs. Sarmiento
El hincha de River le hizo sentir todo eso esta noche en el partido vs. Sarmiento. Como nunca había sucedido hasta ahora, las tribunas del Monumental cantaron una canción que en el folklore del fútbol argentino toca fibras sensibles y preocupantes. Una canción de reproche, que no se escucha en cualquier momento; ni siquiera en situaciones malas. Se escucha en situaciones que ya no tienen retorno.
"Jugadores, la c...* de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", se escuchó en Núñez, cuando merodeaban los últimos minutos del partido y todo seguía 1 a 0 en favor del Verde.
En la conferencia de prensa post partido, el DT riverplatense se mostró comprensivo con el enojo que explotó en el Monumental. "Entiendo al hincha. Al hincha no hay forma de hacerle ningún reproche. Nos ha acompañado en este tiempo donde no se han conseguido resultados y ha seguido apoyando, alentando, llena la cancha todos los partidos. Alienta y exige, y está muy bien que eso suceda porque es parte de la exigencia de este club", dijo.
Aun así, pidió seguir apoyando. "Hoy estamos en las malas y hay que bancar. ¿Hasta cuándo? Y... hay que bancar".