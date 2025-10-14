Rehenes israelíes y presos palestinos —no terroristas— hablan de torturas

Los terroristas jugaban todo el tiempo con las expectativas de los rehenes, prometiéndoles la liberación en varias ocasiones. A Guy Gilboa-Dalal, por ejemplo, lo hicieron prepararse para una supuesta liberación, solo para ver cómo sufría.

En 2024, una de las primeras liberadas por Hamás, Amit Soussana, una abogada israelí , explicó que uno de sus captores la obligó a realizar un acto sexual con él bajo amenaza de arma de fuego y se reportaron agresiones sexuales en el atentado al festival Supernova.

image Amit Soussana

En cuanto a los presos palestinos liberados por Israel, también sufrieron torturas y han puesto el rostro al horror de las cárceles israelíes. De hecho, las detenciones arbitrarias de palestinos que se defendían de las redadas de las FDI en Cisjordania, y quienes no eran terroristas, así como la denuncia de que las FDI utilizaron a palestinos como carne de cañón para investigar túneles gazatíes con posibles trampas explosivas, fue denunciado por el diario israelí Haaretz.

La gran mayoría fueron detenidos por activismo o por plantárseles a las FDI en Cisjordania o en Gaza, sin cargos ni juicio, y de forma arbitraria. En prisión, aseguran, sufrieron torturas, hambre, aislamiento y humillaciones constantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/brunosgarzini/status/1978118597269488079&partner=&hide_thread=false Los guardias israelíes obligaron a los presos palestinos a comer arrodillados como perros, según uno de ellos.



Las torturas en las cárceles israelíes incluyen violencia, agresiones sexuales, privación de sueño y comida según 50 prisioneros palestinos entrevistados por B'Tselem,… pic.twitter.com/auitrqw6Fq — Bruno Sgarzini (@brunosgarzini) October 14, 2025

Alaa alBayari, un preso palestino liberado este martes en Ciudad Gaza, dijo a Al Jazeera: "Nos mantuvieron desnudos, nos tiraron agua encima y luego usaron electricidad" para torturarnos.

“Nos arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo... Sufrimos asaltos constantes, hambre y humillaciones diarias. La comida es incomible, así que nos vemos obligados a ayunar todo el día y reservarla para una sola comida en la noche. También nos niegan atención médica, incluso para la sarna, que muchos presos han contraído y que ha empeorado por la falta de higiene y ausencia de medidas preventivas y curativas", dijo otro preso palestino.

“Me desnudaron y me obligaron a beber alcohol... En el cinturón de Gaza, me golpearon con un objeto punzante... la herida requirió grapas quirúrgicas que permanecieron en mi cabeza durante 119 días... causando una infección en el cuero cabelludo", reveló un preso palestino, quien no tenía cargos por terrorismo, ante la Comisión de Asuntos de Detenidos Palestinos

Estos hombres describen abusos físicos severos, hambruna, falta de atención médica y trauma psicológico durante y después de su detención (Le Monde) Estos hombres describen abusos físicos severos, hambruna, falta de atención médica y trauma psicológico durante y después de su detención (Le Monde)

Ibrahim Al Ghouti, de Rafah, un palestino liberado, contó a Middle East Monitor: “Las condiciones en detención eran más allá de lo inhumano — desnudos, con los ojos vendados y perdidos. Me costaba respirar y no me ofrecieron ayuda”.

