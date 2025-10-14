Todo sobre Wegovy, el famoso medicamento para adelgazar que ya está en Argentina

"Wegovy ® funciona de manera similar al GLP-1 al reducir el apetito, por lo que come menos calorías y pierde peso", explican en la página web del producto.

¿Cuánto cuesta Wegovy en Argentina?

El precio de Wegovy en Argentina puede variar dependiendo de varios factores, como la dosis.

Para tener una idea, Clarín detalla: "Wegovy tiene distintas presentaciones: de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg y 2,4 mg, que es la dosis de mantenimiento. El precio varía: la de 1 mg cuesta lo mismo que Ozempic, pero la de mayor dosis llega a $ 696,919,63 la caja de cuatro jeringas".

Es importante destacar que la condición de expendio de este medicamento es solo venta bajo receta.

Gustavo Allievi, director de acceso al mercado y asuntos públicos de Novo Nordisk Argentina, dijo a Clarín: “Wegovy ya está hoy en las farmacias y estamos reuniéndonos con las prepagas y obras sociales para ver el porcentaje de cobertura. No tiene sistema de bonos (como una caja gratis) como pasaba con Ozempic, pero sí un sistema de ayuda a nuestros pacientes, disponible en la web”.

¿Quién puede usar Wegovy?

Wegovy está indicado para adultos con obesidad o sobrepeso y problemas médicos relacionados con el peso.

De acuerdo con la ANMAT, los rótulos autorizados del producto detallan que Wegovy podría ser usado por adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de ≥30 kg/m2 (obesidad), o ≥27 kg/m2 a <30 kg/m2 (sobrepeso) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

Por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular.

¿Cuáles son los efectos adversos de Wegovy?

Wegovy puede causar posibles efectos adversos.

Estos son los más comunes: náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor de estómago (abdomen), dolor de cabeza, cansancio (fatiga), malestar estomacal, mareos, sensación de hinchazón, eructos, bajo nivel de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, gases, gripe estomacal, acidez de estómago y secreción nasal o dolor de garganta.

Advertencia de expertos

Ante la llegada de Wegovy a la Argentina, es importante destacar que expertos han advertido por la banalización de este tipo de medicamentos, así como los efectos adversos que puede provocar la automedicación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha recibido informes de eventos adversos relacionados con dosis incorrectas, la automedicación y el uso de medicamentos GLP-1 no aprobados para bajar de peso.

"La FDA recibió múltiples informes de eventos adversos, algunos de los cuales requirieron hospitalización, que podrían estar relacionados con errores de dosificación asociados con productos de semaglutida inyectable. Estos errores de dosificación se debieron a que los pacientes midieron y se autoadministraron dosis incorrectas del medicamento y, en algunos casos, a que los profesionales de la salud calcularon mal las dosis", indicaron.

La recomendación es clara: el medicamento se debe usar bajo supervisión médica.

