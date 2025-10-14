Axel Kicillof le pegó a Javier Milei por frenar obras para la primera infancia

Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada