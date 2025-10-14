urgente24
Axel Kicillof le pegó a Javier Milei por frenar obras para la primera infancia

Desde Benito Juárez, Axel Kicillof, cuestionó la paralización de centros de primera infancia. Comparó su gestión con la nacional.

14 de octubre de 2025 - 19:55
 Axel Kicillof cuestionó la paralización de obras de Javier Milei 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió el martes la localidad de Benito Juárez donde cuestionó a Javier Milei por la paralización de obras de infraestructura, al advertir que el mandatario “no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”.

El gobernador, mate en mano, recorri&oacute; zonas de Benito Ju&aacute;rez

El gobernador, mate en mano, recorrió zonas de Benito Juárez

“En territorio bonaerense, (PBA) Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof al recorrer la construcción de un nuevo jardín maternal de la ciudad

Luego contrastó la gestión nacional con la provincial, al señalar

Frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses Frente a ello, nosotros no ponemos excusas: invertimos lo que sea necesario para dar respuestas a las necesidades de los pibes y pibas bonaerenses

Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de la provincia de Buenos Aires con la educación pública y con todas las instituciones de la sociedad civil que hace un gran esfuerzo para llevar bienestar a las personas con discapacidad y sus familias

