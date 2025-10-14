El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió el martes la localidad de Benito Juárez donde cuestionó a Javier Milei por la paralización de obras de infraestructura, al advertir que el mandatario “no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”.
Axel Kicillof le pegó a Javier Milei por frenar obras para la primera infancia
Desde Benito Juárez, Axel Kicillof, cuestionó la paralización de centros de primera infancia. Comparó su gestión con la nacional.
“En territorio bonaerense, (PBA) Milei paralizó las obras de 86 centros de primera infancia, demostrando una vez más que no está dispuesto a asumir sus responsabilidades”, sostuvo Kicillof al recorrer la construcción de un nuevo jardín maternal de la ciudad
Luego contrastó la gestión nacional con la provincial, al señalar
En ese orden agregó
