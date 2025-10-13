Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

Live Blog Post

Contra Japón, Brasil vuelve a probar su cuarteto Vini Jr., Rodrygo, Matheus Cunha y Estevao

Tras golear 5-0 a Corea del Sur, la selección de Brasil juega este martes (14/10) contra Japón, penúltima Fecha FIFA de 2025.

El 2do. rival asiático del equipo de Carlo Ancelotti es otro equipo tradicional que compite en Mundiales.

A pesar de la gran actuación en la goleada contra Corea del Sur, el seleccionador decidió cambiar la alineación.

El entrenador había anticipado un cambio, cuando Ancelotti anunció la convocatoria: Hugo Souza. El guardameta del Corinthians ocupará el puesto de Bento, para que el cuerpo técnico lo observe en juego.

La probable alineación de Brasil para enfrentar a Japón es: Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) y Vini Jr.

Entonces, se repite el nuevo cuarteto brasilero Rodrygo, Estêvão, Matheus Cunha y Vini Jr.

El cuarteto está valorado en 350 millones de euros. El valor de la plantilla completa de Japón es de 203,5 millones de euros.

¿Quién juega hoy día con 4 atacantes?

La selección de Brasil en 1970 jugaba con 4 atacantes: Pelé y Tostão en el centro, Rivellino a la izquierda y Jairzinho a la derecha.

Entre los Mundiales de 2018 y 2022, el entrenador Tite decidió utilizar a Neymar Jr. como mediocampista ofensivo, con 2 extremos y 11 delantero centro.

En la penúltima jornada de las eliminatorias, en la victoria por 3-0 sobre Venezuela, Lionel Scaloni alineó un cuarteto de ataque con Mastantuono, Almada, Messi y Álvarez, pero la formación no convenció.

Francia, finalista de los 2 últimos Mundiales, juega con cuarteto ofensivo: Didier Deschamps acaba de alinear en el 3-0 sobre Azerbaiyán, a Michael Olise, Kingsley Coman, Kylian Mbappé y Hugo Eketike.

En la victoria de septiembre por 2-1 sobre Islandia, el cuarteto dispuso a Bradley Barcola, Marcus Thuram, Mbappé y Olise.

En cambio España, vigente campeona de Europa, lleva años consolidada con 4-3-3.

En el centro del campo, contar con 3 con gran capacidad de pase y creación de juego es innegociable.