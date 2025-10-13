urgente24
Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate

River de Marcelo Gallardo está en crisis. Muchos miran de reojo a Chiqui Tapia y Boca volvió a entrenar luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

13 de octubre de 2025 - 08:29

EN VIVO

Por otro lado, ha sido un fin de semana en donde los jugadores de la Selección Argentina estuvieron en el foco de la polémica, al igual que el presidente de AFA, Chiqui Tapia.

El Millonario no es el único grande en crisis igualmente. San Lorenzo e Independiente también tienen lo suyo. Racing, por su lado, volvió a ganar por el Torneo Clausura y Boca volvió a los entrenamientos luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La sub 20, la Scaloneta y el primer ascenso también formaron parte de un fin de semana cargado.

Contra Japón, Brasil vuelve a probar su cuarteto Vini Jr., Rodrygo, Matheus Cunha y Estevao

Tras golear 5-0 a Corea del Sur, la selección de Brasil juega este martes (14/10) contra Japón, penúltima Fecha FIFA de 2025.

El 2do. rival asiático del equipo de Carlo Ancelotti es otro equipo tradicional que compite en Mundiales.

A pesar de la gran actuación en la goleada contra Corea del Sur, el seleccionador decidió cambiar la alineación.

El entrenador había anticipado un cambio, cuando Ancelotti anunció la convocatoria: Hugo Souza. El guardameta del Corinthians ocupará el puesto de Bento, para que el cuerpo técnico lo observe en juego.

La probable alineación de Brasil para enfrentar a Japón es: Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) y Vini Jr.

Entonces, se repite el nuevo cuarteto brasilero Rodrygo, Estêvão, Matheus Cunha y Vini Jr.

El cuarteto está valorado en 350 millones de euros. El valor de la plantilla completa de Japón es de 203,5 millones de euros.

¿Quién juega hoy día con 4 atacantes?

La selección de Brasil en 1970 jugaba con 4 atacantes: Pelé y Tostão en el centro, Rivellino a la izquierda y Jairzinho a la derecha.

Entre los Mundiales de 2018 y 2022, el entrenador Tite decidió utilizar a Neymar Jr. como mediocampista ofensivo, con 2 extremos y 11 delantero centro.

En la penúltima jornada de las eliminatorias, en la victoria por 3-0 sobre Venezuela, Lionel Scaloni alineó un cuarteto de ataque con Mastantuono, Almada, Messi y Álvarez, pero la formación no convenció.

Francia, finalista de los 2 últimos Mundiales, juega con cuarteto ofensivo: Didier Deschamps acaba de alinear en el 3-0 sobre Azerbaiyán, a Michael Olise, Kingsley Coman, Kylian Mbappé y Hugo Eketike.

En la victoria de septiembre por 2-1 sobre Islandia, el cuarteto dispuso a Bradley Barcola, Marcus Thuram, Mbappé y Olise.

En cambio España, vigente campeona de Europa, lleva años consolidada con 4-3-3.

En el centro del campo, contar con 3 con gran capacidad de pase y creación de juego es innegociable.

Inter Miami CF y la MLS

A falta de una jornada para que finalice la temporada regular de MLS, Inter Miami CF está en la segunda posición de la conferencia este, ya sin posibilidades de quedarse con el primer lugar.

Philadelphia Union es el equipo que ganó la zona y muy probablemente se quede con la Supporters Shield (que premia al equipo con mejor puntaje en temporada regular).

En la otra conferencia, Vancouver Whitecaps es el equipo puntero.

En la última jornada, los dirigidos por Javier Mascherano, se enfrentarán a Nashville SC y en caso de triunfar, se garantizarán la segunda posición por la abismal diferencia de gol que le sacan a FC Cincinnati.

image
Marcelo Gallardo no puede armar un equipo en River

El partido ante Sarmiento de Junín fue particular porque tuvo varias bajas por fecha FIFA, pero incluso contemplando esto, Marcelo Gallardo no puede armar una base titular para su River Plate.

Comenzó su segundo ciclo apostando por un 4-3-3 que en ningún momento le dio resultados claros.

Intentó con 5 volantes, con 4-4-2, pero nada.

Hay algunos nombres que parecieran haberse ganado un puesto: Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, por rendimiento, son los jugadores que no tienen casi discusión en el Millonario.

El tema es más profundo. Gallardo habla de "equipo en construcción" cuando pocas veces se ve un rendimiento acorde a las expectativas (un plantel muy costoso).

El Muñeco tiene contrato hasta fines de este año y será interesante ver qué sucede si no obtiene ningún título.

La familia de Miguel Ángel Russo y el agradecimiento a Boca y Riquelme

Ignacio Russo, uno de los hijos de Miguelo, agradeció al mundo del fútbol y en especial a Boca Juniors y Juan Román Riquelme.

"Gracias a todos los clubes de la Argentina y del mundo que nos hicieron llegar sus condolencias y a Guillermo Bortman, médico de Boca Juniors. Un agradecimiento especial para Román y a todo Boca Juniors por haberle cumplido su último deseo”, afirmó la familia Russo

¿Chiquito Romero a Argentinos Juniors?

El periodista Nicolás Ambrogi fue uno de los que comentó esta versión que tomó fuerza en las últimas horas.

"Por la rotura de ligamentos del Ruso Rodriguez hay chances que Romero vaya a Argentinos. Hay charlas.", aseguró.

El arquero de Boca Juniors, sin lugar en el Xeneize, tiene contrato hasta diciembre en el club de la Ribera.

Gimnasia de Mendoza: entre el festejo y el luto

Gimnasia de Mendoza obtuvo el primer ascenso a primera división desde la Primera Nacional el pasado sábado 11 de octubre tras vencer a Deportivo Madryn por penales.

La cuenta oficial del club, lamentó el falleciminento de dos de sus hinchas volviendo desde Buenos Aires: "Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento."

image
Amistosos de selecciones Conmebol que van al Mundial 2026

Así como la Selección Argentina venció a Venezuela, el resto de los conjuntos de Conmebol también tuvieron amistosos.

De los que van a Norteamérica 2026, estos fueron los resultados:

  • Ecuador 1 vs 1 Estados Unidos 1
  • Colombia 4 vs México 0
  • Uruguay 1 vs República Dominacana 0
  • Brasil 5 vs Corea del Sur 0
  • Paraguay 2 vs Japón 2
  • Bolivia 1 (que jugará repechaje) vs Jordania 0
Diario Marca y la Finalissima

Diario Marca aseguró una novedad sobre la Finalissima: hay serias chances de que se dispute el 28 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar.

Aún resta confirmación, pero si bien se sabía que iba a ser en el mes de marzo, aún no estaban confirmado cuál iba a ser la fecha exacta y la sede.

El medio español, dio novedades más concretas al respecto.

Eliminatorias UEFA de cara al Mundial 2026

Estos son los clasificados parcialmente al Mundial 2026:

  • Alemania
  • Suiza
  • Dinamarca
  • Francia
  • España
  • Portugal
  • Paises Bajos
  • Austria
  • Noruega
  • Macedonia del Norte
  • Inglaterra
  • Croacia
Se comienza a definir el Mundial sub 20

La Selección Argentina de Diego Placente, que viene de eliminar a México, se enfrentará a Colombia, que eliminó a España.

Del otro lado, Marruecos eliminó a Estados Unidos mientras que Francia hizo lo propio con Noruega.

Estos dos seleccionados se cruzarán del otro lado del cuadro en semifinales.

Independiente y su crisis futbolística

Independiente volvió a perder por el Torneo Clausura y está muy lejos de conseguir un objetivo de cara a fin de año.

La derrota fue ante Lanús y si bien tiene un partido pendiente, está a 9 puntos de la zona de playoffs en la zona B del Torneo Clausura.

En cuanto a la clasificación a la Copa Sudamericana, el club de Avellaneda está a 8 unidades de los últimos que están en dicho lugar.

River Plate y otra dura derrota

River volvió a perder: esta vez fue ante Sarmiento de Junín en el Monumental.

La gente se cansó de los jugadores y cantó la peor de las canciones que se le puede cantar a un grupo de futbolistas.

La caída frente al equipo que entrena Facundo Sava fue la 6ta. derrota sobre 7 partidos, 4 de ellas en el Torneo Clausura y 2 por Copa Libertadores. La única victoria fue ante Racing Club por 1-0 en cuartos de final de la Copa Argentina.

"Hay que asimilar el momento. Yo, desde mi lugar, responsabilizarme sobre la situación. Y seguir. No queda otra que seguir. Hasta no terminar de registrar por dónde están las falencias que hoy no nos representen como equipo, hay que seguir intentando. No hay excusas", explicó Gallardo.

image
La Selección Argentina: la de Lionel Scaloni y la de Diego Placente

La Selección Argentina sub 20 de Diego Placente venció a México y se metió en la semifinales del Mundial sub 20, instancia en donde se enfrentará a Colombia el próximo miércoles 15 de octubre desde las 20 horas de Argentina.

En cuanto al seleccionado mayor, fue victoria 1 a 0 ante Venezuela, aunque en las redes algunos miraron de reojo a Chiqui Tapia...

El presidente de la AFA, lejos de estar apoyando a los juveniles, estuvo presente en el partido que jugó Lionel Messi con Inter Miami y muchos criticaron esta decisión.

Además, ha sido un fin de semana con fallos arbitrales que nuevamente hicieron que muchas miradas apunten hacia Viamonte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Messias30_/status/1977164985328664694&partner=&hide_thread=false
Vélez vs Rosario Central y el Canalla en el centro de las suspicacias

Rosario Central venció a Vélez Sarsfield y se cortó solo en la parte de arriba de la tabla anual, lo que lo acerca a la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Hubo polémica por el penal otorgado al conjunto rosarino pero pareciera haber sido correcta la decisión arbitral: hubo torpeza de Elías Gómez.

Sobre el final, tuvieron que frenar a Guillermo Barros Schelotto que quiso ir a buscar a Ariel Holan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1977227760360997225&partner=&hide_thread=false
Necesaria victoria para Talleres de Carlos Tévez

Talleres de Córdoba venció a Gimnasia de La Plata en un partido muy importante.

Faltan tan solo 4 fechas para la finalización del año y el Matador, si no ganaba, se complicaba debido a que sus dos rivales (Aldosivi y San Martín de San Juan), lograron los tres puntos en esta fecha.

Con doce en juego, los de Tévez le sacan 4 a los de Mar del Plata.

image
Boca volvió a los entrenamientos

Con las banderas de la institución, de Argentina y de AFA a media asta, la delegación brindó un emotivo minuto de silencio en memoria a Miguel Ángel Russo.

Los futbolistas, el cuerpo técnico y el resto de los trabajadores se unieron en un abrazo alrededor del círculo central, visiblemente afectados por la pérdida del técnico, quien falleció a los 69 años.

Claudio Úbeda seguirá a cargo del plantel y con el dolor a cuestas, deberá empezar a pensar en el encuentro ante Belgrano del próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1977045709770658268&partner=&hide_thread=false
Racing: adentro de la Copa Sudamericana y afuera de los playoffs

Racing Club venció a Banfield el sábado 11 de octubre y se metió en zona de Copa Sudamericana.

Los de Gustavo Costas parecían lejos de lograr este objetivo y en un fútbol argentino muy parejo, logró un par de victorias para meterse en lugares de Copa.

De igual manera, el conjunto Albiceleste, aún está fuera de los playoffs en la zona A del Torneo Clausura.

Una victoria en la próxima jornada, seguramente lo meta allí.

Embed
Gol del hijo de Miguel Ángel Russo para Tigre

El fútbol suele tener estas cosas.

Horas después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio, marcó el gol de Tigre ante Newell´s Old Boys de Rosario.

El tanto fue al minuto 21, la diferencia de clásicos que le lleva Rosario Central (club identificado con Miguelo) a la Lepra rosarina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1976768802533593482&partner=&hide_thread=false
San Lorenzo comenzó una fecha dolorosa

Ha sido una fecha particular en la historia del fútbol argentino por lo que fue la partida de un entrenador tan importante como Miguel Ángel Russo.

En el estadio Pedro Bidegaín, San Lorenzo perdió ante San Martín de San Juan de Pipi Romagnoli, no sin antes respetar a su ex entrenador con un respetuoso minuto de aplausos.

También hubo insultos a Marcelo Moretti, Néstor Ortigoza y todos los dirigentes, que volvieron al club de Boedo luego de la fallida acefalía.

El Ciclón, salió parcialmente de la zona de ingreso a Copa Sudamericana y se empieza a comprometer la única parte que venía cumpliendo con creces: la deportiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Rodri_Vizcarra/status/1976739815115964485&partner=&hide_thread=false

