Cuando todo parecía encaminado hacia el empate 1 a 1 entre Vélez Sarfield y Rosario Central, en tiempo de descuento llegó la jugada decisiva: Emanuel Coronel fue derribado en el área y, tras revisión del VAR, el árbitro sancionó penal para la visita.
Intensa polémica: ¿Fue penal o no? Vélez Sarfield 1 - Rosario Central 2
Rosario Central venció a Vélez Sarfield en Liniers, con un penal agónico, rumbo a la Libertadores, octavos de final del Clausura y Supercopa Internacional.
Ignacio Malcorra se hizo cargo y definió con zurda al palo derecho a los 52 minutos para sellar el 2-1. En los instantes finales Vélez buscó con centros y pelotas paradas, pero se encontró con un Central ordenado y firme en defensa.
Con este triunfo agónico, Rosario Central volvió a sumar de a tres como visitante y recuperó terreno en la tabla; quedó en la tercera posición con 21 puntos, a tres del líder Deportivo Riestra en la Zona B.
Vélez, por su parte, no pudo sostener la reacción y pagó caro los errores en el cierre, por eso no logra alcanzar la primera posición de su zona; se mantiene en la segunda colocación con 22 puntos.
Antes del terminar el encuentro hubo tiempo para un planchazo de Aliendro sobre Sández y otra vez llamó el VAR para cambiar la tarjeta de amarilla a roja directa.
Repercusiones en X:
@FlavioAzzaro: Pueden putear a Tapia los de Vélez, pero fue penal. Al que tienen que putear es a Elias Gómez. Un pelotudo.
@VigaV25: Merlos no puede dirigir así , una vergüenza como los dejó hacer tiempo , perdonarles tarjetas , inclina totalmente la cancha.
@PatoCanalla1889: Penalazo y muy bien la roja. Se quedó corto porque metieron dos piñas de Vélez que eran para roja directa.
@Yamil_smithh: Que siga el show Central tiene que ganar que vergüenza el fútbol argentino.
@LucasJaviAyala: Copa Angel di maría jaaja.
@agustn_carrizo: Jajaja es un penalazo igual.
@BastanteLiberal: Penal como una casa.
@MajoralPablo: Fue un claro penal. Muchos odian a Central y pierden la objetividad.
@MatthiaCARP: Qué bueno nos sacamos al burro de Elías Gómez, está boludez las hace siempre.
@secopasecopa: No solo que es penal también es expulsión. Pero los que no saben nada de fútbol van a decir que no fue nada.
@SebitaPietra: Un burro Elías Gómez… no rompan las pelotas
@MatiasRCosta: Amigo, no te prendas al llanto de boca o River quiénes robaron Posta siempre. Mirá bien el partido, merecíamos ganar por más. El penal además era roja y el planchazo estuvo bien cobrado. No entiendo que están llorando...
@GustavoCarlos68: Flaco decile al 4 (Lagos), a Aliendro que el fútbol se juega con los pies y no con la manos o pegándoles trompadas a los rivales siendo mala leche, porque eso no es ser vivo es ser boludo. Ah te recuerdo que el penal también s un codazo de mala leche.
@leorockk10: pregunta seria, no fue penal? no era roja para aliendro?
@lambrelau: Sisi entró Tapia, saltó y le pegó ese re codazo a Coronel
@Lucas_Ruggieri7: De que te quejas? El penal fue penalazo. Y la expulsión casi le arranca la pierna a sandez. Deja de llorar y empezá a mirar un poco de fútbol.
