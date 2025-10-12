Intensa polémica: ¿Fue penal o no? Vélez Sarfield 1 - Rosario Central 2

Embed

Repercusiones en X:

@FlavioAzzaro: Pueden putear a Tapia los de Vélez, pero fue penal. Al que tienen que putear es a Elias Gómez. Un pelotudo.

@VigaV25: Merlos no puede dirigir así , una vergüenza como los dejó hacer tiempo , perdonarles tarjetas , inclina totalmente la cancha.

@PatoCanalla1889: Penalazo y muy bien la roja. Se quedó corto porque metieron dos piñas de Vélez que eran para roja directa.

@Yamil_smithh: Que siga el show Central tiene que ganar que vergüenza el fútbol argentino.

@LucasJaviAyala: Copa Angel di maría jaaja.

@agustn_carrizo: Jajaja es un penalazo igual.

@BastanteLiberal: Penal como una casa.

Embed ¡ENLOQUECIÓ EL MELLIZO! Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a Ariel Holan tras el final del partido y tuvieron que frenarlo en el Amalfitani. pic.twitter.com/wKCi2aN64Y — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

@MajoralPablo: Fue un claro penal. Muchos odian a Central y pierden la objetividad.

@MatthiaCARP: Qué bueno nos sacamos al burro de Elías Gómez, está boludez las hace siempre.

@secopasecopa: No solo que es penal también es expulsión. Pero los que no saben nada de fútbol van a decir que no fue nada.

@SebitaPietra: Un burro Elías Gómez… no rompan las pelotas

Embed FINAL! Rosario Central derrotó 1-2 a Vélez con este gol de penal de Malcorra a los 90+7'. Lanzini y Véliz anotaron los otros tantos del partido. Fue expulsado Aliendro. El equipo de Holan continúa como el único invicto del Clausura.pic.twitter.com/KQlBJMk1kx — VSports Team (@VSportsTM) October 12, 2025

@MatiasRCosta: Amigo, no te prendas al llanto de boca o River quiénes robaron Posta siempre. Mirá bien el partido, merecíamos ganar por más. El penal además era roja y el planchazo estuvo bien cobrado. No entiendo que están llorando...

@GustavoCarlos68: Flaco decile al 4 (Lagos), a Aliendro que el fútbol se juega con los pies y no con la manos o pegándoles trompadas a los rivales siendo mala leche, porque eso no es ser vivo es ser boludo. Ah te recuerdo que el penal también s un codazo de mala leche.

@leorockk10: pregunta seria, no fue penal? no era roja para aliendro?

@lambrelau: Sisi entró Tapia, saltó y le pegó ese re codazo a Coronel

@Lucas_Ruggieri7: De que te quejas? El penal fue penalazo. Y la expulsión casi le arranca la pierna a sandez. Deja de llorar y empezá a mirar un poco de fútbol.

